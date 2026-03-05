Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Η κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα μετά τη δικαστική απόφαση για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator και οι συνθήκες ασφάλειας στις σιδηροδρομικές μεταφορές μετά το έγκλημα των Τεμπών είναι τα δύο σημαντικά θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος που προστέθηκαν στην ατζέντα της συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα, κατόπιν εισήγησης του Γιάννη Μανιάτη (S&D/ ΠΑΣΟΚ) και του Κώστα Αρβανίτη (Left/ΣΥΡΙΖΑ) αντιστοίχως.

Ειδικότερα, την Τετάρτη θα συζητηθεί η ποιότητα λειτουργίας του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα μετά και την ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το Predator, που όχι μόνο καταδίκασε τους τέσσερις εμπλεκόμενους ιδιώτες αλλά διαβιβάζοντας τη δικογραφία στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των τεσσάρων καταδικασθέντων και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων διασφαλίζει ότι η υπόθεση μένει ανοιχτή. «Τώρα ξεκινάει» είναι το χαρακτηριστικό σχόλιο ειδικών.

Την ικανοποίησή τους για την ανάδειξη του θέματος και στο Ευρωκοινοβούλιο εξέφραζαν πηγές από το ΠΑΣΟΚ, που κρατά το θέμα ψηλά με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη να έχει καταθέσει, χθες Τετάρτη, και αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου.

Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

Με το έγκλημα των Τεμπών να έχει απασχολήσει το Ευρωκοινοβούλιο και να έχει αναδειχθεί από την πρώτη στιγμή με εκδηλώσεις που οργάνωσε η Left, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Κώστα Αρβανίτη, την Πέμπτη στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου θα συζητηθεί η ασφάλεια των μεταφορών με τρένο στη Ευρώπη «τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη» και αναφορά και στο δυστύχημα στην Ισπανία.