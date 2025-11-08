Tο 36,3% του πληθυσμού της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας κινδυνεύει με φτωχοποίηση

Η Δυτική Μακεδονία εκπέμπει ΣΟΣ σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την κοινή συνέντευξη τύπου της ΚΕΔΕ με την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας κατά την διάρκεια των εργασιών του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, παρουσία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου, του Προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και Δημάρχου Άργους Ορεστικού Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, του Αντιπροέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση και του Προέδρου της Επιτροπής Ενέργειας της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Καρύστου Ελευθέριου Ραβιόλου.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης τέθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Δυτική Μακεδονία, η οποία μετά την απολιγνιτοποίηση και τη συρρίκνωση της γουνοποιητικής δραστηριότητας έχει υποστεί σοβαρή οικονομική και δημογραφική αποδυνάμωση.

«Έχουν μείνει 400 από 2000 επιχειρήσεις»

Χαρακτηριστικά ο κ. Κεπαπτσόγλου ανέφερε ότι «στο κομμάτι της γουνοποιίας έχουν μείνει 400 επιχειρήσεις από 2000 και από 5000 εργαζόμενοι έχουν μείνει 700 και έχουμε απωλέσει πάνω από 20000 θέσεις εργασίας στο κομμάτι της λιγνιτικής δραστηριότητας».

Όπως υπογραμμίστηκε και με βάση κάποια στοιχεία που έχουν κυκλοφορήσει και επικαλέστηκαν, το 36,3% του πληθυσμού της Περιφέρειας διατρέχει κίνδυνο φτωχοποίησης , ενώ χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί, οδηγώντας σε έντονη εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Π. Κεπαπτσόγλου τόνισε ότι η περιοχή δεν ζητά «χάρες», αλλά «απονομή δικαιοσύνης», ίσες ευκαιρίες και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και θα συγκρατήσει τους νέους στον τόπο τους.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου υπογράμμισε ότι η Δυτική Μακεδονία συνέβαλε καθοριστικά στην ενεργειακή αυτάρκεια και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας επί δεκαετίες και σήμερα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ερημοποίησης. Δήλωσε ότι η ΚΕΔΕ υιοθετεί πλήρως τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και θα τις υποστηρίξει θεσμικά, επισημαίνοντας πως τα αιτήματα είναι δίκαια και τεκμηριωμένα.

Ο κ. Κυρίζογλου προχώρησε σε σαφείς και χαρακτηριστικές δηλώσεις: «Στην “περιβαλλοντικά ευαίσθητη” Ελλάδα εξακολουθούμε να θάβουμε σκουπίδια στα σπλάχνα της γης. Στην Ευρώπη εφαρμόζεται σύγχρονο μοντέλο: ανακύκλωση, επανάκτηση, επανάχρηση, κομποστοποίηση και στο τέλος ενεργειακή αξιοποίηση μόνο των υπολειμμάτων.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε ότι στο τελικό ψήφισμα του συνεδρίου θα συμπεριληφθεί και ειδικό ψήφισμα για τη Δυτική Μακεδονία. Μετά το πέρας του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί συνολική αξιολόγηση και συντονισμός επόμενων δράσεων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θα στηρίζει την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και την παραμονή των νέων στην περιοχή.

*πηγή φωτογραφιών, ΚΕΔΕ