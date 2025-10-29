Σεισμός στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ρεθύμνου

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη το βράδυ της Τετάρτης 29/10.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 23.06 και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 16 χλμ Νότια, Νοτιοανατολικά του Πλακιά Ρεθύμνου.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11,6 χλμ.