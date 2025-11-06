Ναυάγιο της Πύλου: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε τέσσερις ακόμη αξιωματικούς του Λιμενικού
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε τέσσερις ακόμη αξιωματικούς του Λιμενικού για το ναυάγιο της Πύλου.
Επεκτείνονται οι κατηγορίες σε τέσσερις ακόμη ανώτερους αξιωματικούς του Λιμενικού για το ναυάγιο της Πύλου (2023), μιας από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της Μεσογείου, στο οποίο εκατοντάδες άνθρωποι πνίγηκαν στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας κωμόπολης.
Οι οικογένειες των θυμάτων στο ναυάγιο της Πύλου συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις
Σύμφωνα με το Reuters οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν μετά από έφεση δικηγόρων που εκπροσωπούν τα θύματα. Η Αντεισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου παρήγγειλε στην Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά ποινική δίωξη για κακουργήματα.
Τα αδικήματα
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι τέσσερις διώκονται για ανθρωποκτονία από αμέλεια με παράλειψη κατά συρροή και για έκθεση κατά συρροή σε κίνδυνο από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης προσώπων αβοήθητων η οποία προκάλεσε θάνατο.
Το ναυάγιο του σκάφους Adriana σε διεθνή ύδατα στις 14 Ιουνίου 2023 προκάλεσε σοκ σε όλη την Ευρώπη. Το ελληνικό ναυτικό δικαστήριο εξακολουθεί να διερευνά τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό.
Οι αρχές της ακτοφυλακής έχουν επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης.
Επέζησαν μόνο 104 από τους 750 επιβαίνοντες μετανάστες.
17 + 4 κατηγορούμενοι
Ένα σκάφος της ακτοφυλακής παρακολουθούσε το πλοιάριο για 15 ώρες πριν αυτό ανατραπεί και βυθιστεί. Είχε αναχωρήσει από τη Λιβύη για την Ιταλία με περίπου 750 επιβαίνοντες. Μόνο 104 από αυτούς είναι γνωστό ότι έχουν επιβιώσει.
Τον Μάιο, το ναυτικό δικαστήριο απήγγειλε κατηγορίες σε 17 αξιωματικούς της ακτοφυλακής για κατηγορίες όπως παρεμπόδιση μεταφοράς, πρόκληση ή τη βοήθεια στην πρόκληση ναυαγίου και την έκθεση ατόμων σε θανάσιμο κίνδυνο.
Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους επιζώντες και τα θύματα του ναυαγίου της Πύλου χαιρέτησαν την απόφαση και την παραπομπή της υπόθεσης σε κύρια έρευνα για κατηγορίες κακουργήματος.
Το Reuters ζήτησε από εκπρόσωπο της ακτοφυλακής να κάνει ένα σχόλιο όμως εκείνος δεν απάντησε.
