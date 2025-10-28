newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στέλιος Πέτσας: Μπορεί να μην ξέρει την ελληνική σημ(AI)α όμως βγάζει σωστές λίστες
Παρασκήνιο 28 Οκτωβρίου 2025 | 19:41

Στέλιος Πέτσας: Μπορεί να μην ξέρει την ελληνική σημ(AI)α όμως βγάζει σωστές λίστες

Ο Στέλιος Πέτσας και η λάθος σημαία. Η γκάφα ολκής του πρώην υπουργού έβαλε «φωτιά» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Spotlight

«Θύμα» της τεχνολογίας (στην καλύτερη περίπτωση) φαίνεται πως έπεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας ή όποιος συνεργάτης διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του στα social media, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Viral στα social media η γκάφα του πρώην υπουργού

Θέλοντας να τονώσει το πατριωτικό του προφίλ, ο «άρχοντας των λιστών» που χειροκροτούσε στη γιορτή της την Ομάδα Αλήθειας, της οποίας η τελευταία άθλια και ανιστόρητη ανάρτηση αφορούσε την έλλειψη ελληνοφροσύνης στην Αριστερά σε σύγκριση προφανώς με τους «πατριώτες δεξιούς», ανέβασε το μήνυμά του για την ημέρα. Μέχρι εδώ καλά, θα πει κανείς. Μόνο που το μήνυμα συνοδεύτηκε από μια φωτογραφία της ελληνικής σημαίας, η οποία δεν μοιάζει με… ελληνική σημαία.

«Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!  Ζήτω το Έθνος! Χρόνια Πολλά Ελλάδα!» έγραψε ο πρώην υπουργός.

«Πάρτι» στο «Χ»

Η φωτογραφία με την «υβριδική σημαία» που ανάρτησε ο Στέλιος Πέτσας δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες του «Χ» που κατέκλυσαν τη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλά από τα σχόλια ήταν καυστικά ενώ υπήρξαν και αυτοί που καλούσαν περιπαικτικά να διωχθεί ο «γαλάζιος» βουλευτής για προσβολή εθνικών συμβόλων.

Λίγο αργότερα,  μετά το «κράξιμο», ο Στέλιος Πέτσας έσπευσε να κατεβάσει την ανάρτησή του και να ανεβάσει άλλη ανάρτηση από τις σημερινές εκδηλώσεις αλλά… «ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει».

Η ροζ σημαία

Η γκάφα με έντονο «άρωμα» τεχνητής νοημοσύνης επαναφέρει στη μνήμη μας το περιστατικό με τη Γεωργία Λαλέ, την πρωτοπόρο Ελληνίδα απόφοιτο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που είχε δημιουργήσει μια ροζ σημαία, βασισμένη στα πρότυπα της ελληνικής, η οποία υφάνθηκε από σεντόνια που χάρισαν στην εικαστικό κακοποιημένες γυναίκες που ζουν στην Ελλάδα και εκτέθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη το 2023.

Τότε, στελέχη της Νέα Δημοκρατία είχαν ξεσηκωθεί, μέχρι την απόσυρσή της. Ο «πατριωτισμός» της «γαλάζιας» πτέρυγας του κοινοβουλίου εξαντλήθηκε «σταυρώνοντας» μια καλλιτέχνιδα λέγοντας πως προσβάλλει το εθνικό ιερό σύμβολο παραποιώντας το. Τώρα, είναι απλώς Τρίτη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Wall Street
Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι
Παρασκήνιο 22.10.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα – Ρούτσι

Πώς «έκλεισε» η συνάντηση του Χάρη Δούκα και του Πάνου Ρούτσι - Τα δύο δώρα της ομάδας «μέχρι τέλους» στον Δήμαρχο Αθήνας και η κάλυψη Τσουκαλά στην κόντρα με την κυβέρνηση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια
Παρασκήνιο 21.10.25

Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια

Κυβερνητικές πηγές, μετά τα ηχηρά μηνύματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος κινήθηκε σε άλλη γραμμή από το Μαξίμου, υποστήριζαν ότι τα 7 συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους, υπογράφοντας την τροπολογία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»
«Δεν είμαι σε mood» 18.10.25

Καυγάς Κασσελάκη – Τζάκρη διέρρευσε στο Instagram: «Έχεις διχάσει πολύ κόσμο» – «Δεν με καταδέχεσαι!»

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων καταγγέλλει η Θεοδώρα Τζάκρη. Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies, ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου, τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύνταξη
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Παρασκήνιο 16.10.25

Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται να λάβουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια κοινή αντίδραση στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός
Πολιτική 15.10.25

Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός

Το απόγευμα η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή μετά το καλοκαίρι στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη. Η αναφορά στο θέμα των θεσμών και της Δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της δυσπιστίας των πολιτών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Παρασκήνιο 08.10.25

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταξη
Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα
Παρασκήνιο 05.10.25

Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα

Στην original Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne», ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα το έλλειμμα ηγεσίας, οι ρόλοι αντιστράφηκαν…

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο
Μπάσκετ 28.10.25

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με τους Τσέντι Όσμαν (20 πόντους) και Κέντρικ Ναν (22 πόντους) να καθαρίζουν την υπόθεση νίκη για τους Πράσινους.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας
Ελλάδα 28.10.25

Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας

Ο 38χρονος κυκλοφορούσε ως άστεγος στη Γλυφάδα και όπως διαπιστώθηκε έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας - Συνελήφθη και προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
Deutsche Welle 28.10.25

Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει

«Πορεία προς τη Ρώμη και τα Περίχωρα» λέγεται το βιβλίο του Εμίλιο Λούσου που κυκλοφόρησε στα ελληνικά και περιγράφει την άνοδο του Μουσολίνι, με τη σκωπτική ματιά ενός πρωταγωνιστή της εποχής.

Σύνταξη
Ρίο ντε Τζανέιρο: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε τεράστια αστυνομική επιχείρηση – Συγκλονιστικές εικόνες [βίντεο]
Μακελειό 28.10.25

Συγκλονιστικές εικόνες από το Ρίο - Τουλάχιστον 64 νεκροί σε επιχείρηση με 2.500 αστυνομικούς

Οι φονικότερη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο - Άνευ προηγουμένου οι εικόνες από την επιχείρηση-«μαμούθ» της αστυνομίας

Σύνταξη
Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»
Ντοκιμαντέρ 28.10.25

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»

Η πραγματική ιστορία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ αρχίζει την ημέρα που διαλύθηκαν οι Beatles λέει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Μόργκαν Νέβιλ για το νέο ντοκιμαντέρ Man on the Run

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές
Έσπασε κάθε ρεκόρ 28.10.25

Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές

Ο τυφώνας Μελίσα έφτασε στο νησί με ανέμους 286 χλμ. Οι ζημιές είναι ήδη μεγάλες. Οι αρχές αναμένουν τη χειρότερη ιστορικά καταστροφή στην ιστορία της Τζαμάικα, πριν κινηθεί προς Κούβα και Μπαχάμες

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της
Γαλλία 28.10.25

Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της

Η υπόθεση ξεκίνησε από τις δηλώσεις της Κάντας Όουενς και έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη εκστρατεία διαδικτυακού εκφοβισμού εναντίον της Μπριζίτ Μακρόν

Σύνταξη
Τραμπ: Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητά του – Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί
Δημοσκόπηση 28.10.25

Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητα του Τραμπ - Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί

Ο ρυθμός του πληθωρισμού έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, ενώ η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει τα επιτόκια.

Σύνταξη
Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις
On Field 28.10.25

Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις

Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» προχωρά σε ανανεώσεις συμβολαίων όλων των μεγάλων σταρ της ομάδας, βάζοντας τέλος στις όποιες… βλέψεις άλλων συλλόγων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σοκάρει νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του
Κόσμος 28.10.25

Σοκάρει νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του

Στον δράστη είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι να μην πλησιάζει τη γυναίκα και είχε υποχρεωθεί να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι - Κατά τη σύλληψή διαπιστώθηκε ότι το είχε βγάλει

Σύνταξη
Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές – Στόχος, ένας «σκοτεινός» χειμώνας στην Ουκρανία
Αυξημένη πίεση 28.10.25

Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές – Στόχος, ένας «σκοτεινός» χειμώνας στην Ουκρανία

