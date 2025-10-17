newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Νέες δενδροφυτεύσεις σε σχολεία της πόλης από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 17 Οκτωβρίου 2025

Νέες δενδροφυτεύσεις σε σχολεία της πόλης από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει τις δράσεις ενδυνάμωσης του ισοζυγίου πρασίνου και την δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης για την σχολική κοινότητα.

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει τις δράσεις του για την αύξηση του πρασίνου και τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, με ένα νέο πρόγραμμα δενδροφύτευσης σε σχολεία της πόλης.

Με μέριμνα της Υπηρεσίας Πρασίνου, φυτεύτηκαν 30 μεγάλα δένδρα στο Γυμνάσιο Νέου Φαλήρου, ενώ νέες ανάλογες δενδροφυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στα 14ο και 47ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά, στο Γυμνάσιο Καμινίων και στο Σχολικό Συγκρότημα της οδού Τζαβέλλα.

Συνολικά, μέχρι στιγμής έχουν φυτευθεί 56 νέα δένδρα, 50 θάμνοι και δεκάδες ανθοφόρα φυτά, δημιουργώντας στις σχολικές αυλές μικρές «εστίες» πρασίνου.

Οι δενδροφυτεύσεις θα συνεχιστούν σε όλα τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, αναβαθμίζοντας αισθητικά και περιβαλλοντικά τα σχολεία του Πειραιά.

Μάλιστα, οι μαθητές θα «υιοθετήσουν» ορισμένα από τα νέα δένδρα, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα τους καθ’ όλη τη σχολική χρονιά, μια όμορφη πρωτοβουλία που ενισχύει την περιβαλλοντική τους συνείδηση και τη σύνδεση με τη φύση.

Καλλιεργείται συνείδηση σεβασμού προς την φύση

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η αύξηση του πρασίνου και η βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος είναι πάντα προτεραιότητες για τον Δήμο Πειραιά. Με τις νέες δενδροφυτεύσεις που πραγματοποιούμε, κάνουμε τα σχολεία πιο όμορφα, πιο φιλικά και πιο βιώσιμα. Στόχος μας είναι να φυτευτούν όσο το δυνατόν περισσότερα δένδρα και φυτά σε όλα τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της πόλης, δημιουργώντας πολλές πράσινες μικρές “οάσεις”.

Με τη συμμετοχή των μαθητών, που θα φροντίζουν τα δένδρα που “υιοθετούν”, καλλιεργούμε όχι μόνο το πράσινο, αλλά και τη συνείδηση σεβασμού προς τη φύση και τον δημόσιο χώρο από μικρή ηλικία. Με αυτές τις μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις δίνουμε στα παιδιά μας ένα πιο όμορφο, καθαρό και ανθρώπινο περιβάλλον».

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς Νικήτας Γκόλφης, δήλωσε:

«Στόχος μας ως Υπηρεσία Πρασίνου είναι να φυτεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο πράσινο σε όλα τα σχολεία της πόλης, δημιουργώντας όμορφες και φιλικές προς τα παιδιά σχολικές αυλές. Μέσα από αυτές τις δράσεις, ενισχύουμε το πράσινο, βελτιώνουμε το περιβάλλον των σχολείων και δίνουμε στους μαθητές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη φύση και να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε νέες δενδροφυτεύσεις σε όλα τα σχολεία του Πειραιά».

