16.11.2025 | 10:38
Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός εργάτης μετά από πτώση του από στέγη οικοδομής
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε
Ελλάδα 16 Νοεμβρίου 2025 | 10:45

Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε

Η σουίτα στο καζίνο, οι διάλογοι της σπείρας, οι κάλπικες λίρες και οι «μαϊμού» επενδύσεις - Τα 5 μέλη του κυκλώματος και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε

Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Spotlight

Σε μια πολυτελή σουίτα σε καζίνο, είχαν στήσει την επιχείρηση εξαπάτησης τα πέντε μέλη του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών, που κατηγορούνται πως «δάγκωσαν» δεκάδες επιχειρηματίες, αποκομίζοντας λεία που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Στους διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας φαίνεται ο κυνισμός των μελών της σπείρας, οι οποίοι δεν δίσταζαν να στήνουν ψεύτικες ληστείες και ξυλοδαρμούς.

Στην αστυνομία, που παρακολουθεί μήνες τη δράση του κυκλώματος, προσέρχονται σύμφωνα με πληροφορίες και άλλα άτομα που μπήκαν στο στόχαστρο των ψευτοεπενδυτών, δίνοντας επιπλέον στοιχεία για την δράση τους.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πώς γλίτωσε τα λεφτά του, στο παρά πέντε, ένα από τα υποψήφια θύματά τους.

Την ίδια  ώρα ο επιχειρηματίας, που φέρεται ως ο υπαρχηγός της οργάνωσης, αρνείται μέσω του δικηγόρου του, όσα του καταλογίζονται. Ο  πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έπεσε θύμα του κυκλώματος χάνοντας περισσότερα από 700.000 ευρώ, προέβη σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον γνωστό επιχειρηματία, φερόμενο ως υπαρχηγό της οργάνωσης, μέσα από δηλώσεις του στο Mega.

Ποιοι είναι οι «5» του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών που δρούσε από σουίτα σε καζίνο

Το κύκλωμα που δρούσε μέσα στο καζίνο είχε συγκεκριμένη δομή:

– Αρχηγός εμφανίζεται ένας 53χρονος άνδρας, απότακτος αστυνομικός, γνωστός και ως «Αλέκος ο μάνατζερ». Είχε αποταχθεί ενώ υπηρετούσε σε τμήμα των Βορείων προαστείων επειδή εκβίαζε καταστηματάρχες και τους αποσπούσε χρήματα.

– Υπαρχηγός ο γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ και συστηματικός χρήστης τον social media και μέλη,

– Η 44χρονη σύντροφος του αρχηγού.

– Ο 34χρονος σωματοφύλακας του υπαρχηγού.

– Ένας ακόμη 46χρονος.

Ο υπαρχηγός, που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο, είχε καταφέρει να διεισδύσει ακόμη και στα άδυτα της Ελληνικής Αστυνομίας. Στις 7 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται να μιλάει στη ΓΑΔΑ, με αφορμή μία χορηγία επιχειρηματιών στο ελληνικό FBI.

Πώς «ψάρευαν» τα θύματά τους

Σουίτες ξενοδοχείων και καζίνο, «βουνά» από χαρτονομίσματα, χρυσές λίρες, ράβδοι χρυσού, πολύτιμοι λίθοι και πλαστές επιταγές αποτελούσαν τη βιτρίνα του κυκλώματος που έταζε επενδύσεις.

Σε αυτό προσθέστε και τις υψηλές γνωριμίες, με επιφανή πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής και της μουσικής. Οι φωτογραφίες με γνωστούς πολιτικούς, καλλιτέχνες αλλά και υψηλόβαθμους αστυνομικούς, επιδεικνύονταν μέσω των social media του επιχειρηματία με τα καταστήματα μασάζ, προσδίδοντας κύρος στα μέλη της σπείρας.

Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός πραγματοποιούσαν ραντεβού σε καζίνο. Εκεί, όπου ζητούσαν μεγάλα ποσά, με τη δέσμευση της επιστροφής του κεφαλαίου συν 20% επιπλέον κέρδους. Στην αρχή μάλιστα επέστρεφαν χρήματα στα θύματά τους.

«Μετά από έναν μήνα με κάλεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μου έδωσε τα χρήματα αυτά που είχαμε συμφωνήσει και στην πορεία, μετά από αυτά τα χρήματα που μου έδωσε, ήτανε πολύ πιεστικός έτσι ώστε να πάω και άλλα χρήματα», λέει θύμα.

Όταν ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις, ζητούσαν ακόμη περισσότερα.

– Θύμα: Άρα το πενηντάρι αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη, θα το πάρω σε έναν μήνα γιατί το χρειάζομαι.

– Αρχηγός: Σε έναν μήνα θα το πάρεις.

– Θύμα: Το άλλο το πενηντάρι το αφήνω μέσα.

– Αρχηγός: Ό,τι θέλεις.

Όταν, μάλιστα, τα θύματα πίεζαν για να λάβουν τα χρήματά τους, το κύκλωμα έστηνε «μαϊμού» ληστείες, ακόμη και συλλήψεις, προκειμένου να αποδείξει ότι τα χρήματα είχαν κάνει πλέον «φτερά».

«Και εκεί που πάει να μου δώσει την τσάντα, υποτίθεται με λίρες μέσα, ανοίγει μία πόρτα και εμφανίζονται 4 αστυνομικοί. Και λέει, ‘παράνομη διακίνηση λιρών, κατάσχουμε την τσάντα’, περνάνε στον (υπαρχηγό) χειροπέδες, εγώ καθόμουν εκεί κοιτούσα», λέει ένα από τα θύματά του στο Mega.

Πώς γλίτωσε τελευταία στιγμή τα χρήματά του υποψήφιο θύμα

Το πώς γλίτωσε στο παρά πέντε από τα νύχια του κυκλώματος που έστηνε δουλειές στο καζίνο, περιγράφει ένας άνθρωπος με δηλώσεις του στο Mega.

Όπως λέει, συναντήθηκε με τον επιχειρηματία, ιδιοκτήτη κέντρων μασάζ, σε σουίτα γνωστού κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας και του είπε ότι υπάρχει μια τεράστια ποσότητα χρυσού και θέλουμε να στη δώσουμε σε τιμή ευκαιρίας. Του μίλησε για ράβδους χρυσού και 15.000 χρυσές λίρες, κάλπικες φυσικά.

Η συνάντηση κράτησε μόλις 25 λεπτά. Η συμφωνία έκλεισε και το επόμενο ραντεβού κλείστηκε. Μία ημέρα πριν την συνάντηση όπου ο άνθρωπος αυτός θα έδινε τα λεφτά του, οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον επιχειρηματία.

Οι κυνικοί διάλογοι των ψευτοεπενδυτών

Στους διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας φαίνεται ο κυνισμός των μελών της σπείρας.

– Αρχηγός: Θα σου βγάλω και ένα 5% ρε φίλε συμπλήρωμα, μπορεί να κάνω δύο γυρίσματα και να σου βγάλω 10%.

– Θύμα: Άρα την Τετάρτη πόσο για να ξέρω πόσο θα κάτσω, πόση ώρα.

– Αρχηγός: Άρα το 50, δεν είναι ανάγκη να κάτσεις, το 50 θα γίνει 55 ή 52, ή 55.

– Θύμα: Ναι.

– Αρχηγός: Συν τα 50 που έχεις.

– Θύμα: Ωραία.

– Αρχηγός: Κατάλαβες;

– Θύμα: Άρα το 50αρι αυτό που θα σου φέρω Τετάρτη θα το πάρω σε έναν μήνα γιατί το χρειάζομαι.

– Αρχηγός: Σε έναν μήνα θα το πάρεις.

– Θύμα: Το άλλο το 50αρι το αφήνω μέσα.

– Αρχηγός: Ό,τι θέλεις.

«Αυτός είναι βλάκας τελείως»

Σε άλλον μάλιστα διάλογο, κοροϊδεύουν τα θύματά τους, χαρακτηρίζοντας ως «βλάκα» τον Σπύρο Μαρτίκα.

– Μέλος Α: A, μπράβο θα πρέπει να ανέβουν και τέτοια και…

– Υπαρχηγός: Ναι, άστο θα φουντώσει.

– Μέλος Α: Να μπει και κανένας Influencer για να φουντώσει, κατάλαβες.

– Υπαρχηγός: Ναι, αλλά φοβάμαι μην πλακώσει η Εφορία στα μαγαζιά, μόνο αυτό με ενοχλεί, τίποτε άλλο.

– Μέλος Α: Ο Κ. θα έρθει και θα πει ώπα φίλε τι έγινε εδώ. Μοιράζετε πλάκες;

– Υπαρχηγός: Γέλια.

– Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου, θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει.

– Υπαρχηγός: (Γέλια). Άλλος βλάκας. Αυτός είναι βλάκας τελείως.

– Μέλος Α: Ο Μαρτίκας θα πεταχτεί και θα πει αυτή είναι η πλάκα μου.

– Υπαρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

– Μέλος: (Γέλια).

Οι πλάκες χρυσού που ήταν σαν αληθινές

Σε άλλον διάλογο μιλούν για πλάκες χρυσού που φαίνονται αληθινές αλλά είναι… μία απάτη.

– «Στέλιος»: Έχεις κάνα πλακάκι χρυσού, τέτοιο, μικρό ή μεγάλο. Ή κάτι;

– Υπαρχηγός: Τι να ‘χω;

– «Στέλιος»: Καμιά πλάκα χρυσού, τίποτα; Μούφα θέλω.

– Υπαρχηγός: Υπάρχει, άμα θες, τι θες; SCRAP ή 24αρι;

– «Στέλιος»: Του κιλού θέλω ρε, μούφα, να μην είναι γνήσιο.

– Υπαρχηγός: Α, οκ.

– «Στέλιος»: Ή καμιά λίρα μούφα έτσι, να’ ναι ψιλό original.

– Υπαρχηγός: Για να κάνεις πλάκα;

– «Στέλιος»: Να δώσω κάπου θέλω, αλλά να φαίνεται κανονική ρε παιδί μου. Να τις αγοράσω κανονικά, για δουλειά είναι ρε.

– Υπαρχηγός: Οκ. Θα σου πω από κοντά.

– Άγνωστος: Προχθές ήμουν με τον φίλο που μιλάγαμε, με άκουσες από μέσα, με κατάλαβες;

– Υπαρχηγός: Ε, μου το είπε ο Ε. μου λέει ότι έχει έρθει ο…

– Άγνωστος: Όχι ρε, ο φίλος ο Στέλιος ρε, που σε πήραμε που σου ‘πε κάτι.

– Υπαρχηγός: Α, ήσασταν μαζί;

– Άγνωστος: Ναι. Άμα τον δεις αύριο από κοντά, κοίτα μπας και το φτιάξεις.

– Υπαρχηγός: Α, οκ. Πόσα κομμάτια θέλετε;

– Άγνωστος: Ε, από κοντά, στρογγυλά θα έχουμε ή τα άλλα τα πλακάκια;

– Υπαρχηγός: Στρογγυλά. Και τα άλλα τα φτιάχνουμε, θέλουμε μία εβδομάδα, δέκα μέρες. (…) Αυτά τα στρογγυλά τα κουμπιά μπορώ να τα έχω και αύριο, τα, το άλλο πρέπει να τα φτιάξω.

– Άγνωστος: Φέρε μου αύριο έτσι, καμιά δεκαριά να τα δω πως είναι, μπορείς;

– Υπαρχηγός: Ωραία. Ε, κανονικά είναι δεν ξεχωρίζεις.

– Άγνωστος: Έλα ρε μάγκα. Έλα μωρή παιχτάρα.

– Υπαρχηγός: Δεν ξεχωρίζεις όχι, μόνο στο βάρος ξεχωρίζουν έτσι; Το μέγεθος και το τέτοιο είναι παρ’ τα , καν’ τα ότι θέλεις, είναι ίδια ακριβώς.

Αρνείται τα πάντα ο επιχειρηματίας

Ο γνωστός επιχειρηματίας, μιλώντας στο MEGA, υποστηρίζει ότι από την έρευνα δεν έχει προκύψει πως ο ίδιος καρπώθηκε οικονομικά οφέλη.

«Δεν εξανάγκασα ποτέ κανέναν. Δεν έχω πάρει χρήματα, ούτε είχα κάποια παράνομη δοσοληψία. Αυτό έχει προκύψει και από την έρευνα και θα αποδειχθεί και στην πορεία», είπε.

Ο δικηγόρος του γνωστού επιχειρηματία, μιλώντας σε εκπομπή του ΑΝΤ1, είπε μεταξύ άλλων: «Ο εντολέας μου είναι ένας εκ των συλληφθέντων. Ο ίδιος μου έχει πει επαλειμμένα ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταμαρτυρούνται και ότι θα προβεί σε περαιτέρω αποκαλύψεις ώστε να λάμψει η αλήθεια. Οφείλω να σας πω ότι επειδή η δικογραφία είναι ογκωδέστατη, η πίεση είναι ιδιαίτερη».

Στην δημόσια καταγγελία του, ο κ. Μαρτίκας ενέπλεξε και το όνομα του εν λόγω δικηγόρου. Ο ίδιος απαντά πάνω σε αυτό ότι «τον άνθρωπο τον γνωρίζω και είμαι ένας από τους δικηγόρους που επαλειμμένα τον έχουμε υποστηρίξει σε ορισμένες περιπτώσεις του.

«Δεν έχω καμία εμπλοκή με την υπόθεση, παρά μόνο επαγγελματική. Επειδή είναι λίγο συγχυσμένο αυτό που λέει, εάν δεν ανασκευάσει θα αναγκαστώ να κινηθώ νομικά. Το να φτάνουμε, επειδή μας δίνεται ένα βήμα, να απειλούμε ανθρώπους για τον λόγο ότι το μόνο που κάνουν είναι το λειτούργημά τους, είναι κατάντια».

Η αποκάλυψη για τον Παντελή Παντελίδη

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας: «Αυτός είναι ο υπεύθυνος του στημένου παιχνιδιού που έγινε το μοιραίο βράδυ του θανάτου του Παντελίδη σε παράνομη λέσχη τζόγου που έστησε ο ίδιος. Του έφαγαν του ανθρώπου 250.000 ευρώ και πήγε ο άνθρωπος και πέθανε. Έχασε από το στημένο τραπέζι του συγκεκριμένου».

«Μετά ο επιχειρηματίας πήγαινε και καυχιόταν ότι ”δείτε τον Παντελίδη πώς ιδρώνει, πώς έχασε τα λεφτά του”. Έχει στήσει ολόκληρη εγκληματική οργάνωση με εκτελεστές, με όπλα, με μπράβους. Τα θύματά τους, τα έχουν εκβιάσει όλα για να μη μιλήσουν. Εμένα με εκβίασαν με τη ζωή μου την ίδια», κατέληξε μεταξύ άλλων.

Φυσικό αέριο
Ζελένσκι: Νέο deal (;) με ΔΕΠΑ για αέριο στην Ουκρανία

Ζελένσκι: Νέο deal (;) με ΔΕΠΑ για αέριο στην Ουκρανία

Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

Διαλειμματική νηστεία: Πώς επηρεάζει η παράλειψη γευμάτων το μυαλό μας;

ΕΟΔΥ: Πώς θα λειτουργήσει το Γραφείο για τα fake news – Τον Δεκέμβριο το πρώτο ενημερωτικό δελτίο
Ελλάδα 16.11.25
Ελλάδα 16.11.25

ΕΟΔΥ: Πώς θα λειτουργήσει το Γραφείο για τα fake news – Τον Δεκέμβριο το πρώτο ενημερωτικό δελτίο

Ο ΕΟΔΥ δρομολογεί μία στοχευμένη πρωτοβουλία για την εξάλειψη του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων, ιδρύοντας «Γραφείο Εντοπισμού και Αντιμετώπισης fake news για θέματα Δημόσιας Υγείας».

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 16.11.25
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 16.11.25

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Δεύτερη μέρα σήμερα των εκδηλώσεων για τον τριήμερο εορτασμό στο Πολυτεχνείο - Οι πύλες στον ιστορικό χώρος του ΕΜΠ στην Πατησίων θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ.

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία
Ελλάδα 15.11.25
Ελλάδα 15.11.25

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία

«Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από τις δράσεις θανάτωσης αγριόχοιρων από συνεργεία δίωξης, στο περιαστικό δάσος άνωθεν της Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς» καταγγέλλουν φιλοζωικές ομάδες.

Σύνταξη
Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες
Ελλάδα 15.11.25
Ελλάδα 15.11.25

Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το παράνομο κέρδος του κυκλώματος που είχαν στήσει Ρομά σε καταυλισμούς στην Αττική και την Κορινθία με τηλεφωνικά κέντρα

Σύνταξη
Έχουν γίνει 1.500 συλλήψεις από το ελληνικό FBI λέει ο Χρυσοχοΐδης – Έρχονται νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Έχουν γίνει 1.500 συλλήψεις από το ελληνικό FBI λέει ο Χρυσοχοΐδης – Έρχονται νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και με αφορμή τη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε το κακό» ενώ αναφερόμενος στην αρχική αντίδραση της αστυνομίας ο υπουργός είπε ότι «είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί μπορούν να προλαβαίνουν τις βεντέτες»

Σύνταξη
Έφτασε στην Αθήνα ο Ζελένσκι: Με Τασούλα η πρώτη συνάντηση – Όλες οι εξελίξεις στο in
Διπλωματία 16.11.25
Διπλωματία 16.11.25

Έφτασε στην Αθήνα ο Ζελένσκι: Με Τασούλα η πρώτη συνάντηση – Όλες οι εξελίξεις στο in

Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα λόγω της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Τον ουκρανό πρόεδρο θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13:45 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Απίθανο βίντεο: Αφοσιωμένος παππούς σε παιχνίδι της Σαν Λορέντζο τάιζε… ανεπιτυχώς το εγγόνι του (vid)
Ποδόσφαιρο 16.11.25
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Απίθανο βίντεο: Αφοσιωμένος παππούς σε παιχνίδι της Σαν Λορέντζο τάιζε… ανεπιτυχώς το εγγόνι του (vid)

Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο παιχνίδι της Σαν Λορέντζο, με έναν παππού να είναι τόσο αφοσιωμένος στον αγώνα που δεν μπορούσε να ταΐσει το εγγόνι του.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πανηγυρισμοί για την αναβάθμιση από τη Fitch και προσπάθεια εκτόνωσης των αντιδράσεων των αγροτών
Κυριακάτικη ανάρτηση 16.11.25
Κυριακάτικη ανάρτηση 16.11.25

Μητσοτάκης: Πανηγυρισμοί για την αναβάθμιση από τη Fitch και προσπάθεια εκτόνωσης των αντιδράσεων των αγροτών

Σε επικοινωνιακό μασάζ με στόχο την εκτόνωση των αντιδράσεων των αγροτών καταφεύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδίδεται ταυτόχρονα σε πανηγυρισμούς για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, λέγοντας ότι στόχος μας να γίνουμε οικονομία κατηγορίας Α.

Σύνταξη
Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δένδιας: Eπαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα
Διπλωματία 16.11.25
Διπλωματία 16.11.25

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δένδιας: Eπαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα

Την Τρίτη , ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στον Σαν Φρανσίσκο όπου θα επισκεφθεί το Stanford Platform Lab, το Ερευνητικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Σύνταξη
ΕΟΔΥ: Πώς θα λειτουργήσει το Γραφείο για τα fake news – Τον Δεκέμβριο το πρώτο ενημερωτικό δελτίο
Ελλάδα 16.11.25
Ελλάδα 16.11.25

ΕΟΔΥ: Πώς θα λειτουργήσει το Γραφείο για τα fake news – Τον Δεκέμβριο το πρώτο ενημερωτικό δελτίο

Ο ΕΟΔΥ δρομολογεί μία στοχευμένη πρωτοβουλία για την εξάλειψη του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων, ιδρύοντας «Γραφείο Εντοπισμού και Αντιμετώπισης fake news για θέματα Δημόσιας Υγείας».

Σύνταξη
Μπύρες, λάσπη και εννιά γκολ τη φορά
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Μπύρες, λάσπη και εννιά γκολ τη φορά

Στη νότια πλευρά του Μάντσεστερ, μια παρέα βετεράνων με σχεδόν 2.000 συμμετοχές στην Premier League ξαναζεί την παιδική χαρά του ποδοσφαίρου μέσα στη λάσπη, τις πλάκες και το πιο αυθεντικό παιχνίδι που υπάρχει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ αφηγείται σε κόμικ τη ζωή του στη σκιά του «βαρώνου της κοκαΐνης»
Educación criminal 16.11.25
Educación criminal 16.11.25

Ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ αφηγείται σε κόμικ τη ζωή του στη σκιά του «βαρώνου της κοκαΐνης»

Ο Χουάν Πάμπλο Εσκομπάρ επιστρέφει στα χρόνια που μεγάλωσε με ένοπλους φρουρούς και διαρκή φόβο, παρουσιάζοντας σε νέο κόμικ τη ζωή του δίπλα στη σκιά του πατέρα του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πολίτες στο έλεος των funds: Αθέμιτες πρακτικές και απουσία προστασίας απ' το κράτος
Οικονομία 16.11.25
Οικονομία 16.11.25

Πολίτες στο έλεος των funds: Αθέμιτες πρακτικές και απουσία προστασίας απ’ το κράτος

Καμπανάκι απ' την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων προς την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδας για αθέμιτες πρακτικές εκ μέρους συγκεκριμένων εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων που εκπροσωπούν τα funds στη χώρα μας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)
Μπάσκετ 16.11.25
Μπάσκετ 16.11.25

Η «επέμβαση» του Αντετοκούνμπο: Έδωσε την μπάλα του αγώνα σε rookie των Λέικερς παρά το «όχι» των διαιτητών (vid)

Οι διαιτητές του αγώνα των Μπακς με τους Λέικερς αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το… πήρε πάνω του.

Σύνταξη
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 16.11.25
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο

Η ανανέωσή του κρίνει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν καθώς το μέλλον του Βαλβέρδε επηρεάζει μεταγραφές, ανανεώσεις και το συνολικό πλάνο ενός συλλόγου που ζει ξανά μεταξύ La Liga και Champions League.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αφήνοντας την αγορά ασύδοτη και την κοινωνία εκτεθειμένη

Σύνταξη
Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;
NBA 16.11.25
NBA 16.11.25

Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;

Η αποπομπή του Νίκο Χάρισον, ανθρώπου που «έσπρωξε» τον Ντόντσιτς στους Λέικερς, ξαναφουντώνει τη συζήτηση: πρόκειται για το χειρότερο trade στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού;

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
Νέα τάση 16.11.25
Νέα τάση 16.11.25

Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδέεται με τον θάνατο, τους φόρους και πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει - και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο και όχι μόνο για τους πλούσιους

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 16.11.25
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 16.11.25

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Δεύτερη μέρα σήμερα των εκδηλώσεων για τον τριήμερο εορτασμό στο Πολυτεχνείο - Οι πύλες στον ιστορικό χώρος του ΕΜΠ στην Πατησίων θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ.

Σύνταξη
