# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ξεχειλίζει από υπερηφάνεια ο Γεωργιάδης για το Ισραήλ – Στηρίζει τον Τραμπ και εύχεται πτώση του καθεστώτος στο Ιράν
Παρασκήνιο 01 Μαρτίου 2026, 18:00

Ξεχειλίζει από υπερηφάνεια ο Γεωργιάδης για το Ισραήλ – Στηρίζει τον Τραμπ και εύχεται πτώση του καθεστώτος στο Ιράν

Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν και οι άνθρωποι. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, συνομιλητής του εθνικοσοσιαλιστή Κώστα Πλεύρη,«αγκαλιάζει» σήμερα το Ισραήλ χειροκροτώντας την επιθετικότητα που επιδεικνύει στη Μέση Ανατολή, στηρίζει απόλυτα τον Ντ. Τραμπ και εύχεται πτώση του καθεστώτος στο Ιράν. Όσο για το διεθνές δίκαιο… ούτε λόγος.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Μεγάλωσε και ωρίμασε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Διέγραψε εύκολα το παρελθόν, τότε που στεκόταν δίπλα στον εθνικοσοσιαλιστή Κώστα Πλεύρη, τότε που το δηλητήριο του αντισημιτισμού είχε εισχωρήσει βαθιά στη δημόσια ζωή.

Σήμερα, έχοντας περάσει πολλά χρόνια από τότε και με μια αιματοχυσία να βρίσκεται σε εξέλιξη βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για το πόσο θαυμάζει το Ισραήλ, και «βεβαίως, βεβαίως», τις ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Με το Ισραήλ, με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Γεωργιάδης

«Λαός τόσο αξιοθαύμαστος στον πλανήτη μας, σαν τους Εβραίους, δεν υπάρχει», έγραψε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, ενώ ισχυρίστηκε ότι «όποιος δεν θαυμάζει τον Εβραϊκό λαό είναι ανόητος», λέγοντας στη συνέχεια πως πρέπει να του μοιάσουμε, γιατί είναι «λαός πρότυπο σε όλα του».

Με ένα πυκνό κείμενο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε υπερήφανος που «η Ελλάδα μας, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλη αυτή την προσπάθεια του Ισραήλ έμεινε πιστή σύμμαχός του μέχρι το τέλος και δεν τους εγκαταλείψαμε ακόμη και όταν όλοι οι φανατικοί αντισημίτες αριστεριστές και ακροδεξιοί μας πίεζαν και μας έβριζαν στην Βουλή, στους δρόμους στο διαδίκτυο και παντού».

Τάχθηκε ανοιχτά με το Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγει και ευχήθηκε «το Ιράν και ο σπουδαίος λαός της Περσίας να αναπνεύσει τον αέρα της Ελευθερίας που του αξίζει». Πρόσθεσε πως «φυσικά χωρίς τις ΗΠΑ και ειδικά τον πρόεδρο όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί και η ιστορία αυτό θα του το πιστώσει».

Να «μοιάσουμε στον ισραηλινό λαό»

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού, πρέπει να μοιάσουμε στον ισραηλινό λαό διότι είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν.

«Εβραίοι από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο προσπαθούν να βρουν μέσο να πάνε στο Ισραήλ να καταταγούν και αυτοί και να πολεμήσουν για το Ισραήλ, μαζικά. Αντί να αποφεύγουν τον πόλεμο και την θητεία πηγαίνουν με χαρά να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Όλο αυτό το διάστημα αντιμετώπισαν την Αριστερά σε όλη την Δύση που κατέβαινε στους δρόμους, τον αντισημιτισμό που φούντωσε δυστυχώς παντού, πολιτικές διαμάχες σε όλα τα Κράτη, προπηλακισμούς από φανατικούς εναντίον τους κλπ και όμως δεν λύγισαν ούτε μια στιγμή, δεν άλλαξαν το σχέδιο τους, δεν χαρίστηκαν στους εχθρούς τους, δεν έκαναν πίσω, δεν λιποψύχησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

World
Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Vita.gr
Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις – και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: 100 δολάρια το βαρέλι; Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ίσως προκαλέσουν ενεργειακό σοκ ανάλογο του 1970

Πετρέλαιο: 100 δολάρια το βαρέλι; Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ίσως προκαλέσουν ενεργειακό σοκ ανάλογο του 1970

Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
Ο Ν. Ανδρουλάκης απαντά 01.03.26

Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 12.02.26

Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή ζητά παραιτήσεις και αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύνταξη
Ολομέλεια: Εκτός ελέγχου Άδωνις – Ζωή στη Βουλή
«Ροντέο» το Κοινοβούλιο 12.02.26

Εκτός ελέγχου Άδωνις - Ζωή στη Βουλή

Ξέφυγε η κατάσταση στη Βουλή. Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες, ευτελίζοντας τη διαδικασία.

Σύνταξη
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ προετοιμάζει τους Αμερικανούς για «πιθανόν και άλλες απώλειες» – «Ετσι είναι τα πράγματα»
«Πιθανόν και άλλες 02.03.26

Ο Τραμπ για τις απώλειες Αμερικανών: «Ετσι είναι τα πράγματα»

«Θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες (απώλειες) πριν από το τέλος. Ετσι είναι τα πράγματα», δηλώνει ο Τραμπ για τον θάνατο αμερικανών στρατιωτών στην επίθεση που εξαπέλυσαν στο Ιράν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

«Ασυγχώρητες» χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή. Ζητά «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων».

Σύνταξη
Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, οι ΗΠΑ «ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε απόφαση να αποδεχτούμε αυτό το αίτημα», είπε.

Σύνταξη
«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει

Ο Μερτς εξέφρασε «ανακούφιση» για το «προβλεπόμενο τέλος του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν», μετά την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα επικρίνει τις ενέργειές τους».

Σύνταξη
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
Σκληρότητα 01.03.26

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
Ο Ν. Ανδρουλάκης απαντά 01.03.26

Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα (vid)
Super League 01.03.26

Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» τετράδα με Τεττέη και Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, νικώντας 3-1 τον Άρη. Ερνάντεθ, Τεττέη και Ταμπόρδα τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Ράσιτς. Φωνές από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Μπόγκναρ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Κόλαση φωτιάς 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
