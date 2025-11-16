Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα – Στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Άρη ο Παναθηναϊκός

Μετά τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη του ελληνικού πρωταθλήματος, αντιμετωπίζοντας Προμηθέα Πάτρας και Άρη αντίστοιχα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Πρώτοι θα ξεκινήσουν οι Ερυθρόλευκοι που θα φιλοξενηθούν από τους Πατρινούς στο «Δημήτρης Τόφαλος» (16:00), θέλοντας να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Αρμάνι στο Μιλάνο, αλλά και παράλληλα να συνεχίσουν το αήττητο που έχουν χτίσει εντός των συνόρων. Από την άλλη, ο Προμηθέας βρίσκεται στο 3-3 και θέλει να εμφανιστεί όσο πιο ανταγωνιστικός γίνεται.

Στο τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, οι Πράσινοι θα υποδεχθούν τον Άρη στο ΟΑΚΑ (18:15) προερχόμενοι από δύο μεγάλες εκτός έδρας ήττες στη «διαβολοβδομάδα» απέναντι σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης. Το εγχώριο ντεμπούτο του αναμένεται να κάνει ο Κένεθ Φαρίντ που αντικατέστησε τον Μάριους Γκριγκόνις στη λίστα των ξένων. Οι Θεσσαλονικείς από την πλευρά τους ηττήθηκαν μεσοβδόμαδα από την ισχυρή Μπαχτσεσεχίρ και στην Ελλάδα βρίσκονται στο 2-4.

Το πρώτο χρονικά παιχνίδι (13:00) ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει στο «Ιβανόφειο» τον Κολοσσό Ρόδου. Ο Γηραιός είναι στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 1-4, ενώ προέρχεται από τη νίκη απέναντι στην Σπαρτάκ Πλέβεν. Από την άλλη, ο Κολοσσός βρίσκεται στο 2-4.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής και τα ματς που παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός:

Σάββατο 15/11

Μύκονος-Πανιώνιος

Καρδίτσα-Περιστέρι

Μαρούσι-ΑΕΚ

Κυριακή 16/11

Ηρακλής-Κολοσσός Ρόδου

Προηθέας-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός-Άρης

Ρεπό: ΠΑΟΚ