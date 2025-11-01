Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, αλλά και λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου και του Λασιθίου αποφάσισαν να αναστείλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η απόφαση ελήφθη άμεσα, μόλις έγιναν γνωστές οι δραματικές εξελίξεις στα Βορίζια, με δύο νεκρούς και 15 τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση.

Οι κινητοποιήσεις θα επαναξιολογηθούν το επόμενο διάστημα

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όπως αναφέρουν, θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν σεβασμό στην τοπική κοινωνία και να αποφύγουν οποιαδήποτε όξυνση του κλίματος, σε μια στιγμή που η Κρήτη θρηνεί για τα θύματα και επικρατεί ένταση και ανησυχία στη Μεσαρά.

Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποί τους, οι κινητοποιήσεις θα επαναξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, με στόχο να συνεχιστεί ο διάλογος με την κυβέρνηση σε ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον.

Το μακελειό στα Βορίζια

Η αιματηρή συμπλοκή που έχει συγκλονίσει την Κρήτη ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (1/11), έπειτα από τη χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας «πόλεμος» με πυρά εκατέρωθεν.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 15 είναι οι τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν ακόμη και με αγροτικά αυτοκίνητα στα νοσοκομεία. Από τους τραυματίες, τέσσερις φέρεται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 10 το πρωί, όταν βγήκαν όπλα στα Βορίζια και οι πυροβολισμοί άρχισαν να πέφτουν βροχή. Οι σφαίρες έπεσαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και στα γύρω βουνά, αλλά και στο φαράγγι της περιοχής.

Επίσημα, μια γυναίκα περίπου 57 ετών είναι νεκρή στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και ένας άνδρας 39 ετών στο Βενιζέλειο. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένας τραυματίας, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Στο χωριό έχουν σπεύσει ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., το έχουν αποκλείσει και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Εκτιμάται ότι αρκετοί από αυτούς κρύβονται, πάνοπλοι, στα γύρω βουνά της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει δοθεί εντολή να γίνουν κατ’ οίκον έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν καλάσνικοφ και άλλα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη μάχη.