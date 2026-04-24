Μιλγουόκι Μπακς: Ο Τέιλορ Τζένκινς θα είναι ο νέος προπονητής των «Ελαφιών»

Οι Μιλγουόκι Μπακς χώρισαν τους δρόμους τους με τον Ντοκ Ρίβερς πριν από λίγο καιρό και άμεσα κατέληξαν στον αντικαταστάτη του Αμερικανού προπονητή, ο οποίος σταμάτησε και από την προπονητική.

Ο Τέιλορ Τζένκινς θα είναι αυτός που θα καθοδηγήσει την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο την επόμενη, μεταβατική τους σεζόν, στο NBA.

Ο 41χρονος προπονητής είχε δουλέψει στους Μπακς, ως assistant coach του Μάικ Μπουντενχόλζερ, τώρα όμως επιστρέφει στο Μιλγουόκι μα στόχο να βοηθήσει τον οργανισμό να επιστρέψει στην ελίτ της Ανατολικής Περιφέρειας και στους τελικούς του NBA.

Ο Τζένκινς εργάστηκε στους Μέμφις Γκρίζλις από το 2019 έως το 2025, πριν αντικατασταθεί από τον Τουόμας Ίσαλο.