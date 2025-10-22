Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρόδου – Τι είπε ο Λέκκας

Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 5.45 ανοιχτά της Ρόδου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 35χλμ ΒΑ της Ρόδου και είχε εστιακό βάθος 30,7χλμ.

Όπως ανέφερε στο ΕΡτnews ο καθηγητής σεισμολογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μία περιοχή με συχνή σεισμικότητα. Είναι ένας συνηθισμένος σεισμός για την περιοχή δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, βεβαίως παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου» σημείωσε ο κ. Λέκκας.