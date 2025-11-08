newspaper
Tο 36,3% του πληθυσμού της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας κινδυνεύει με φτωχοποίηση
Αυτοδιοίκηση 08 Νοεμβρίου 2025 | 10:48

Tο 36,3% του πληθυσμού της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας κινδυνεύει με φτωχοποίηση

«Στο κομμάτι της γουνοποιίας έχουν μείνει 400 επιχειρήσεις από 2000 και από 5000 εργαζόμενοι έχουν μείνει 700» ανέφερε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

Η Δυτική Μακεδονία εκπέμπει ΣΟΣ σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την κοινή συνέντευξη τύπου της ΚΕΔΕ με την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας κατά την διάρκεια των εργασιών του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, παρουσία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου, του Προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και Δημάρχου Άργους Ορεστικού Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, του Αντιπροέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση και του Προέδρου της Επιτροπής Ενέργειας της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Καρύστου Ελευθέριου Ραβιόλου.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης τέθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Δυτική Μακεδονία, η οποία μετά την απολιγνιτοποίηση και τη συρρίκνωση της γουνοποιητικής δραστηριότητας έχει υποστεί σοβαρή οικονομική και δημογραφική αποδυνάμωση.

«Έχουν μείνει 400 από 2000 επιχειρήσεις»

Χαρακτηριστικά ο κ. Κεπαπτσόγλου ανέφερε ότι «στο κομμάτι της γουνοποιίας έχουν μείνει 400 επιχειρήσεις από 2000 και από 5000 εργαζόμενοι έχουν μείνει 700 και έχουμε απωλέσει πάνω από 20000 θέσεις εργασίας στο κομμάτι της λιγνιτικής δραστηριότητας».

Όπως υπογραμμίστηκε και με βάση κάποια στοιχεία που έχουν κυκλοφορήσει και επικαλέστηκαν, το 36,3% του πληθυσμού της Περιφέρειας διατρέχει κίνδυνο φτωχοποίησης , ενώ χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί, οδηγώντας σε έντονη εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Π. Κεπαπτσόγλου τόνισε ότι η περιοχή δεν ζητά «χάρες», αλλά «απονομή δικαιοσύνης», ίσες ευκαιρίες και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και θα συγκρατήσει τους νέους στον τόπο τους.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου υπογράμμισε ότι η Δυτική Μακεδονία συνέβαλε καθοριστικά στην ενεργειακή αυτάρκεια και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας επί δεκαετίες και σήμερα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ερημοποίησης. Δήλωσε ότι η ΚΕΔΕ υιοθετεί πλήρως τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και θα τις υποστηρίξει θεσμικά, επισημαίνοντας πως τα αιτήματα είναι δίκαια και τεκμηριωμένα.

Ο κ. Κυρίζογλου προχώρησε σε σαφείς και χαρακτηριστικές δηλώσεις: «Στην “περιβαλλοντικά ευαίσθητη” Ελλάδα εξακολουθούμε να θάβουμε σκουπίδια στα σπλάχνα της γης. Στην Ευρώπη εφαρμόζεται σύγχρονο μοντέλο: ανακύκλωση, επανάκτηση, επανάχρηση, κομποστοποίηση και στο τέλος ενεργειακή αξιοποίηση μόνο των υπολειμμάτων.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε ότι στο τελικό ψήφισμα του συνεδρίου θα συμπεριληφθεί και ειδικό ψήφισμα για τη Δυτική Μακεδονία. Μετά το πέρας του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί συνολική αξιολόγηση και συντονισμός επόμενων δράσεων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θα στηρίζει την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και την παραμονή των νέων στην περιοχή.

*πηγή φωτογραφιών, ΚΕΔΕ

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
Η επιδίωξη 07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Να αποδειχθεί 07.11.25

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Βασίλης Σπανάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
Μήνυμα ενότητας 06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»
Δήμος Πατρέων 06.11.25

Ο Πελετίδης κατέβασε πινακίδες τραπεζών από ανακαινισμένα σχολεία – «Δεν θα δοξάζουμε αυτούς που συντρίβουν τον λαό»

«Οι τράπεζες έχουν πάρει 52 δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό για να κρατηθούν οι ιδιοκτήτες τους. Και τώρα έρχονται να δώσουν ψίχουλα, θέλοντας να φανούν ευεργέτες», ανέφερε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης

Σύνταξη
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 06.11.25

Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με αρκετούς δήμους να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης συνεδριάζουν από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου ζητώντας λύσεις από την κεντρική διοίκηση. Το in καταγράφει τις τάσεις λίγο πριν αρχίσει το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
