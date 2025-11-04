Ολική ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου 11 x 11 του ΣΕΦ

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, παρευρέθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο ποδοσφαίρου 11 x 11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.), όπου ανακοινώθηκε η ολική ανακατασκευή του.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, η Πρόεδρος του Σ.Ε.Φ., Χριστίνα Τσιλιγκίρη, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, καθώς και εκπρόσωποι ποδοσφαιρικών σωματείων.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης συνεπής στη δέσμευσή του, ανακοίνωσε πως ο Δήμος Πειραιά αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ανακατασκευή του γηπέδου, κατασκευάζοντας τις κερκίδες χωρητικότητας 1300 θέσεων και τις τουαλέτες, προκειμένου ο χώρος να μπορεί να φιλοξενεί κοινό και να προσφέρει καλύτερες συνθήκες άθλησης στα ποδοσφαιρικά σωματεία που φιλοξενεί.

Το έργο, προϋπολογισμού 1,1 εκ. ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.), θα υλοποιηθεί από το Σ.Ε.Φ., ενώ το γήπεδο, που έχει παραχωρηθεί προς χρήση στον Δήμο Πειραιά, εξυπηρετεί σήμερα 12 ποδοσφαιρικά σωματεία και κατά περίπτωση την ομάδα Κωφών, καθώς και σχολεία της περιοχής για αθλητικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

Αύξηση των αθλητικών χώρων

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η ανακατασκευή του γηπέδου 11 x 11 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ήταν αναγκαία παρέμβαση. Όπως ακριβώς είχα δεσμευτεί, ο Δήμος Πειραιά – ο οποίος κάνει χρήση του γηπέδου – σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη που είναι η Γραμματεία Αθλητισμού και το Σ.Ε.Φ., θα κατασκευάσει τις κερκίδες και τις τουαλέτες, συμβάλλοντας στην αναβάθμισή του, με στόχο να προσφέρει καλύτερες συνθήκες άθλησης στις ομάδες και φιλοξενίας στο κοινό.

Παράλληλα, το Σ.Ε.Φ. προχωρά στις δικές του σημαντικές παρεμβάσεις με την αλλαγή του χλοοτάπητα και την πλήρη ανακαίνιση των αποδυτηρίων και για αυτό ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση αλλά και την Πρόεδρο του Σ.Ε.Φ. κα Τσιλιγκίρη.

Το έργο αυτό, μαζί με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη όπως το 11 x 11 στη Θηβών και Φαλήρου σε συνεργασία με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, η πλήρης ανακατασκευή του “Π. Καπαγέρωφ” με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και η δημοπράτηση του “Κωσταράκου” στις αρχές του νέου έτους, συμβάλλουν στην αύξηση των αθλητικών χώρων του δήμου μας και ευρύτερα στην άθληση των σωματείων μας, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα έλλειψης αθλητικών εγκαταστάσεων στον Πειραιά.

Κι αυτό γιατί είμαστε ο δήμος με τις λιγότερες αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, με βάση τον πληθυσμό και κυρίως τις μεγάλες διακρίσεις των συλλόγων μας, γεγονός που οφείλεται ως έναν βαθμό στο ότι ο Πειραιάς είναι εδώ και δεκαετίες μια πυκνοδομημένη πόλη με ελάχιστους έως ανύπαρκτους ελεύθερους χώρους, προκειμένου να κατασκευαστούν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η πραγματικότητα είναι ότι το Σ.Ε.Φ. της Γ.Γ.Α., καθώς και το Παπαστράτειο κολυμβητήριο και το υπό ανακατασκευή κλειστό Καπαγέρωφ αποτελούν τις πιο σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις του Πειραιά και είναι αυτές οι εγκαταστάσεις που δίνουν τη δυνατότητα στα σωματεία του Πειραιά να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τα αθλήματα που καλλιεργούν και να δίνουν διέξοδο στη νεολαία μας.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου, είχαμε ξεκαθαρίσει πως ο αθλητισμός και οι νέες υποδομές αποτελούν προτεραιότητα. Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που μια ακόμα δέσμευσή μας γίνεται πράξη, έστω και με μικρή καθυστέρηση, αλλά δεν σταματάμε να διεκδικούμε και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για νέες αθλητικές υποδομές στην πόλη μας.

Ο Πειραιάς είναι μια πόλη «πρωταγωνίστρια» και στον αθλητισμό και με αυτήν την οπτική θα πρέπει όλοι όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα να τον αντιμετωπίζουν».