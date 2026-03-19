Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 – Όλα καλώς καμωμένα για τον Γεωργιάδη

Καταγγελίες για τη λειτουργία της γραμμής 1566 ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, εγείροντας ερωτήματα τόσο για την εξειδίκευση του προσωπικού που τη στελεχώνει όσο και για τη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού με τους ενδιαφερόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι εργαζόμενοι της γραμμής 1566 καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση σε ένα τέτοιο σημαντικό πόστο, ενώ πολίτες κάνουν λόγο για μία δύσκολη διαδικασία, καθώς μπορούν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού ακόμα και 4 μήνες μετά.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε στις καταγγελίες που ήρθαν στο φως από το MEGA, τονίζοντας πως «σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και που δημοσίευσαν τα «ΝΕΑ», ο βαθμός αποδοχής των συμπολιτών μας της γραμμής 1566 είναι 75%. Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της έχουν κλειστεί εκατομμύρια ραντεβού, άρα αυτή η γραμμή λειτουργεί».

Ο κ. Γεωργιάδης ότι μέσω του MyHealth App οι ασφαλισμένοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς. Όπως τόνισε, σε δύο μήνες θα προστεθούν δύο νέα εργαλεία στην εφαρμογή, τα οποία αφορούν τις ιδιωτικές δομές διαγνωστικών κέντρων και τον ψηφιακό βοηθό.

«Η πρόσβαση σε δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό είναι η ευκολότερη από τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ήρθα στο υπουργείο Υγείας, για να βρεις ραντεβού στα νοσοκομεία με τα προηγούμενα πενταψήφια νούμερα ή με τα νούμερα των νοσοκομείων, πράγματι αυτό που λέει η κυρία ίσχυε. Εάν έψαχνες ραντεβού με γαστρεντερολόγο πριν από 6 μήνες θα έβρισκες το ταχύτερο ραντεβού σε 5-6 μήνες. Σήμερα βρίσκεις ραντεβού είτε σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή δωρεάν είτε σε δημόσιο νοσοκομείο σήμερα». Σε άλλη αποστροφή του, ο υπουργός Υγείας τόνισε πως «δεν μπορείτε να μην αναγνωρίσετε την πρόοδο».

Όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο MEGA: