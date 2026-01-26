Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία

Την ανάληψη πρωτοβουλιών από την ευρωομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «αυτή τη φορά για τη σύνταξη ψηφίσματος για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία» ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Left, Κώστας Αρβανίτης, τονίζοντας ότι η «τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα είναι η κορύφωση της σκληρής πραγματικότητας στην Ελλάδα. Και η πραγματικότητα αυτή, απέναντι στην οποία η κυβέρνηση επιλέγει να κωφεύει, είναι ότι στην Ελλάδα άνθρωποι σκοτώνονται στην εργασία καθημερινά».

«Οι 200 νεκροί και οι εκατοντάδες σοβαρά τραυματίες το 2025 το επιβεβαιώνουν. Και οι νεκρές εργαζόμενες σήμερα προμηνύουν ένα εξίσου δυσοίωνο 2026», προσθέτει ο Κώστας Αρβανίτης, που έχει αναδείξει το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στην εργασία και της έκρηξης των εργατικών δυστυχημάτων, διοργανώνοντας και σχετική εκδήλωση στην Ελλάδα, κατά την οποία παρουσιάστηκαν συγκλονιστικά και άκρως ανησυχητικά στοιχεία.

Ειδικότερα, στην εκδήλωση «Η αξία της ζωής στην εργασία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», παρουσιάστηκε η έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) βάσει των στοιχείων της οποίας η κατάσταση με τα εργατικά δυστυχήματα λαμβάνει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, γεγονός που δημιούργησε ιστορικό υψηλό για το 2025 σε νεκρούς και βαριά τραυματίες.

Να ανατραπεί η εγκληματική αντεργατική πολιτική

Τα τελευταία χρόνια, επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της Left, «η υποβάθμιση των ελέγχων και των μέτρων ασφαλείας στον χώρο της εργασίας σε βάρος των ίδιων των εργαζομένων είναι συστηματική. Παρά τις αγωνιώδεις επισημάνσεις των σωματείων, που αποτυπώθηκαν και στην εκδήλωση της Left που πραγματοποιήσαμε στην Αθήνα τον Νοέμβριο με διεθνή συμμετοχή, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αδρανεί και να αφήνει τους εργαζόμενους εκτεθειμένους σε θανάσιμο κίνδυνο».

«Σήμερα θρηνούμε τις εργαζόμενες της Βιολάντα, που έχασαν τη ζωή τους στη νυχτερινή βάρδια. Αύριο αναλαμβάνουμε και πάλι πρωτοβουλίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή τη φορά για τη σύνταξη ψηφίσματος για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία. Αυτή η εγκληματική αντεργατική πολιτική πρέπει να ανατραπεί» καταλήγει ο κ. Αρβανίτης.