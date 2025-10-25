Ένα σοκαριστικό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον Βόλο το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν δημοτικός υπάλληλος που εργαζόταν στην κοπή χόρτων τραυματίστηκε σοβαρά από πέτρα που εκτοξεύτηκε και τον χτύπησε με δύναμη στο πρόσωπο.

Η πέτρα χτύπησε σε λεπίδα προπορευόμενου τρακτέρ και εκτοξεύτηκε πετυχαίνοντας τον 58χρονο στο μάτι

Ο 58χρονος υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου βρισκόταν στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως για προγραμματισμένες εργασίες. Καθώς ο άτυχος άνδρας εργαζόταν, μια πέτρα χτύπησε σε λεπίδα τρακτέρ το οποίο προπορευόταν και εκτοξεύτηκε με δύναμη κατά πάνω του.

Η πέτρα εκτοξεύτηκε με τέτοια δύναμη, που διαπέρασε τη μάσκα που φορούσε ο 58χρονος και τον πέτυχε στο μάτι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός του. Αύριο αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 58χρονος υπάλληλος εργάζεται σχεδόν τρεις δεκαετίες ως δημοτικός υπάλληλος και παρότι φορούσε τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα, παπούτσια και γάντια), αυτό δεν κατέστη ικανό να αποτρέψει το εργατικό ατύχημα.