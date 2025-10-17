Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Βουρλέζα του Πόρτο Ράφτη, ήταν το θέμα που κυριάρχησε στη συνάντηση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά με τον δήμαρχο Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Κωνσταντίνο Αλλαγιάννη.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ, αποτελεί ένα σύνολο κομβικών παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Ράφτη και του Μαρκόπουλου, η οποία έχει πληγεί καίρια στο παρελθόν, ακόμα και σε περιπτώσεις ήπιων βροχοπτώσεων.

Βάσει της σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, προβλέπεται η κατασκευή δύο δικτύων αγωγών, συνολικού μήκους 4.090 μέτρων, για την αποτελεσματική απορροή των ομβρίων υδάτων προς τη θάλασσα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για τη συμβατότητα του νέου δικτύου με το υφιστάμενο.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής εκπονεί δύο ακόμη μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, μία για τη διευθέτηση του ρέματος Μαρκόπουλου και μία για την εκτροπή του ρέματος Αγίου Κωνσταντίνου προς το ρέμα Μαρκόπουλου, συνολικής δαπάνης 682.000 ευρώ.

Και άλλες παρεμβάσεις

Επίσης, στο τραπέζι της συνάντησης τέθηκαν μεταξύ άλλων και τα έργα αναβάθμισης του λιμένα Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Ράφτη, με τον κ. Χαρδαλιά να επισημαίνει ότι αναμένεται η κατάθεση ώριμης μελέτης από τον Δήμο, προκειμένου να προετοιμαστεί η σχετική προγραμματική σύμβαση.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο επισκέφθηκε τα σημεία στα οποία εκτελούνται τα προαναφερόμενα έργα, καθώς και το ρέμα Χειλίστρας, στο οποίο εκτελούνται ενδελεχείς εργασίες καθαρισμού και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις από τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής.