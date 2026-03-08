Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη

Σημαντική είναι για την Ελλάδα η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκινά, αύριο, Δευτέρα, με δύο κρίσιμα θέματα η τραγωδία στα Τέμπη και οι υποκλοπές με το Predator να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, μετά από εισηγήσεις του Κώστα Αρβανίτη (Left/ΣΥΡΙΖΑ) και του Γιάννη Μανιάτη (S&D/ ΠΑΣΟΚ) αντιστοίχως, με τις δύο ομάδες μάλιστα να συμμαχούν στηρίζοντας η μία την πρόταση της άλλης.

Ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης (S&D/ ΠΑΣΟΚ) ανέλαβε την πρωτοβουλία και κατέθεσε πρόταση για συζήτηση περί της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα στον απόηχο της δικαστικής απόφασης για το Predator, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Την πρόταση στήριξε φυσικά η Left, ο αντιπρόεδρος της οποίας Κώστας Αρβανίτης, έχει οριστεί άλλωστε εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ετήσια Έκθεση σχετικά με το Κράτος Δικαίου για το 2025, μιλώντας για υπαρξιακή μάχη για την Ευρώπη.

Ενδιαφέρον όμως έχει το παρασκήνιο για το έτερο κρίσιμο θέμα ελληνικού ενδιαφέροντος που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια, την Πέμπτη και αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, μια πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της LEFT Κώστα Αρβανίτη, με τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό συμβάν.

Το ζήτημα των Τεμπών δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται στο τραπέζι της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτή τη φορά όμως, όπως σημειώνουν με νόημα πηγές από τις Βρυξέλλες, το σχετικό αίτημα πέρασε από τη Διάσκεψη των Προέδρων «με την πρώτη» χωρίς τις αντιστάσεις και τα διαδοχικά «μπλοκ» που είχε συναντήσει το αντίστοιχο αίτημα, πέρυσι, πριν φτάσει και πάλι στην Ολομέλεια.

Οι συμμαχίες και ο αιφνιδιασμός στο ΕΛΚ

Η ομάδα της LEFT, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κινήθηκε διαφορετικά, διαμόρφωσε τις συμμαχίες στο παρασκήνιο και αιφνιδίασε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, καταθέτοντας το αίτημα την τελευταία στιγμή. Οι πρόσκαιρες συμμαχίες με τους ακροδεξιούς Patriots, ή κατά περίπτωση με άλλες ομάδες, δεν λειτούργησαν αυτή τη φορά, καθώς αρκετοί είχαν πολιτικό κόστος από την συμμαχία με το ΕΛΚ, πέρυσι. Και έτσι το αίτημα πέρασε με ευρεία πλειοψηφία.

Αυτό που κατάφερε η ΝΔ και το ΕΛΚ ήταν να ζητήσουν και να πετύχουν να ενταχθεί στο θέμα της συζήτησης και το πρόσφατο δυστύχημα στην Αdamuz της Ισπανίας, που ενδεχομένως έχει και μια λογική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό βέβαια, δεν είναι απαραίτητα καλό για τη ΝΔ γιατί το πρόσφατο δυστύχημα (που φαίνεται να οφείλεται σε τεχνική δυσλειτουργία αν και δεν υπάρχει ακόμη πόρισμα) αποτελεί μέτρο σύγκρισης για το πώς ερευνάται ένα δυστύχημα, με άμεση πρόσβαση ανεξάρτητων ερευνητών στο σημείο και στα ευρήματα, και πώς συσκοτίζεται, αντίστροφα, στην περίπτωση των Τεμπών.

Επισημαίνει τις παραβάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ

Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν περιορίζεται στο πολιτικό σκέλος αλλά συστηματικά έχει επισημάνει και τις παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από την κυβέρνηση (που είναι σε διαδικασία επί παραβάσει) ενώ η Ελ. Κουντουρά έχει θέσει το θεσμικό ζήτημα της έλλειψης ευρωπαϊκής εποπτείας για την ασφάλεια, που συνιστά κενό στην ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να υπάρχει εγγύηση για την ασφάλεια των μετακινήσεων σε επίπεδο ΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι πριν ένα χρόνο, σχεδόν, ο Επιτρόπος Τζιτζικώστας είχε υποσχεθεί στην αντίστοιχη συζήτηση ότι θα αναμορφώσει τη νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση

Τέλος, σημειώνουν με νόημα πηγές από τη Left, δεν έλλειψαν και αυτή τη φορά όσοι επιχείρησαν να εμφανίσουν ως «επιτυχία» τους την πρωτοβουλία Αρβανίτη και LEFT για συζήτηση στην Ολομέλεια. Αυτή τη φορά, ο YouTuber Φειδίας, «πανηγύρισε» για την «επιτυχία του» αν και ο ίδιος απέτυχε σε μια μικρότερης κλίμακας προσπάθεια. Όπως την προηγούμενη φορά ο Σ. Κασελάκης, παρότι δεν διαθέτει καν ευρωβουλευτή.