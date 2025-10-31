Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως

Μετά από τρία και πλέον χρόνια έπεσε η αυλαία της αποδεικτικής διαδικασίας της δίκης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων και το πρωί της 12ης Δεκεμβρίου η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, Κυριακή Στεφανάτου θα διατυπώσει την πρόταση της για την εμβληματική αυτή υπόθεση εισηγούμενη για την ενοχή ή μη των 42 κατηγορουμένων.

Αμέσως μετά ο λόγος θα δοθεί πρώτα στους δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και μετά στους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων με την ετυμηγορία του δικαστηρίου να αναμένεται στις αρχές τους 2026.

Γιάννης Λαγός: Στοχευμένα πολιτική η δίκη για τη Χρυσή Αυγή

Σε πολιτικούς λόγους απέδωσε την εμπλοκή του στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ο πρώην ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός, ο οποίος προανήγγειλε ότι θα προσφύγει και στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.

«Στη συνείδηση μου δεν είμαι απολογούμενος Ήρθα εδώ για να ακουστεί η αλήθεια.Θα μπορούσα να αισθανθώ απολογούμενος αν είχα ένα δικαστήριο που προσπαθεί να ακούσει την αλήθεια και όχι να αποκρύψει γεγονότα» είπε ο κατηγορούμενος από την αρχή της απολογίας του.

Και μέσα στα επόμενα λεπτά απευθυνόμενος προς τους δικαστές που θα τον κρίνουν είπε: «Αν μπορούσατε να έρθετε στη δική μου θέση και να δείτε τι έχω τραβήξει από το 2013 δεν θα ήθελε κανένας να είναι στη θέση μου».

«Που θα συνέβαινε να υπάρχει ηχητικό του πρωθυπουργού να δίνει εντολές σε ανώτατο δικαστικό να μας βάλει φυλακή και δεν θα είχε κληθεί; Πως να πω ότι με αντιμετωπίζετε με στοιχειώδη αντικειμενικότητα όταν δεν τον έχετε καλέσει να πει τη δική του θέση; Γιατί αρνηθηκατε να έρθει εδώ ο κ. Σαμαράς και ο κ. Δένδιας και να καταθέσουν. Ποτέ δεν είδαμε το υλικό από τις κάμερες που ζητήθηκε από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Το δικαστήριο σας απέρριψε αυτά τα αιτήματα και δεν τα έκανε δεκτά. Εγώ είμαι καταδικασμένος και έχω εκτίσει ήδη τα 3/5 και επιπλέον 11 μήνες. Εμένα δεν μου έχει δοθεί ούτε μια ημέρα άδειας. Ολα αυτά έγιναν για λόγους εκδίκησης από τη δικαιοσύνη και το κράτος» συμπλήρωσε.

«Είχα καταθέσει πλήθος αιτημάτων, σχεδόν κανένα δεν έγινε δεκτό. Εμένα δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσω στοιχεία για την αθωότητα μου. Δεν ήμουν πολιτικός άνδρας, δεν ήμουν ο πιο ήρεμος άνθρωπος του κόσμου. Με όλα αυτά που συνέβησαν και πρόβατο να ήταν στη θέση μου θα είχε αντιδράσει» είπε ο Γ. Λαγός εμμένοντας στη θέση του περί μη δίκαιης αντιμετώπισης του.

Υπό αυτό το πρίσμα, συνέχισε, όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η δίκη αυτή από την πρώτη στιγμή ήταν στοχευμένα πολιτική δίκη.

«Δεν αλλάζω τις θέσεις μου. Είμαι Έλληνας εθνικοστής και πατριώτης. Αλλά μην μου πείτε αν θα το ξαναέκανα, γιατί νομίζω δεν αξίζει τον κόπο. Το κατηγορητήριο αφορά σε τοποθετήσεις,ομιλίες και συνεντεύξεις δεν έχει καμία πράξη» είπε ο Γ. Λαγός αρνούμενος την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης για την οποία έχει πρωτοδίκως καταδικαστεί.

Αναφερόμενος στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα είπε ότι ενημερώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. «Έχω ζητήσει να ανοιχθούν τα τηλέφωνα. Δεν έδωσα ποτέ καμία εντολή. Είχα συνομιλήσει πιο πριν. Μιλούσα συχνά για δράσεις. Και αυτό δεν είχε γίνει μόνο εκείνο το βράδυ αλλά σε βάθος χρόνου αυτό είχε συμβεί πολλές φορές» είπε σε άλλο σημείο της απολογίας του.

Στη συνέχεια απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας ο κατηγορούμενος Γιάννης Λαγός ισχυρίστηκε τα εξής:

Για εμένα το περιστατικό με τους Αιγύπτιους αλιεργάτες είναι αλήθεια. Δεν θα πήγαινα ποτέ να χτυπήσω κάποιον και μάλιστα αδύναμο. Για εμένα αυτό ήταν αλήθεια και το λέω και τώρα. Δεν παρακίνησαν κανέναν να πάει να χτυπήσουν ανθρώπους και να κάνει τον τιμωρό μέσα στη νύχτα. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που το έκαναν δεν ήταν άνθρωποι της Χρυσής Αυγής. Την ίδια υπερασπιστική θέση εξέφρασε και για την επίθεση στο ΠΑΜΕ αρνούμενος ότι έχει οποιαδήποτε σχέση. Πρόσθεσε όμως ότι «το ΠΑME ήταν η απόλυτη τρομοκρατία στο Πέραμα. Εκεί πήγα μετά από σχετικές ενοχλήσεις που είχα από τους εργαζόμενους».

Όταν έφτασε στη δολοφονία Φύσσα είπε ότι είναι καταδικαστέο γεγονός. Δεν επιτέθηκα ποτέ σε κανέναν, δεν έδωσα ποτέ εντολή για τίποτα, είπε απαντώντας σε ερωτήσεις της εισαγγελέως της έδρας.

Αμέσως μετά αναγνώστηκε δηλωση του Γιώργου Ρουπακιά, στην οποία ζητά συγνώμη για τον ανείπωτο πόνο που έχει προκαλέσει με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Ο ισοβίτης ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε το θυμα του και αποποιείται τον χαρακτηρισμό του φασίστα. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν εμφανίστηκε να απολογηθεί όπως θα μπορούσε να πράξει, αρνήθηκε στην τρισέλιδη δήλωση του ότι ήταν προμελετημένο το έγκλημα.