Σεισμός στο Λασίθι
Σεισμός, 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στην Κρήτη.
Ο σεισμός είχε 12,5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος.
Όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χλμ βόρεια του Τζερμιάδου Λασιθίου.
