Σεισμός στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ρεθύμνου
Ο σεισμός είχε μέγεθος 3,5 Ρίχτερ
- Ναύπλιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από δολοφονικό ξυλοδαρμό άνδρα έξω από νυχτερινό κέντρο
- Πούλαγαν δήθεν λουλούδια και έκλεβαν τουρίστες στου Ψυρρή – Συνελήφθησαν 5 νεαροί
- Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών
- Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη το βράδυ της Τετάρτης 29/10.
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 23.06 και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 16 χλμ Νότια, Νοτιοανατολικά του Πλακιά Ρεθύμνου.
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11,6 χλμ.
- Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
- Η τεχνητή νοημοσύνη δεν λέει σωστές ειδήσεις
- Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου
- Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»
- Ολυμπιακός – Μονακό 87-92: Ο Σπανούλης νίκησε ξανά στο ΣΕΦ
- ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις