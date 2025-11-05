Ωρωπός: Μόνο σε πεζούς επιτρέπεται η πρόσβαση σε προστατευόμενο υγρότοπο
Ο Δήμος Ωρωπού με ανακοίνωση του ενημέρωσε πως προστατευόμενος υγρότοπος θα είναι προσβάσιμος μόνο για πεζούς.
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ωρωπού «θα προβούν στο κλείσιμο όλων των δρόμων που προσφέρουν πρόσβαση ή έχουν διανοιχθεί παρανόμως και οδηγούν προς τον Υγρότοπο της Σκάλας Ωρωπού», αναφέρει μεταξύ άλλων ανακοίνωση του Δήμου Ωρωπού και προσθέτει:
«Η ενέργεια αυτή στοχεύει στην αποτροπή της πρόσβασης μηχανοκίνητων οχημάτων και στην πρόληψη περαιτέρω φθορών στο ευαίσθητο οικοσύστημα.
Από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, ξεκίνησαν οι εργασίες κλείσιμου των δρόμων και τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων σε όλες τις προσβάσεις προς τον Υγρότοπο, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025.
Ενημερώνονται οι πολίτες πως απαγορεύεται η πρόσβαση στον υδροβιότοπο με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο μέσο, καθώς και κάθε δραστηριότητα αναψυχής ή άλλη ενέργεια που περιλαμβάνει μηχανικά μέσα.
Η πρόσβαση στον Υγρότοπο της Σκάλας Ωρωπού παραμένει ελεύθερη για το κοινό αποκλειστικά για πεζούς, με σεβασμό στη φύση και στο οικοσύστημα της περιοχής».
*πηγή φωτογραφίας θέματος, Δήμος Ωρωπού