Η Ουκρανία προχωρά στον τέταρτο χειμώνα με πόλεμο. Σε στρατηγική επιλογή της Ρωσίας αναδεικνύονται τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, καθώς πιέζει αποκόβοντας τους Ουκρανούς από ρεύμα και θέρμανση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge
Χαμός 28.10.25

Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge

Ο Γουίλιαμ φέρεται να προειδοποίησε τις Βεατρίκη και Ευγενία πως οι τίτλοι τους μπορεί να επανεξεταστούν, αν ο πατέρας τους, Άντριου, δεν αποχωρήσει από το Royal Lodge, ανοίγοντας νέο μέτωπο στο παλάτι

Σύνταξη
Βασιλιάς Κάρολος: Επεισόδιο με διαδηλωτή – Τι του είπε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν [βίντεο]
Σε δημόσια θέα 28.10.25

Βασιλιάς Κάρολος: Επεισόδιο με διαδηλωτή - Τι του είπε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν

«Πόσο καιρό γνωρίζατε για τον Άντριου και τον Έπσταϊν; Ζητήσατε από την αστυνομία να καλύψει τον Άντριου;» - Ο Βασιλιάς Κάρολος αντιμετώπισε με ψυχραιμία το απρόσμενο συμβάν

Σύνταξη
Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter
Deutsche Welle 28.10.25

Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter

Μετά τη χθεσινή συμφωνία Άγκυρας-Λονδίνου για την αγορά 20 νέων Eurofighter, η Τουρκία διαβλέπει προοπτική να ενισχύσει την παρουσία της στον ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο.

Σύνταξη
Βουλή: Ξανά πλήθος κόσμου μπροστά από το μνημείο των θυμάτων των Τεμπών
Ελλάδα 28.10.25

Ξανά πλήθος κόσμου μπροστά από τη Βουλή - Κεράκια και λουλούδια στο ονόματα των θυμάτων των Τεμπών

Αρκετοί πολίτες δίνουν για ένα ακόμα βράδυ το «παρών» μπροστά στη Βουλή και το άτυπο μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Άναψαν τα κεράκια παρουσία της αστυνομίας.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Ο Λαγός συνέχισε να πληρώνεται ακόμη και μετά την καταδίκη του στην Ελλάδα
Euractiv 28.10.25

Ευρωκοινοβούλιο: Ο Λαγός συνέχισε να πληρώνεται ακόμη και μετά την καταδίκη του στην Ελλάδα

Νομικά κενά επέτρεψαν στον Γιάννη Λαγό, που καταδικάστηκε στη δίκη της ΧΑ για ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, να μισθοδοτείται από το Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης, ψήφιζε και κατέθετε ερωτήσεις από το κελί.

Σύνταξη
Πώς θα είναι ο πλανήτης το 2100; Ένα online παιχνίδι μας αφήνει να μαντέψουμε… και το μέλλον φαίνεται ζοφερό
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.10.25

Πώς θα είναι ο πλανήτης το 2100; Ένα online παιχνίδι μας αφήνει να μαντέψουμε… και το μέλλον φαίνεται ζοφερό

Φανταστείτε να περπατάτε σε μια πόλη στο -όχι και τόσο μακρινό- μέλλον του 2100 και να βλέπετε πώς η κλιματική αλλαγή έχει μεταμορφώσει τα τοπία γύρω σας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός
Πόλο 28.10.25

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Βάσας – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική του Champions League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2.

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
Σαν σήμερα 28.10.25

Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η αδελφή του, Κέιτλιν Μόρισον, αποκαλύπτει την υποκρισία των κέντρων αποτοξίνωσης και τη νέα δομή που φέρει την κληρονομιά του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague 28.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων
Δημοσιονομική κρίση 28.10.25

Γαλλία: Ξανά αδιέξοδο – Κυβέρνηση, Ρεπουμπλικάνοι και ακροδεξιά ενάντια στη φορολόγηση των υπερπλουσίων

Η κυβερνητική συμμαχία, αλλά και η Λεπέν αρνούνται να ψηφίσουν και τη «light» φορολόγηση των υπερπλουσίων. Οι Σοσιαλιστές έχουν απειλήσει με μομφή αν η κυβέρνηση δεν δεχθεί την πρότασή τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ
On Field 28.10.25

Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ

Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο