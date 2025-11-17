ΜακΚίνλεϊ Ράιτ: «Έχω ακούσει ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι τρελοί»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (20/11, 21:15) τη Dubai BC στο «Telekom Center Athens», για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. και ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ μίλησε για την αναμέτρηση.

Ο πόιντ γκαρντ των Αράβων έκανε δηλώσεις στη «Mozzart Sport» ενόψει της αναμέτρησης, μιλώντας για την τρέλα των οπαδών του Παναθηναϊκού, από αυτά που του έχουν μεταφέρει, ενώ τόνισε πως οι οπαδοί των ευρωπαϊκών ομάδων είναι η μέρα με τη νύχτα σε σύγκριση με τους Αμερικανούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράιτ:

«Εκτός από το Ντουμπάι, η Ελλάδα είναι πολύ όμορφη. Ακόμη και το Βελιγράδι. Οι οπαδοί εκεί είναι κάτι ξεχωριστό, που δεν έχω δει ξανά στη ζωή μου. Δεν έχω νιώσει ποτέ τόσο πάθος για το μπάσκετ οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν έχω παίξει με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ ακόμη, αλλά έχω ακούσει ότι οι οπαδοί είναι τρελοί, όπως της Ζάλγκιρις.

Από την εμπειρία μου μέχρι στιγμής, μπορώ ελεύθερα να πω ότι δεν έχω δει ποτέ τίποτα σαν τους οπαδούς της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα. Οι Αμερικανοί οπαδοί δεν είναι καν κοντά, όταν μιλάμε για τον τρόπο που υποστηρίζουν τις ομάδες τους μέρα-νύχτα».