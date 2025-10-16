newspaper
16.10.25
Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Η Δήμαρχος Κολωνίας στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης
Αυτοδιοίκηση 16 Οκτωβρίου 2025

Η Δήμαρχος Κολωνίας στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης

Τη Δήμαρχο Κολωνίας Henriette Reker, υποδέχτηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης ο Στέλιος Αγγελούδης.

Νέα αμερικανική έρευνα αποκαλύπτει το μυστικό για να γερνάμε καλύτερα

Νέα αμερικανική έρευνα αποκαλύπτει το μυστικό για να γερνάμε καλύτερα

Οι δεσμοί ανάμεσα στις αδελφοποιημένες πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Κολωνίας, επιβεβαιώθηκαν σήμερα κατά την υποδοχή της Δημάρχου Κολωνίας Henriette Reker, από τον Στέλιο Αγγελούδη, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, παρουσία της Γενικής Προξένου της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Monica Frank και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρου Βούγια.

Η επίσκεψη της κ. Reker στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, έγινε στο πλαίσιο της παρουσίας της στην πόλη, με αφορμή συναυλία της Συμφωνικής Εταιρείας της Κολωνίας (Kölner Orchester Gesellschaft) στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Στη διάρκεια τη συζήτησης που είχαν ο κ. Αγγελούδης και η κ. Reker, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην εκθεσιακή δραστηριότητα, στην ανάπτυξη του τουρισμού και στη συνεργασία των πανεπιστημίων των δύο πόλεων. Αμέσως μετά, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε τα μέλη της Συμφωνικής Εταιρείας της Κολωνίας και τους συνοδούς τους.

Κοινά πεδία δραστηριοτήτων

«Υποδεχτήκαμε σήμερα τη Δήμαρχο Κολωνίας με αισθήματα χαράς και αγάπης. Η Κολωνία είναι μια αδελφοποιημένη πόλη με τη Θεσσαλονίκη, είναι μια πόλη με την οποία έχουμε πολύ στενούς δεσμούς και έχουμε αναπτύξει δραστηριότητες σε πολλά επίπεδα.

Συζητήσαμε για πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τουρισμού και τη συνεργασία των πανεπιστημίων μας. Η κ. Reker είναι μια έμπειρη δήμαρχος καθώς είναι 10 χρόνια στην ηγεσία του Δήμου της Κολωνίας και ανταλλάξαμε και εμπειρίες και απόψεις για διάφορα άλλα θέματα» επισήμανε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης μετά τη συνάντηση.

Ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως ανταλλάχθηκαν απόψεις και για την εκθεσιακή δραστηριότητα, καθώς, όπως είπε, στο κέντρο της Κολωνίας βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα εκθεσιακά κέντρα της Ευρώπης σε μια καταπράσινη περιοχή. «Ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο να ακούω πώς συνδέεται η εκθεσιακή δραστηριότητα μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πόλης με το μητροπολιτικό πάρκο», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά της η κ. Reker αναφέρθηκε στην πολύ καλή σχέση των δύο πόλεων εδώ και χρόνια,  λόγω της αδελφοποίησης, εκφράζοντας τη βούληση της αυτή η συνεργασία να επεκταθεί σε πολλά επίπεδα. Η ίδια, έχοντας επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη και το 2018, δήλωσε εντυπωσιασμένη από το πόσο έχει εξελιχθεί η πόλη τα τελευταία χρόνια, δίνοντας μάλιστα τα συγχαρητήρια της για αυτήν την πρόοδο.

Βανδαλισμοί και πρόκληση ζημιών στο Λύκειο Άνδρου-Μέχρι και κάδους απορριμμάτων έβαλαν στις τάξεις
Καταστροφές 15.10.25

Βανδαλισμοί και πρόκληση ζημιών στο Λύκειο Άνδρου-Μέχρι και κάδους απορριμμάτων έβαλαν στις τάξεις

Ακόμη ένα περιστατικό βανδαλισμού προστίθεται στον μακρύ κατάλογο που δυστυχώς πλήττει χωρίς τέλος την χώρα μας και καταδεικνύει την κρίση αξιών που περνάμε.

Σύνταξη
Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου
Το ζητούμενο 15.10.25

Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου

Πραγματική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η αυτοδιοίκηση συμμετέχει πλήρως ως στρατηγικός εταίρος στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

Σύνταξη
Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων
Αντιπαράθεση 15.10.25

Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων

Τροπολογία προβλέπει τη μεταφορά της διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών από τον δήμο στην αποκεντρωμένη διοίκηση - Σφοδρή αντίδραση από τον Χάρη Δούκα που καταγγέλλει «πραξικόπημα» από την κυβέρνηση. Απόσυρση της τροπολογίας ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 14.10.25

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διοργάνωση του Δήμου Πειραιά με επίκεντρο το «Street basket». Ο Δήμος φέρνει τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Σύνταξη
Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Το αίτημα 14.10.25

Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζητάει την θέσπιση πρόνοιας για το ακατάσχετο των ενισχύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω του ακραίου φαινομένου στον Παγασητικό.

Σύνταξη
Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα
Σε συναγερμό 14.10.25

Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα

Τα Ιωάννινα συγκαταλέγονται πλέον στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ελλάδας σε επίπεδο αιωρούμενων σωματιδίων, όπως ειπώθηκε σε ημερίδα του δήμου Ιωαννιτών.

Σύνταξη
«Ψήνονται» νέες αυξήσεις στα τρόφιμα; Ανησυχητικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη χονδρική
Ακρίβεια 16.10.25

«Ψήνονται» νέες αυξήσεις στα τρόφιμα; Ανησυχητικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη χονδρική

Ακρίβηναν κατά 7,2% οι τιμές στα τροφιμα στις εισαγωγές χονδρικής τον Αύγουστο, προϊδεάζοντας για νέες αυξήσεις στη λιανική τους επόμενους μήνες. Από σήμερα σε ισχύ η μείωση τιμών σε 2.000 κωδικούς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών
Ελλάδα 16.10.25

Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών

Εντοπίστηκαν 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ενώ κατασχέθηκαν διαβατήρια, ταυτότητες και πλήθος καρτών με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροτσίπ

Σύνταξη
Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ
Global Sumud Floatilla 16.10.25

Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα The Evening Paper ότι δέχτηκε ξυλοδαρμό και βασανιστήρια από τον ισραηλινό στρατό, αφού απήχθη σε διεθνή ύδατα ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κ. Μητσοτάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ας έρθουν Φραπές και Χασάπης» στην εξεταστική
Στροφή 16.10.25

Μητσοτάκης: «Ας έρθουν Φραπές και Χασάπης» στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Από την άρνηση στην κατάφαση

Διάθεση να διευρυνθεί η λίστα των μαρτύρων της εξεταστικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον πρωθυπουργό. Αλλαγή στάσης καθώς μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν δεχόταν την κλήτευσή τους ως μάρτυρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Λάρισα, αλλά και για τη διαχείριση που χρειάζεται να γίνει ενόψει των δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σύνταξη
Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Παρασκήνιο 16.10.25

Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται να λάβουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια κοινή αντίδραση στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία
Zombie apocalypse 16.10.25

Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία

Φανταστείτε έναν δρόμο της πόλης το σούρουπο. Από τις σκιές, μια ορδή από κουρελιασμένες, αιματοβαμμένες φιγούρες αναδύεται: τα μολυσμένα ζόμπι που κηνυγούν τους ζωντανούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ο Σπανούλης θα αναλάβει τον Ολυμπιακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει»
Μπάσκετ 16.10.25

«Ο Σπανούλης θα αναλάβει τον Ολυμπιακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει»

Ο αναλυτής Γκίτις Μπλαζέβιτσιους υποστήριξε πως κάποια στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού και ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει.

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή
«Δεν είναι καλά!» 16.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή

Το νέο βιβλίο του πρώην συζύγου της Μπρίτνεϊ Σπίαρας σοκάρει με τις αποκαλύψεις του -είναι αλήθειες ή απλά ένας τρόπος να βγάλει λεφτά από τη φήμη της;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης μετατρέπει τη Βουλή σε πολιτικό καφενείο – Προσωπικό σόου για να συσπειρώσει την κυβέρνηση
Δευτερολογία 16.10.25

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης μετατρέπει τη Βουλή σε πολιτικό καφενείο – Προσωπικό σόου για να συσπειρώσει την κυβέρνηση

«Ισχυρή δεν μπορεί να είναι μία χώρα αποκλειστικά και μόνο επενδύοντας στις φρεγάτες», υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης - Πυρά κατά του πρωθυπουργού από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»
Ελλάδα 16.10.25

Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»

Η γυναίκα σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της και σοκάρει με τα όσα περιγράφει - Μάλιστα αναφέρει ότι ο σύζυγός της ήθελε να ανοίξουν οίκο ανοχής και να εκδίδει την ίδια και τις κόρες τους

Σύνταξη
Δ. Κουτσούμπας: Κοροϊδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Δ. Κουτσούμπας: Κοροϊδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό

«Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας μπαίνει πιο βαθιά στη δίνη ανταγωνισμών και πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για νέες περιπέτειες» ανέφερε στη δευτερολογία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
Η επιστροφή της προξενήτρας: Γιατί οι πλούσιοι άνδρες στέφονται σε πολυτελείς υπηρεσίες γνωριμιών;
Relationsex 16.10.25

Η επιστροφή της προξενήτρας: Γιατί οι πλούσιοι άνδρες στέφονται σε πολυτελείς υπηρεσίες γνωριμιών;

Σε μία εποχή που ο χρόνος είναι χρήμα, κάποιοι εύποροι άνδρες εγκαταλείπουν τα dating apps και πληρώνουν ακριβά για να βρουν την αγάπη μέσα από εξειδικευμένους matchmakers

Σύνταξη
Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του
Τένις 16.10.25

Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του

Έστω και αν δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα σετ απέναντι στον Σίνερ, ο Στέφανος Τσιτσιπας εξασφάλισε το απίστευτο ποσό του 1.5 εκατομμύριο δολαρίων μόνο από τη συμμετοχή του στο Six Kings Slam!

Σύνταξη
Νοσοκομείο Λάρισας: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Απομακρύνθηκαν οι νοσηλεύτριες και διατάχθηκε ΕΔΕ
Ελλάδα 16.10.25

Νοσοκομείο Λάρισας: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Απομακρύνθηκαν οι νοσηλεύτριες και διατάχθηκε ΕΔΕ

Σε καρκινοπαθή που επρόκειτο να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία, χορηγήθηκε κατά λάθος διαφορετικό σκεύασμα φαρμάκου - Η υγεία του ασθενή δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο

Σύνταξη
Βασίλης Ξανθόπουλος: Ο… kill Bill των φτωχών (vids+pics)
Μπάσκετ 16.10.25

Βασίλης Ξανθόπουλος: Ο… kill Bill των φτωχών (vids+pics)

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε ο Βασίλης Σπανούλης και κερδίζει τις εντυπώσεις με την εξαιρετική ομάδα που έχει δημιουργήσει στο Περιστέρι.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη
Αναγκαία η καινοτομία 16.10.25

Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη

Η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει το σκηνικό του εργασιακού τομέα, στοχεύοντας σε ανανέωση, αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες επιταγές, αν θέλει να συνεχιστεί η ανάπτυξή της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα
Η δικαστική απόφαση 16.10.25

Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα

Μεταξύ των 18 κατηγορουμένων ήταν ο αδερφός της 12χρονης από τον Κολωνό, ο οποίος αθωώθηκε. Η συμμορία από την Καλλιθέα εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Γεωργία Κακή
Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ
Ελλάδα 16.10.25

Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 8 το βράδυ από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας»

Σύνταξη
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Θρύλος 16.10.25

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

