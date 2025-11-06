magazin
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Δανάη Μπάρκα: Πιο ερωτευμένη από ποτέ – ποιος είναι ο σύντροφος της
Δανάη Μπάρκα: Πιο ερωτευμένη από ποτέ – ποιος είναι ο σύντροφος της

H Δανάη Μπάρκα διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της.

Ο άνθρωπος που έχει κλέψει την καρδιά της Δανάης Μπάρκα ονομάζετεται Φάνης Μπότσης. Το ζευγάρι μάλιστα φέτος το καλοκαίρι, έκανε κοινές διακοπές στη Σέριφο.

Ποιος είναι ο Φάνης Μπότσης που έκλεψε την καρδιά της Δανάης Μπάρκα

Ο Φάνης Μπότσης είναι 35 χρόνων επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης. Αγαπά την φύση, τα σκυλιά και τις εξορμήσεις, όπως και η Δανάη. Κοινός τους, δε, αγαπημένος προορισμός το νησί Σέριφος στο οποίο γνωρίστηκαν μιας και ο Φάνης είναι εκεί συνιδιοκτήτης στο μαγαζί «Φλερτ», μαζί με τους φίλους του Τάσο Παναγουλάτο, Κώστα και Ερίκο Πάλι.

Μάλιστα, ο Φάνης Μπότσης στάθηκε δίπλα στην παρουσιάστρια σε μια πολύ σημαντική στιγμή για εκείνη. Η Δανάη Μπάρκα έγινε νονά στην Σέριφο κι εκείνος δεν θα μπορούσε να μην βρισκόταν εκεί, μαζί της.

Δανάη Μπάρκα: Τι δήλωνε για την προσωπική ζωή της

«Δεν θα ήθελα να παρουσιάσω μία σχέση μου δημόσια. Αν δεν είμαι σίγουρη για κάτι, φοβάμαι ότι πολλά μπορούν να συμβούν. Έχω ανεβάσει, απλώς δεν το έχουν ανακαλύψει. Έχω ανεβάσει story με σύντροφό μου. Αν εξαιρέσεις τη μεγάλη μου σχέση εννέα χρόνων, μετά σχέση μου δεν έχει βγει προς τα έξω», είχε πει η ίδια σε συνέντευξη της.

