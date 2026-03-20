Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών. Βιάστηκε και εκτέθηκε.
- Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
- Σύλληψη 66χρονου στο Ηράκλειο για κακομεταχείριση σκύλων
Το άσπρο – μαύρο έκανε on air ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην προσπάθειά του να αντικρούσει καταγγελία ασθενή για αδυναμία εύρεσης διαθέσιμου ραντεβού με γαστρεντερολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο.
Κατά την τηλεοπτική του παρουσία στο MEGA, στις 19 Μαρτίου, ο υπουργός άνοιξε από το κινητό του την εφαρμογή My Health, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς –όπως είπε– εντόπισε τρία διαθέσιμα ραντεβού για «σήμερα».
Ωστόσο, η εικόνα που μετέδιδε η κάμερα τον διέψευδε ολικά: η ημερομηνία που είχε επιλέξει στην εφαρμογή δεν ήταν η 19η Μαρτίου, αλλά ημερομηνίες της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου, δηλαδή περίπου τρεισήμισι μήνες αργότερα.
Παρά την προφανή αναντιστοιχία, ο υπουργός Υγείας επέμεινε, επαναλαμβάνοντας σε έντονο ύφος και φωνάζοντας τη λέξη «σήμερα», επιχειρώντας να τεκμηριώσει έναν ισχυρισμό που δεν επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα στοιχεία που παρουσίασε, με την εικόνα αυτή να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τον υπουργό να εκτίθεται. Αν είχε ψάξει πιο προσεκτικά θα είχε βρει ραντεβού για τη σωστή μέρα, γιατί όντως υπήρχαν όπως ανακάλυψαν όσοι δεν θυσιάζουν τα πάντα στο βωμό της εικόνας και της επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά ενδιαφέρονται για την αλήθεια και διασταυρώνουν τα στοιχεία.
Δείτε το βίντεο:
- Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
- Κέρκυρα: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
- Βέροια: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 20χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης
- UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού
- ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής
- ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης
- Η Κίνα προειδοποιεί για τον αντίκτυπο του πολέμου στην ενέργεια, τις θαλάσσιες μεταφορές και το εμπόριο
- Αποχαιρετούμε τον Τσακ Νόρις με θρυλικά memes και διαχρονικά αστεία
