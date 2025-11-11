Νεκροί και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία

Νεκροί είναι και οι 20 επιβαίνοντες του τουρκικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους τύπου C-130, το οποίο συνετρίβη στη Γεωργία ανέφεραν κυβερνητικές πηγές στην Τουρκία.

Αρχικό βίντεο από το σημείο της συντριβής κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν δείχνει κομμάτια από άμορφες μάζες μετάλλου διασκορπισμένα σε έναν χορταριασμένο λοφίσκο, με τμήματα της ατράκτου να εξακολουθούν να φλέγονται και σκούρο καπνό να υψώνεται σε καθαρό ουρανό. Πυροσβεστικά οχήματα στέκονταν κοντά και ένα ελικόπτερο πετούσε από πάνω.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένος» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους νεκρούς της συντριβής του τουρκικού μεταγωγικού C-130.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ερντογάν, ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του.

Ωστόσο τόσο το γραφείο του όσο και το υπουργείο δεν ανέφεραν τα αίτια της συντριβής και δεν παρείχαν αριθμό νεκρών

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την τραγική είδηση της απώλειας στρατιωτών στην πτώση ενός στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Γκάντζα και συνετρίβη σε γεωργιανό έδαφος», ανέφερε στο μήνυμά του ο Αλίγιεφ.

«Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, μοιράζομαι τον πόνο σας και, εκ μέρους μου και του λαού του Αζερμπαϊτζάν, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε εσάς, στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων, καθώς και στον αδελφό λαό της Τουρκίας», συμπλήρωσε.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανέφερε ότι η επαφή με το ραντάρ χάθηκε λίγα λεπτά μετά την είσοδο του αεροσκάφους στον γεωργιανό εναέριο χώρο, ενώ δεν εστάλη κανένα σήμα κινδύνου.

Οι αρχές των τριών χωρών έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσοι ότι υπήρχαν Τούρκοι και Αζέροι στο αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφος, αλλά δεν έδωσαν απολογισμούς θυμάτων.

Η αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin, η οποία κατασκευάζει το C-130 Hercules, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από τις αεροπορικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της σε όσους επλήγησαν από τη συντριβή, καθώς και στην Πολεμική Αεροπορία και τους πολίτες της Τουρκίας.

«Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τον πελάτη μας με κάθε τρόπο…», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, Κρις Καρνς.

Το C-130 Hercules είναι ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου, στρατευμάτων και εξοπλισμού.