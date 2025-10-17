Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Κρήτη στις 06:55 το πρωί της Παρασκευής, σε απόσταση 290 χλμ. νότια της Αθήνας.

Όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα βορειοδυτικά του νησιού, στον θαλάσσιο χώρο 54 χλμ. δυτικά – νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων.

Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού, είναι στα 31,3 χιλιόμετρα.