Η Δήμαρχος Κολωνίας στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης

Οι δεσμοί ανάμεσα στις αδελφοποιημένες πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Κολωνίας, επιβεβαιώθηκαν σήμερα κατά την υποδοχή της Δημάρχου Κολωνίας Henriette Reker, από τον Στέλιο Αγγελούδη, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, παρουσία της Γενικής Προξένου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Monica Frank και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρου Βούγια.

Η επίσκεψη της κ. Reker στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, έγινε στο πλαίσιο της παρουσίας της στην πόλη, με αφορμή συναυλία της Συμφωνικής Εταιρείας της Κολωνίας (Kölner Orchester Gesellschaft) στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Στη διάρκεια τη συζήτησης που είχαν ο κ. Αγγελούδης και η κ. Reker, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην εκθεσιακή δραστηριότητα, στην ανάπτυξη του τουρισμού και στη συνεργασία των πανεπιστημίων των δύο πόλεων. Αμέσως μετά, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε τα μέλη της Συμφωνικής Εταιρείας της Κολωνίας και τους συνοδούς τους.

Κοινά πεδία δραστηριοτήτων

«Υποδεχτήκαμε σήμερα τη Δήμαρχο Κολωνίας με αισθήματα χαράς και αγάπης. Η Κολωνία είναι μια αδελφοποιημένη πόλη με τη Θεσσαλονίκη, είναι μια πόλη με την οποία έχουμε πολύ στενούς δεσμούς και έχουμε αναπτύξει δραστηριότητες σε πολλά επίπεδα.

Συζητήσαμε για πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τουρισμού και τη συνεργασία των πανεπιστημίων μας. Η κ. Reker είναι μια έμπειρη δήμαρχος καθώς είναι 10 χρόνια στην ηγεσία του Δήμου της Κολωνίας και ανταλλάξαμε και εμπειρίες και απόψεις για διάφορα άλλα θέματα» επισήμανε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης μετά τη συνάντηση.

Ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως ανταλλάχθηκαν απόψεις και για την εκθεσιακή δραστηριότητα, καθώς, όπως είπε, στο κέντρο της Κολωνίας βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα εκθεσιακά κέντρα της Ευρώπης σε μια καταπράσινη περιοχή. «Ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο να ακούω πώς συνδέεται η εκθεσιακή δραστηριότητα μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πόλης με το μητροπολιτικό πάρκο», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά της η κ. Reker αναφέρθηκε στην πολύ καλή σχέση των δύο πόλεων εδώ και χρόνια, λόγω της αδελφοποίησης, εκφράζοντας τη βούληση της αυτή η συνεργασία να επεκταθεί σε πολλά επίπεδα. Η ίδια, έχοντας επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη και το 2018, δήλωσε εντυπωσιασμένη από το πόσο έχει εξελιχθεί η πόλη τα τελευταία χρόνια, δίνοντας μάλιστα τα συγχαρητήρια της για αυτήν την πρόοδο.