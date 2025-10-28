«Θύμα» της τεχνολογίας (στην καλύτερη περίπτωση) φαίνεται πως έπεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας ή όποιος συνεργάτης διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του στα social media, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Viral στα social media η γκάφα του πρώην υπουργού

Θέλοντας να τονώσει το πατριωτικό του προφίλ, ο «άρχοντας των λιστών» που χειροκροτούσε στη γιορτή της την Ομάδα Αλήθειας, της οποίας η τελευταία άθλια και ανιστόρητη ανάρτηση αφορούσε την έλλειψη ελληνοφροσύνης στην Αριστερά σε σύγκριση προφανώς με τους «πατριώτες δεξιούς», ανέβασε το μήνυμά του για την ημέρα. Μέχρι εδώ καλά, θα πει κανείς. Μόνο που το μήνυμα συνοδεύτηκε από μια φωτογραφία της ελληνικής σημαίας, η οποία δεν μοιάζει με… ελληνική σημαία.

«Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! Ζήτω το Έθνος! Χρόνια Πολλά Ελλάδα!» έγραψε ο πρώην υπουργός.

«Πάρτι» στο «Χ»

Η φωτογραφία με την «υβριδική σημαία» που ανάρτησε ο Στέλιος Πέτσας δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες του «Χ» που κατέκλυσαν τη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλά από τα σχόλια ήταν καυστικά ενώ υπήρξαν και αυτοί που καλούσαν περιπαικτικά να διωχθεί ο «γαλάζιος» βουλευτής για προσβολή εθνικών συμβόλων.

Λίγο αργότερα, μετά το «κράξιμο», ο Στέλιος Πέτσας έσπευσε να κατεβάσει την ανάρτησή του και να ανεβάσει άλλη ανάρτηση από τις σημερινές εκδηλώσεις αλλά… «ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει».

Η ροζ σημαία

Η γκάφα με έντονο «άρωμα» τεχνητής νοημοσύνης επαναφέρει στη μνήμη μας το περιστατικό με τη Γεωργία Λαλέ, την πρωτοπόρο Ελληνίδα απόφοιτο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που είχε δημιουργήσει μια ροζ σημαία, βασισμένη στα πρότυπα της ελληνικής, η οποία υφάνθηκε από σεντόνια που χάρισαν στην εικαστικό κακοποιημένες γυναίκες που ζουν στην Ελλάδα και εκτέθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη το 2023.

Τότε, στελέχη της Νέα Δημοκρατία είχαν ξεσηκωθεί, μέχρι την απόσυρσή της. Ο «πατριωτισμός» της «γαλάζιας» πτέρυγας του κοινοβουλίου εξαντλήθηκε «σταυρώνοντας» μια καλλιτέχνιδα λέγοντας πως προσβάλλει το εθνικό ιερό σύμβολο παραποιώντας το. Τώρα, είναι απλώς Τρίτη.