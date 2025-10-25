Εργατικό ατύχημα: Το μάτι του κινδυνεύει να χάσει δημοτικός υπάλληλος στον Βόλο
Ο 58χρονος δημοτικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου φορούσε μάσκα, κατάλληλα παπούτσια και γάντια όπως προβλέπεται, ωστόσο δεν κατέστησαν ικανά να αποτρέψουν το εργατικό ατύχημα
- Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από ιερείς στην Ιταλία, σύμφωνα με έκθεση
- Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω
- Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν – «Τα πάω πολύ καλά μαζί του»
- Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ένα σοκαριστικό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον Βόλο το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν δημοτικός υπάλληλος που εργαζόταν στην κοπή χόρτων τραυματίστηκε σοβαρά από πέτρα που εκτοξεύτηκε και τον χτύπησε με δύναμη στο πρόσωπο.
Η πέτρα χτύπησε σε λεπίδα προπορευόμενου τρακτέρ και εκτοξεύτηκε πετυχαίνοντας τον 58χρονο στο μάτι
Ο 58χρονος υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου βρισκόταν στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως για προγραμματισμένες εργασίες. Καθώς ο άτυχος άνδρας εργαζόταν, μια πέτρα χτύπησε σε λεπίδα τρακτέρ το οποίο προπορευόταν και εκτοξεύτηκε με δύναμη κατά πάνω του.
Η πέτρα εκτοξεύτηκε με τέτοια δύναμη, που διαπέρασε τη μάσκα που φορούσε ο 58χρονος και τον πέτυχε στο μάτι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός του. Αύριο αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Ο 58χρονος υπάλληλος εργάζεται σχεδόν τρεις δεκαετίες ως δημοτικός υπάλληλος και παρότι φορούσε τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα, παπούτσια και γάντια), αυτό δεν κατέστη ικανό να αποτρέψει το εργατικό ατύχημα.
- Μουσική πανδαισία στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο
- Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»
- To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα
- ΑΑΔΕ: Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις για το 2026 – Οι νέες παρεμβάσεις
- Μάιλι Σάιρους: Τι την ενέπνευσε για το τραγούδι της στη νέα ταινία της σειράς «Avatar»
- Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις