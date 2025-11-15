Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου

Σοκάρουν τα όσα αναφέρει ο Σπύρος Μαρτίκας για τη σύνδεση του κυκλώματος απατεώνων που ψάρευε χρήματα από ιδιώτες και επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων και του Παντελή Παντελίδη.

«Είναι μεγάλη ιστορία, παρακινώ τα θύματα να μου στείλουν προσωπικό μήνυμα και να μη τους φοβούνται. Θέλουμε να ξεβρομίσει ο τόπος. Εγκληματίες ηρεμήστε, δεν θα σας χωράει ο Κορυδαλλός. Έχουμε την καλύτερη αστυνομία στον κόσμο, δεν κρύβεται τίποτα. Είναι όλο ανατριχιαστικό. Θρηνούσε το πανελλήνιο τον χαμό του Παντελίδη και ο εγκληματίας την ημέρα του θανάτου του καυχιόταν με φωτογραφίες. Με απείλησαν για τη ζωή μου. Δεν φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ, γιατί θα ξέρουμε ποιοι το έκαναν», είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μαρτίκας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1.

O γνωστός φαρμακοποιός που στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τον συλληφθέντα υπαρχηγό του κυκλώματος, τόνισε χθες στο MEGA πως τα θύματα είναι περισσότερα από όσα έχουν βγει μέχρι στιγμής και το συνολικό ποσό αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα 1,3 εκατ. ευρώ που έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα.

«Είναι πολλά τα θύματα, το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο» σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αρκετοί φοβούνται να μιλήσουν για τις επαφές που είχαν με τον συλληφθέντα υπαρχηγό.

Το καζίνο στο Λουτράκι

Όπως σημείωσε ο Σπύρος Μαρτίκας οι απατεώνες έβαζαν «μπροστά» τα δήθεν κέρδη από το καζίνο στο Λουτράκι. Νωρίτερα, υπήρχε υπερβολική πίεση για συνεργασία από τα μέλη του κυκλώματος. «Με είχε διπλαρώσει και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να στέκεται δίπλα μου», σημείωσε ο ίδιος.

Όπως ανέφερε, για να πείσουν τα θύματά τους, ενέπλεκαν το καζίνο Λουτρακίου, υποστηρίζοντας ότι όποιος τους έδινε χρήματα θα έβγαζε τουλάχιστον 10% την εβδομάδα από τα υπερκέρδη του καζίνο.

Παράλληλα, το κύκλωμα παρείχε δωρεάν δωμάτια και τραπέζια στο συγκεκριμένο καζίνο για να δείξουν ότι «κάνουν κουμάντο» εκεί, όπως σημείωσε ο κ. Μαρτίκας.

«Ζητούσαν αρχικά 50.000 ευρώ και τις πρώτες εβδομάδες σε πλήρωναν. Την Κυριακή έδιναν 55.000 ευρώ για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους» υποστήριξε ο κ. Μαρτίκας, τονίζοντας ότι τις επόμενες φορές χρησιμοποιούσαν δικαιολογίες για να μην γίνουν αυτές οι πληρωμές.

Μιλώντας για την απάτη που στήθηκε εις βάρος του, η οποία είχε μέχρι και σκηνοθετημένη ληστεία, τόνισε: «Δεν φοβάμαι κανέναν εκβιασμό».

«Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι είχε πέσει και ο ίδιος θύμα μιας σκηνοθετημένης ληστείας, κατά τη διάρκεια της εξαπάτησής του από το κύκλωμα.

«Κάποια στιγμή μου είπαν ότι θα με πληρώσουν σε χρυσό, τον οποίο θα εξαργύρωνα σε φίλο τους, γνωστό ενεχυροδανειστή. Όμως πριν φτάσουμε, με το όχημα που οδηγούσε ο υπαρχηγός του κυκλώματος, μας επιτέθηκαν δήθεν κακοποιοί και μας λήστεψαν» πρόσθεσε ο φαρμακοποιός.

Η αποκάλυψη για τον Παντελή Παντελίδη

Σύμφωνα με τον κ. Μαρτίκα, ο υπαρχηγός ήταν –όπως ομολογούσε ο ίδιος- ο αρχηγός των παράνομων χαρτοπαικτικών λεσχών στην Ελλάδα. Μάλιστα, το κύκλωμα ενοικίαζε βίλες και όχι καταστήματα, στα οποία έστηναν το παράνομο παιχνίδι.

Όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας, θύμα του επιχειρηματία και ο Παντελής Παντελίδης, ο οποίος το μοιραίο βράδυ ήταν σε παιχνίδι που είχε διοργανωθεί από τον συλληφθέντα.

«Ο ίδιος έλεγε σε νεαρά κορίτσια που δούλευαν στο κατάστημά του: ‘Δείτε πως ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης τη βραδιά που σκοτώθηκε’» συμπλήρωσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Ο συγκεκριμένος ήταν ο διοργανωτής του στημένου τζόγου που έχασε 250.000 ευρώ ο Παντελής Παντελίδης» συμπλήρωσε ο κ. Μαρτίκας για τη μοιραία νύχτα που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής.