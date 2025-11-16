«Μου άρπαξαν 350.000 ευρώ» – Νέα καταγγελία για το κύκλωμα απάτης μέσω των καζίνο

Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για την σπείρα που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες με δήθεν επενδύσεις σε καζίνο και άρπαξε πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ.

Ένα ακόμα θύμα του γνωστού ιδιοκτήτη καταστημάτων μασάζ, που είχε το ρόλο του υπαρχηγού στο κύκλωμα της απάτης, αποκάλυψε πώς έπεσε θύμα και του πήραν 350.000 ευρώ.

Παράλληλα, μιλώντας στο MEGA ανέφερε και λεπτομέρειες για τον τρόπο δράσης, το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης.

«Θα σας περιγράψω ένα από τα 100 γεγονότα. Καταρχάς μπήκαμε στο καζίνο Λουτρακίου στον τρίτο ή τέταρτο όροφο στο βάθος του διαδρόμου είναι μια πόρτα που είναι διαφορετική από τι άλλες με δερμάτινο κάλυμμα και δείχνει ότι εκεί είναι κάποιος ανώτατος διευθυντής του καζίνου» ανέφερε αρχικά το θύμα του κυκλώματος.

«Μπαίνοντας μέσα τα χρήματα απλωμένα τα χρήματα απλωμένα, πολλά λεφτά και η πρόταση είναι: το καζίνο πληρώνει πολύ μεγάλη εφορία και αν είχαμε μετρητά τα λεφτά γλιτώνουμε 25%, το 5% πάει για όταν μένετε στο καζίνο, πίνετε τρώτε και τα υπόλοιπα 20% τα μοιραζόμαστε 10% εσείς και 10% εμείς» σημείωσε για τον τρόπο που οι απατεώνες προσπαθούσαν να πείσουν τα θύματά τους.

Αφού τους «στέγνωναν», τους ζητούσαν να φέρουν άλλους

Όπως σημειώνει το θύμα του κυκλώματος των απατεώνων, η σπείρα επένδυε στις γνωριμίες και στην προσωπική επαφή και ζητούσε από τα θύματα να παίξουν το ρόλο του μεσάζοντα ώστε ο φερόμενος αρχηγός και οι συνεργοί του να γνωρίζουν συνέχεια και άλλα υποψήφια θύματα που ως επί το πλείστον ήταν άνθρωποι με οικονομικό και κοινωνικό status.

«Εμένα με είχαν στεγνώσει, είχαν πάρει ότι ήταν να πάρουν από εμένα και ζήτησαν να τους συστήσω κάποιο γνωστό. Εμένα, όλα αυτά τα χρόνια μου πήραν πάνω από 350.000 ευρώ» συμπλήρωσε και πρόσθεσε: «Θα πείτε ”είσαι ηλίθιος”, το παραδέχομαι, το ίδιο λέει και η γυναίκα. Ντρέπομαι που το λέω. Έχω τρία διπλώματα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, έχω πολύ αξιόλογες επιχειρήσεις κάνει. Εγώ πάντα ρίσκαρα, μαγεύεσαι από το εύκολο χρήμα. Αυτή είναι η παγίδα».

Οι μαϊμού επιταγές και η χλιδάτη ζωή

Μάλιστα η σπείρα για να «ηρεμήσει» τα θύματα και να τους αποσπάσει και άλλα χρήματα τους έδινε και πλαστές επιταγές. Στο συγκεκριμένο θύμα τους, είχαν δώσει τρεις επιταγές, συνολικής αξίας 162.00 ευρώ.

Ο ίδιος εξήγησε μιλώντας στο MEGA πως η φερόμενη σπείρα τους δελέαζε με χλιδάτη ζωή και ακριβές λιμουζίνες ώστε να πείθονται και να επενδύουν τα λεφτά τους.

«Καταρχάς σε οποιοδήποτε εστιατόριο- καζίνο, όχι τα πρόχειρα εστιατόρια, τα καλά εστιατόρια μπαίναμε μέσα του πελάτες και τρώγαμε και του πουλιού το γάλα. Την τελευταία φορά μάλιστα τους έδωσα 10.000 που ήταν τα τελευταία που μου φάγανε, στείλανε λιμουζίνα και με πήρανε από εκεί που μένω και με πήγε πάνω στην Πεντέλη, λιμουζίνα που ανήκει στο καζίνο», αναφέρει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι η λεία του κυκλώματος ξεπερνά τα 1,3 εκατ. ευρώ, όμως σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό ποσό αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.