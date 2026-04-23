Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)
Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών ως το 2027 - Δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ.
- «Καρφιά» Βενιζέλου κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
- Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα
- Από μια λεπτή κλωστή κρέμεται η εκεχειρία Ιράν-ΗΠΑ – Τι μπορεί να συμβεί αν κοπεί
- Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia
Προπονητής της Εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας μέχρι το 2027 είναι κι επίσημα ο Γιώργος Δώνης! Ο Έλληνας τεχνικός αποχώρησε από την Άλ Καλίτζ και θα οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας στο προσεχές Μουντιάλ της Αμερικής.
Ο Δώνης διαδέχεται τον Ερβέ Ρενάρ και σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να εισπράξει περίπου πέντε εκατ. ευρώ για το 1,5 χρόνο του συμβολαίου του. Η Σαουδική Αραβία επέλεξε τον έμπειρο τεχνικό ποντάροντας στο γεγονός πως έχει δουλέψει σε πολλούς συλλόγους της Μέσης Ανατολής όπως η Αλ Χιλάλ, η Αλ Φατέχ, η Αλ Γουέχντα και η Αλ Καλίτζ.
Μπροστά του ο Δώνης έχει δύσκολο έργο αφού καλείται μέσα σε λίγες εβδομάδες να βάλει τη σφραγίδα του στην ομάδα. Θυμίζουμε πως στο Μουντιάλ η Σαουδική Αραβία είναι στον 8ο όμιλο και θα έχει αντιπάλους την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.
Ο Δώνης θα γίνει μόλις ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα βρεθεί σε Μουντιάλ μετά τον Αλκέτα Παναγούλια με την Εθνική μας το 1994 αλλά και ο πρώτος που θα καθοδηγήσει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου άλλη χώρα.
Η ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας:
— اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب الوطني ✍⬇ pic.twitter.com/HDnK3ziOaK
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) April 23, 2026
- Μιλγουόκι Μπακς: Ο Τέιλορ Τζένκινς θα είναι ο νέος προπονητής των «Ελαφιών»
- Καραλής: «Η μητέρα μου είδε όνειρο ότι θα προκριθώ στο Παγκόσμιο κι έκλεισε εισιτήρια από πριν» (vids)
- Η πίεση, το ξέσπασμα και ο μοναδικός δρόμος για τον Τσιτσιπά (vids)
- Παναθηναϊκός: Συνεχίζει και του χρόνου το βόλεϊ η μαχήτρια της ζωής Πέννυ Ρόγκα (vids)
- Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
- Πήρε το ντέρμπι παραμονής η Λεβάντε, νίκησε 2-0 τη Σεβίλλη
- Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet ο Παντελίδης
