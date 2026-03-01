Ξεχειλίζει από υπερηφάνεια ο Γεωργιάδης για το Ισραήλ – Στηρίζει τον Τραμπ και εύχεται πτώση του καθεστώτος στο Ιράν

Μεγάλωσε και ωρίμασε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Διέγραψε εύκολα το παρελθόν, τότε που στεκόταν δίπλα στον εθνικοσοσιαλιστή Κώστα Πλεύρη, τότε που το δηλητήριο του αντισημιτισμού είχε εισχωρήσει βαθιά στη δημόσια ζωή.

Σήμερα, έχοντας περάσει πολλά χρόνια από τότε και με μια αιματοχυσία να βρίσκεται σε εξέλιξη βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για το πόσο θαυμάζει το Ισραήλ, και «βεβαίως, βεβαίως», τις ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Με το Ισραήλ, με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Γεωργιάδης

«Λαός τόσο αξιοθαύμαστος στον πλανήτη μας, σαν τους Εβραίους, δεν υπάρχει», έγραψε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, ενώ ισχυρίστηκε ότι «όποιος δεν θαυμάζει τον Εβραϊκό λαό είναι ανόητος», λέγοντας στη συνέχεια πως πρέπει να του μοιάσουμε, γιατί είναι «λαός πρότυπο σε όλα του».

Με ένα πυκνό κείμενο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε υπερήφανος που «η Ελλάδα μας, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλη αυτή την προσπάθεια του Ισραήλ έμεινε πιστή σύμμαχός του μέχρι το τέλος και δεν τους εγκαταλείψαμε ακόμη και όταν όλοι οι φανατικοί αντισημίτες αριστεριστές και ακροδεξιοί μας πίεζαν και μας έβριζαν στην Βουλή, στους δρόμους στο διαδίκτυο και παντού».

Τάχθηκε ανοιχτά με το Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγει και ευχήθηκε «το Ιράν και ο σπουδαίος λαός της Περσίας να αναπνεύσει τον αέρα της Ελευθερίας που του αξίζει». Πρόσθεσε πως «φυσικά χωρίς τις ΗΠΑ και ειδικά τον πρόεδρο όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί και η ιστορία αυτό θα του το πιστώσει».

Να «μοιάσουμε στον ισραηλινό λαό»

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού, πρέπει να μοιάσουμε στον ισραηλινό λαό διότι είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν.

«Εβραίοι από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο προσπαθούν να βρουν μέσο να πάνε στο Ισραήλ να καταταγούν και αυτοί και να πολεμήσουν για το Ισραήλ, μαζικά. Αντί να αποφεύγουν τον πόλεμο και την θητεία πηγαίνουν με χαρά να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Όλο αυτό το διάστημα αντιμετώπισαν την Αριστερά σε όλη την Δύση που κατέβαινε στους δρόμους, τον αντισημιτισμό που φούντωσε δυστυχώς παντού, πολιτικές διαμάχες σε όλα τα Κράτη, προπηλακισμούς από φανατικούς εναντίον τους κλπ και όμως δεν λύγισαν ούτε μια στιγμή, δεν άλλαξαν το σχέδιο τους, δεν χαρίστηκαν στους εχθρούς τους, δεν έκαναν πίσω, δεν λιποψύχησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.