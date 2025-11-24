Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Τεχνητή νοημοσύνη στην τηλεφωνική γραμμή 1566 του υπουργείου Υγείας, αλλά και στη διαλογή περιστατικών στα επείγοντα των νοσοκομείων πρόκειται να εισαχθεί εντός του 2026, στο πλαίσιο συνεργασίας της Ελλάδας και των ΗΠΑ σε θέματα ενέργειας, επενδύσεων και logistics.

H νέα συνεργασία εγκαινιάστηκε με επίσκεψη της Πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο υπουργείο Υγείας. Κατά την επίσκεψη, έγινε παρουσίαση του νέου συστήματος ψηφιακού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή των περιστατικών που αφορούν ασθένεια και την παραπομπή τους σε μονάδες υγείας ή τη διαχείριση διεκπεραιωτικών αιτημάτων από την τεχνητή νοημοσύνη.

Από τη μέχρι τώρα εφαρμογή στις ΗΠΑ, η διαχείριση περιστατικών από άνθρωπο στην υποδοχή των νοσοκομείων, είχε ποσοστό επιτυχίας 15%, όταν μέσω ΑΙ το ποσοστό επιτυχίας αυξήθηκε στο 66%

Στον χαιρετισμό της, η κ. Γκίλφοϊλ επεσήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώσει την υγεία, για να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει να βρίσκεται, μπορεί να επαναπροσδιορίσει τι είναι σημαντικό, με την εξαιρετική πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών που παράγονται στις ΗΠΑ. Τόνισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της υγείας, η οποία εισάγει καινοτομία, ανοίγοντας ένα τολμηρό καινούριο κεφάλαιο.

Χαρακτήρισε τη συνεργασία ως «ορόσημο με έμπνευση» που μόλις ξεκινά προς όφελος των Αμερικανών και Ελλήνων πολιτών.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στην ομιλία του επεσήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τους γιατρούς και πριν την εφαρμογή του νέου συστήματος θα υπάρξει η απαραίτητη αξιολόγηση από το γραφείο Ποιότητας του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας που λειτουργεί στην Αθήνα, ελέγχοντας την αποδοτικότητα και ασφάλεια του ΕΣΥ. Στη συνέχεια θα υπάρξει και η αντίστοιχη αξιολόγηση των πρωτοκόλλων τεχνητής νοημοσύνης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους.

Ο κ. Γεωργιάδης συμπλήρωσε ότι στόχος είναι η Ελλάδα να είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που εισάγει την τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία, και παράλληλα ανέφερε ότι ήδη η βρετανική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει συνεργασία με τις ΗΠΑ για την εισαγωγή της ΑΙ στο σύστημα υγείας της χώρας, το NHS με στόχο τη μείωση του χρόνου στις λίστες αναμονής των ασθενών.

«Δεν πρόκειται η ΑΙ να αντικαταστήσει τους γιατρούς, αλλά να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση των ασθενών ως προς τη ροή προς τα νοσοκομεία, την πίεση προς τα επείγοντα και να δώσει χρόνο στους γιατρούς να ασχοληθούν με τα σοβαρά περιστατικά», είπε ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνοντας πως ο ψηφιακός βοηθός ΑΙ θα μπορεί να κατευθύνει με αυτοματοποιημένο τρόπο «ο καθένας πού πρέπει να πάει, αν πρέπει να πάει σε Κέντρο Υγείας ή νοσοκομείο», αποδεσμεύοντας με τη χρήση της τεχνολογίας το ανθρώπινο δυναμικό ιατρικό και νοσηλευτικό και τους πόρους, «να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει».

Καταλήγοντας ο υπουργός είπε: «Σημερα εγκαινιάζουμε τη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ που θέλουμε ως Ελλάδα να οικοδομήσουμε στην υγεία, να εισάγουμε τεχνολογίες παραγωγής ΗΠΑ στη χώρα μας – όπως ήδη συμβαίνει στην ενέργεια, τις επενδύσεις και τα logistics – για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στους Έλληνες ασθενείς».

Η τεχνητή νοημοσύνη

Κατά την παρουσίαση, εκ μέρους της εταιρείας που θα αναλάβει την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στο ΕΣΥ, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Sword Health Βιργίλιο Μπέντο ξεκίνησε τονίζοντας ότι σήμερα δεν υπάρχει αρκετό ανθρώπινο κεφάλαιο για κάλυψη της ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα δώσει στις κλινικές ομάδες (τους επαγγελματίες υγείας) να έχουν χρόνο να ασχοληθούν με δύσκολα περιστατικά, γιατί όλοι τους βρίσκονται σε κατάσταση εξουθένωσης.

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία συνεργάζεται με τις υπάρχουσες κλινικές ομάδες και ήδη έχει εφαρμοστεί στις ΗΠΑ σε 700.000 ασθενείς.

Για τη διαλογή των περιστατικών, χρησιμοποιείται ιατρική συσκευή με κλινικές προδιαγραφές. Δεν θα φτιάξει καινούρια γνώση, αλλά θα προχωρήσει με τα ισχύοντα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι βοηθός, που θα κάνει ότι της λέμε. Οι απαντήσεις δίνονται σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τους γιατρούς.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Εντ Μπάκλεϊ, εξηγώντας περαιτέρω τη λειτουργία του ψηφιακού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης, είπε ότι με την τηλεφωνική γραμμή 1566, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που αναζήτησαν πληροφορίες ήταν 16 φορές πάνω από αυτούς που θα μπορούσε να διαχειριστεί η τηλεφωνική γραμμή, όμως το 30% αυτών, δεν πήγαν καν στα επείγοντα των νοσοκομείων. Στόχος της τεχνητής νοημοσύνης είναι να βγάλει το βάρος των περιπτώσεων που δεν χρειάζονται ιατρική υποστήριξη, ώστε να αφήσει τους γιατρούς στο έργο τους.

«Ξεκινάμε από το τηλέφωνο και το επείγον», είπε ο κ. Μπάκλεϊ και πρόσθεσε: « η πραγματικά έξυπνη περίθαλψη χρειάζεται ενίσχυση με την ΑΙ. Πώς κατευθύνουμε τους ασθενείς, αν ψάχνουν το σωστό νοσοκομείο, αν πρόκειται για μια απλή ίωση ή ίσως είναι κάτι πολύ σοβαρό. Το πρώτο είναι αυτό που μπορεί ο ασθενής να διαχειριστεί ο ίδιος, το τελευταίο είναι τα ΤΕΠ, με την εισαγωγή πιστοποιημένου συστήματος διαλογής. Στόχος είναι η αύξηση της προσβασιμότητας στο σύστημα υγείας».

Για την πιστοποιημένη διαλογή περιστατικών (triage), η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τους πολίτες και την Κυβέρνηση.

Από τη μέχρι τώρα εφαρμογή στις ΗΠΑ, η διαχείριση περιστατικών από άνθρωπο στην υποδοχή των νοσοκομείων, είχε ποσοστό επιτυχίας 15% όταν μέσω ΑΙ το ποσοστό επιτυχίας αυξήθηκε στο 66%. Ανά περιστατικό, ο χρόνος διαχείρισης μειώθηκε από 21 λεπτά σε 15 λεπτά, αντίστοιχα.

Καταλήγοντας ο υπουργός Υγείας, ανέφερε ότι η χρηματοδότηση του συστήματος γίνεται μέσω των πιστώσεων για τη δημιουργία του «1566». Διευκρίνισε ότι τα περισσότερα ζητήματα που τίθενται στην τηλεφωνική γραμμή είναι τα ραντεβού με γιατρό, πού θα βρουν το φάρμακό τους, ποια νοσοκομεία εφημερεύουν κλπ.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα υγείας απαιτεί ανθρώπινη επίβλεψη, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το πιο σοβαρό κομμάτι των επειγόντων περιστατικών δεν θα αλλάξει με τον ψηφιακό βοηθό. Απλά ό,τι γίνεται αυτοματοποιημένα θα γίνεται πιο γρήγορα. Επανέλαβε μάλιστα ότι η όποια εφαρμογή θα γίνει μετά από συνεργασία με τον ΠΟΥ, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Εκτίμησε ότι με τις παραπάνω συνεργασίες η πρώτη εφαρμογή θα γίνει το ερχόμενο Πάσχα και όχι νωρίτερα.