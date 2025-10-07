Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε από απορριμματοφόρο και τραυματίστηκε
Ο εισαγγελέας άφησε ελεύθερο τον οδηγό του απορριμματοφόρου λίγο μετά τη σύλληψή του
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης με θύμα μία εργαζόμενη στην καθαριότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το βράδυ όταν απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης πραγματοποιούσε την αποκομιδή των σκουπιδιών στο Ηράκλειο.
Όταν το απορριμματοφόρο διέσχιζε την οδό Νεάρχου, άγνωστο πώς, η 51χρονη εργαζόμενη έχασε την ισορροπία της και έπεσε από το βαρύ όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε, ευτυχώς, ελαφρά τραύματα.
Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του οδηγού του απορριμματοφόρου με τον εισαγγελέα να τον αφήνει ελεύθερο.
