Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά

Το άσπρο – μαύρο έκανε on air ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην προσπάθειά του να αντικρούσει καταγγελία ασθενή για αδυναμία εύρεσης διαθέσιμου ραντεβού με γαστρεντερολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο.

Κατά την τηλεοπτική του παρουσία στο MEGA, στις 19 Μαρτίου, ο υπουργός άνοιξε από το κινητό του την εφαρμογή My Health, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς –όπως είπε– εντόπισε τρία διαθέσιμα ραντεβού για «σήμερα».

Ωστόσο, η εικόνα που μετέδιδε η κάμερα τον διέψευδε ολικά: η ημερομηνία που είχε επιλέξει στην εφαρμογή δεν ήταν η 19η Μαρτίου, αλλά ημερομηνίες της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου, δηλαδή περίπου τρεισήμισι μήνες αργότερα.

Παρά την προφανή αναντιστοιχία, ο υπουργός Υγείας επέμεινε, επαναλαμβάνοντας σε έντονο ύφος και φωνάζοντας τη λέξη «σήμερα», επιχειρώντας να τεκμηριώσει έναν ισχυρισμό που δεν επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα στοιχεία που παρουσίασε, με την εικόνα αυτή να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τον υπουργό να εκτίθεται. Αν είχε ψάξει πιο προσεκτικά θα είχε βρει ραντεβού για τη σωστή μέρα, γιατί όντως υπήρχαν όπως ανακάλυψαν όσοι δεν θυσιάζουν τα πάντα στο βωμό της εικόνας και της επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά ενδιαφέρονται για την αλήθεια και διασταυρώνουν τα στοιχεία.

Δείτε το βίντεο: