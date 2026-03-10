Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε την Δευτέρα την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη, για τον οποίο τόνισε πως «με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του, έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία»
- Διεκόπη η δίκη για τη δολοφονία της 36χρονης Ράνιας - «Oι γιατροί σκότωσαν το παιδί»
- Βίντεο-ντοκουμέντο από τον εμπρησμό στην καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους
- Τα εγκαταλελειμμένα παιδιά του Παίδων «Αγία Σοφία» – Ζώντας μέσα στους τοίχους ενός νοσοκομείου
- Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση – «Το καθήκον μας καλεί», «δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω»
Στο θέατρο «Παλλάς», προκειμένου να παρακολουθήσει την παράσταση αφιερωμένη στη μνήμη του Αντώνη Καλογιάννη, βρέθηκε χθες, Δευτέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ανδρουλάκης μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά, καθώς και φωτογραφίες μαζί με την οικογένεια του σπουδαίου ερμηνευτή.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως ο Αντώνης Καλογιάννης «με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία και εξέφρασε μια ολόκληρη εποχή» και υπογράμισε ότι η μουσική του συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα».
Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:
«Ένα μοναδικό ταξίδι στη μνήμη και το έργο του Αντώνη Καλογιάννη είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σήμερα στο Θέατρο Παλλάς.
Από τα πολιτικά τραγούδια στο εξωτερικό, στις συναυλίες με τον Μίκη Θεοδωράκη και στη μελοποιημένη ποίηση των Σεφέρη, Σικελιανού, Ρίτσου, Αναγνωστάκη, Γκάτσου, Μάνου Ελευθερίου και Δημήτρη Χριστοδούλου, άφησε ανεξίτηλο το ερμηνευτικό του στίγμα στο πολιτικό και ερωτικό τραγούδι.
Με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία και εξέφρασε μια ολόκληρη εποχή. Η μουσική του συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για μια μοναδική μουσική βραδιά – αφιέρωμα στο μουσικό έργο και στη μνήμη του μοναδικού καλλιτέχνη».
- ΔΥΠΑ: Αρχισαν οι αιτήσεις για το επίδομα 750 ευρώ – Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα
- MEGA Stories: Υποκλοπές – Η καταδίκη των 4 και οι αόρατοι εντολείς
- Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
- Παναιτωλικός: Στα χρώματα της ομάδας για τα 100 χρόνια η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου (vid)
- Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
- Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
- Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
- Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις