Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»

Στο θέατρο «Παλλάς», προκειμένου να παρακολουθήσει την παράσταση αφιερωμένη στη μνήμη του Αντώνη Καλογιάννη, βρέθηκε χθες, Δευτέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ανδρουλάκης μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά, καθώς και φωτογραφίες μαζί με την οικογένεια του σπουδαίου ερμηνευτή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως ο Αντώνης Καλογιάννης «με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία και εξέφρασε μια ολόκληρη εποχή» και υπογράμισε ότι η μουσική του συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα».

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Ένα μοναδικό ταξίδι στη μνήμη και το έργο του Αντώνη Καλογιάννη είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σήμερα στο Θέατρο Παλλάς.

Από τα πολιτικά τραγούδια στο εξωτερικό, στις συναυλίες με τον Μίκη Θεοδωράκη και στη μελοποιημένη ποίηση των Σεφέρη, Σικελιανού, Ρίτσου, Αναγνωστάκη, Γκάτσου, Μάνου Ελευθερίου και Δημήτρη Χριστοδούλου, άφησε ανεξίτηλο το ερμηνευτικό του στίγμα στο πολιτικό και ερωτικό τραγούδι.

Με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία και εξέφρασε μια ολόκληρη εποχή. Η μουσική του συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για μια μοναδική μουσική βραδιά – αφιέρωμα στο μουσικό έργο και στη μνήμη του μοναδικού καλλιτέχνη».