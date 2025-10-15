Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και του δήμου Αθηναίων, έπειτα από την τροπολογία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, που προβλέπει πως το Γηροκομείο Αθηνών θα περάσει στον έλεγχο της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Η κ. Μιχαηλίδου, μιλώντας στη Βουλή για τη συγκεκριμένη τροπολογία, υποστήριξε ότι το Γηροκομείο Αθηνών έχει ενταχθεί από το 2023 σε πρόγραμμα εξυγίανσης, που τηρούσε μέχρι την αρχή του καλοκαιριού. Ωστόσο, στις αρχές του καλοκαιριού υπήρξαν δυσκολίες στις οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και, έτσι, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ρυθμίσεις χρεών, με αποτέλεσμα ο πάροχος της ηλεκτροδότησης να απειλεί να με διακοπή ρεύματος.

Η τροπολογία επιτρέπει στο Γηροκομείο τη δυνατότητα «να κάνει ρύθμιση χρεών», τόνισε η κ. Μιχαηλίδου. Επίσης, με το άρθρο αυτό της τροπολογίας, είπε η υπουργός, «επιλύεται και το θέμα των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που δημιουργούνταν σε επίπεδο δήμου από το σύμφωνο εξυγίανσης που υπάρχει». Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, η τροπολογία διασφαλίζει ότι «180 ηλικιωμένοι συμπολίτες μας δεν θα μείνουν χωρίς φροντίδα, ενώ διασφαλίζονται και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων».

Ακόμη, ερωτηθείσα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, Νάσο Ηλιόπουλο, για το κατά πόσον η διάταξη της τροπολογίας ήταν σε γνώση του δημοτικού συμβουλίου, η κ. Μιχαηλίδου απάντησε πως «η ιστορία της βιωσιμότητας του Γηροκομείου της Αθήνας, μαζί με όλες τις πολύ οδυνηρές ατασθαλίες στον συγκεκριμένο φορέα είναι κάτι που διαχρονικά έχει απασχολήσει».

Μιλώντας στο MEGA η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, επισήμανε ότι το Γηροκομείο Αθηνών «είναι ένας φορέας που φιλοξενεί γιαγιάδες και παππούδες πάνω από έναν αιώνα. Είναι ένας ιστορικός φορέας, αλλά δυστυχώς έχουμε μάθει διαχρονικά ότι είναι ένας αμαρτωλός φορέας που δεν έχει καταφέρει την οικονομική του εξυγίανση. Ο δήμος Αθηναίων αποτελεί ένα κομμάτι του προβλήματος, διότι εάν και έχει προσπαθήσει να τηρήσει τους όρους του Συμφώνου Εξυγίανσης, το κάνει με πάρα πολλές καθυστερήσεις».

Συμπλήρωσε ότι «το 2023 βγάλαμε μια διάταξη όπου από την αποκεντρωμένη πέρασε η αρμοδιότητα του ελέγχου του Γηροκομείου στον δήμο, έτσι ώστε το σύμφωνο εξυγίανσης το οποίο φτιάχθηκε για το Γηροκομείο Αθηνών, ώστε να εξυπηρετεί με διαφάνεια και να μην γίνεται αυτό που γινόταν στο παρελθόν, να του φεύγει η περιουσία χωρίς να καταλαβαίνει κανείς πώς».

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, «τα ιδρύματα ελέγχονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση, αυτή είναι υπεύθυνη και έχει τις κατάλληλες υπηρεσίες να κάνει ελέγχους νομιμότητας. Το 2023, κάναμε ένα πείραμα, είπαμε μήπως, επιτέλους, μετά από τόσες δεκαετίες να πάει ο έλεγχος του Γηροκομείου στον δήμο, μήπως τα πράγματα καλύτερα. Δύο χρόνια μετά, δεν φάνηκε ότι είναι καλύτερα, έχει ζητήματα βιωσιμότητας», συμπλήρωσε, τονίζοντας πως ο Χάρης Δούκας «δεν αφήνει τη γραφειοκρατία να ξεκολλήσει και αυτό το βλέπω και σε άλλα κομμάτια των κοινωνικών δομών».

Δούκας: Επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια της κυβέρνησης, στόχος τους η εκποίηση των ακινήτων

«Η κυβέρνηση θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει», τόνισε ο Χάρης Δούκας για την τροπολογία της κυβέρνησης για το Γηροκομείο Αθηνών, επισημαίνοντας πως «η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων σκανδάλων, προφανώς επιλέγει το να μην υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, να μην υποχρεούνται οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου να αιτιολογούν τις πωλήσεις, να μη γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις και οι άλλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων ευάλωτων συμπολιτών μας».

Κατήγγειλε την κυβέρνηση, τονίζοντας πως επρόκειτο για «επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια», καλώντας ταυτόχρονα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν.

«Έχει αργήσει ο δήμος στην εκποίηση των ακινήτων, μας είπε η κ. υπουργός. Χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει, το αν υπήρχαν οι αναγκαίες για αυτό εγγυήσεις διαφάνειας. Γιατί χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλε το σύμφωνο εξυγίανσης», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων:

«Το Γηροκομείο Αθηνών (σωματείο με τίτλο «Ελεήμων Εταιρία»), έχει συνδεθεί στο παρελθόν με μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, που οδήγησαν και στη φυλάκιση διοικήσεών του.

Ενώ όμως τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει η εξυγίανσή του, αιφνιδιαστικά -χωρίς καμία διαβούλευση- η κυβέρνηση παρεμβαίνει νομοθετικά για να το υπαγάγει στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Εδώ όμως δεν πρόκειται μόνο για τη γνωστή και απαράδεκτη πολιτική της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την αυτοδιοίκηση και τον δήμο της Αθήνας.

Η κίνηση αυτή -όπως ανερυθρίαστα ομολόγησε η αρμόδια υπουργός στην Βουλή- αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου.

Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων σκανδάλων, προφανώς επιλέγει το να μην υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, να μην υποχρεούνται οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου να αιτιολογούν τις πωλήσεις, να μη γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις και οι άλλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων ευάλωτων συμπολιτών μας.

Έχει αργήσει ο δήμος στην εκποίηση των ακινήτων, μας είπε η κ. υπουργός. Χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει, το αν υπήρχαν οι αναγκαίες για αυτό εγγυήσεις διαφάνειας.

Γιατί χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλε το σύμφωνο εξυγίανσης.

Καταγγέλλουμε αυτή την επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια. Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν.

Η κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου».

Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, μέσω του Παύλου Γερουλάνου, ζήτησε χθες στη Βουλή την απόσυρση της τροπολογίας που προβλέπει τη μεταφορά της διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το αίτημα επανέφερε ο Δημήτρης Μάντζος στην έναρξη της σημερινής διαδικασίας.