Στο νοσοκομείο Παπανικολάου διακομίσθηκε ένας υπάλληλος καθαριότητας μετά από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας έπεσε από απορριμματοφόρο στην οδό Σαλαμίνος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Πριν από ένα περίπου μήνα, στις 7 Οκτωβρίου, μία γυναίκα υπάλληλος καθαριότητας έπεσε επίσης από απορριμματοφόρο στο Ηράκλειο της Κρήτης και τραυματίστηκε.

Υπάλληλος καθαριότητας υπέκυψε στα τραύματά του

Χθες ένα 47χρονος εργαζόμενος καθαριότητας που είχε τραυματιστεί την Πέμπτη στον δήμο Ακτίου – Βόνιτσας, υπέκυψε στα τραύματά του αφού και αυτός είχε πέσει από το απορριμματοφόρο. Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας τριών παιδιών.

Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου εξέδωσε ανακοίνωση που ζητά να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια του «ατυχήματος» ενώ καταγγέλλει ότι οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ εκτίθενται καθημερινά σε κινδύνους καθώς δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.