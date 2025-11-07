Ξεκινά από αύριο το σχέδιο αστυνόμευσης σε οικισμούς Ρομά σε όλη τη χώρα – Δείτε σε ποιες περιοχές

Αρχίζει αύριο Σάββατο (8/11) στην Περιφέρεια, η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά, το οποίο θα επεκταθεί στην Αττική από τις 15 Νοεμβρίου.

Το σχέδιο θα υλοποιήσει η νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, η οποία θα αναλάβει δράση σε 25 περιοχές και 152 σημεία και θα περιλαμβάνει 24ωρη ένστολη παρουσία, ελέγχους στα σπίτια με στοχευμένες επιχειρήσεις.

Οι 50 διαμεσολαβητές

Σημειώνεται ότι οι ομάδες αυτές θα υπάγονται στο ελληνικό FBI.

Στην επόμενη φάση του σχεδιασμού, προγραμματίζεται η πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών που θα πλαισιώσουν τις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης που ήδη θα επιχειρούν εντός των συγκεκριμένων περιοχών. Οι διαμεσολαβητές θα προέρχονται από τοπικές κοινότητες των Ρομά.

Οι οικισμοί Ρομά που ξεκινά το σχέδιο αστυνόμευσης

Συγκεκριμένα οι οικισμοί Ρομά όπου θα υπάρχει 24ωρη αστυνομική παρουσία είναι στις εξής περιοχές

• Θεσσαλονίκη

• Στερεά Ελλάδα (Θήβα – Χαλκίδα – Φθιώτιδα)

• Θεσσαλία (Λάρισα – Καρδίτσα)

• Ανατολική Μακεδονία Θράκη (Ξάνθη)

• Κεντρική Μακεδονία (Σέρρες – Ημαθία)

• Δυτική Ελλάδα (Μεσσολόγγι, Ηλεία, Αχαϊα)

• Ιόνια Νησιά (Κέρκυρα)

• Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία)

Στην Αττική

Ειδικότερα στην Αττική το σχέδιο θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου με 85 αστυνομικούς (70 νέοι + 15 έμπειρα στελέχη Δ.Α.Ο.Ε.) σε 5 ομάδες που θα περιπολούν στις περιοχές Αχαρναί – Φυλή – Ασπρόπυργος – Μέγαρα.

Παράλληλα θα συνεχιστούν οι ειδικές δράσεις με εντατικούς ελέγχους στους οικισμούς σε Κορωπί, Παλλήνη – Γέρακα, Χαλάνδρι, Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Σαλαμίνα

Με 473 αστυνομικούς

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Όπως είπε το σχέδιο που θα εφαρμοστεί σε 25 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, με 152 σημεία, όπου έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Σημείωσε πως στην εφαρμογή του θα συμμετέχουν 473 αστυνομικοί, οι οποίοι θα αποτελούν τις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης.

Μάλιστα, μίλησε για την αποστολή των Ομάδων, σημειώνοντας πως: «Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε «ειδικές ζώνες» που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς.

«Κοντά στις κοινότητες των Ρομά»

Εξ’ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από «διαμεσολαβητές» που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους».