Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
15.10.2025 | 14:34
Ξεκίνησε η πληρωμή των αγροτών ύψους 153 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων
Πολιτική Γραμματεία 15 Οκτωβρίου 2025 | 13:15

Κόντρα Μιχαηλίδου και Δούκα για τη διαχείριση του Γηροκομείου – Η «εξυγίανση» και οι καταγγελίες του δήμου Αθηναίων

Τροπολογία προβλέπει τη μεταφορά της διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών από τον δήμο στην αποκεντρωμένη διοίκηση - Σφοδρή αντίδραση από τον Χάρη Δούκα που καταγγέλλει «πραξικόπημα» από την κυβέρνηση. Απόσυρση της τροπολογίας ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και του δήμου Αθηναίων, έπειτα από την τροπολογία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, που προβλέπει πως το Γηροκομείο Αθηνών θα περάσει στον έλεγχο της αποκεντρωμένης διοίκησης.

Η κ. Μιχαηλίδου, μιλώντας στη Βουλή για τη συγκεκριμένη τροπολογία, υποστήριξε ότι το Γηροκομείο Αθηνών έχει ενταχθεί από το 2023 σε πρόγραμμα εξυγίανσης, που τηρούσε μέχρι την αρχή του καλοκαιριού. Ωστόσο, στις αρχές του καλοκαιριού υπήρξαν δυσκολίες στις οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και, έτσι, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ρυθμίσεις χρεών, με αποτέλεσμα ο πάροχος της ηλεκτροδότησης να απειλεί να με διακοπή ρεύματος.

Η τροπολογία επιτρέπει στο Γηροκομείο τη δυνατότητα «να κάνει ρύθμιση χρεών», τόνισε η κ. Μιχαηλίδου. Επίσης, με το άρθρο αυτό της τροπολογίας, είπε η υπουργός, «επιλύεται και το θέμα των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που δημιουργούνταν σε επίπεδο δήμου από το σύμφωνο εξυγίανσης που υπάρχει». Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, η τροπολογία διασφαλίζει ότι «180 ηλικιωμένοι συμπολίτες μας δεν θα μείνουν χωρίς φροντίδα, ενώ διασφαλίζονται και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων».

Ακόμη, ερωτηθείσα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, Νάσο Ηλιόπουλο, για το κατά πόσον η διάταξη της τροπολογίας ήταν σε γνώση του δημοτικού συμβουλίου, η κ. Μιχαηλίδου απάντησε πως «η ιστορία της βιωσιμότητας του Γηροκομείου της Αθήνας, μαζί με όλες τις πολύ οδυνηρές ατασθαλίες στον συγκεκριμένο φορέα είναι κάτι που διαχρονικά έχει απασχολήσει».

Μιλώντας στο MEGA η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, επισήμανε ότι το Γηροκομείο Αθηνών «είναι ένας φορέας που φιλοξενεί γιαγιάδες και παππούδες πάνω από έναν αιώνα. Είναι ένας ιστορικός φορέας, αλλά δυστυχώς έχουμε μάθει διαχρονικά ότι είναι ένας αμαρτωλός φορέας που δεν έχει καταφέρει την οικονομική του εξυγίανση. Ο δήμος Αθηναίων αποτελεί ένα κομμάτι του προβλήματος, διότι εάν και έχει προσπαθήσει να τηρήσει τους όρους του Συμφώνου Εξυγίανσης, το κάνει με πάρα πολλές καθυστερήσεις».

Συμπλήρωσε ότι «το 2023 βγάλαμε μια διάταξη όπου από την αποκεντρωμένη πέρασε η αρμοδιότητα του ελέγχου του Γηροκομείου στον δήμο, έτσι ώστε το σύμφωνο εξυγίανσης το οποίο φτιάχθηκε για το Γηροκομείο Αθηνών, ώστε να εξυπηρετεί με διαφάνεια και να μην γίνεται αυτό που γινόταν στο παρελθόν, να του φεύγει η περιουσία χωρίς να καταλαβαίνει κανείς πώς».

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, «τα ιδρύματα ελέγχονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση, αυτή είναι υπεύθυνη και έχει τις κατάλληλες υπηρεσίες να κάνει ελέγχους νομιμότητας. Το 2023, κάναμε ένα πείραμα, είπαμε μήπως, επιτέλους, μετά από τόσες δεκαετίες να πάει ο έλεγχος του Γηροκομείου στον δήμο, μήπως τα πράγματα καλύτερα. Δύο χρόνια μετά, δεν φάνηκε ότι είναι καλύτερα, έχει ζητήματα βιωσιμότητας», συμπλήρωσε, τονίζοντας πως ο Χάρης Δούκας «δεν αφήνει τη γραφειοκρατία να ξεκολλήσει και αυτό το βλέπω και σε άλλα κομμάτια των κοινωνικών δομών».

Η τοποθέτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου στο MEGA:

Δούκας: Επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια της κυβέρνησης, στόχος τους η εκποίηση των ακινήτων

«Η κυβέρνηση θα έχει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει», τόνισε ο Χάρης Δούκας για την τροπολογία της κυβέρνησης για το Γηροκομείο Αθηνών, επισημαίνοντας πως «η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων σκανδάλων, προφανώς επιλέγει το να μην υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, να μην υποχρεούνται οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου να αιτιολογούν τις πωλήσεις, να μη γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις και οι άλλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων ευάλωτων συμπολιτών μας».

Κατήγγειλε την κυβέρνηση, τονίζοντας πως επρόκειτο για «επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια», καλώντας ταυτόχρονα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν.

«Έχει αργήσει ο δήμος στην εκποίηση των ακινήτων, μας είπε η κ. υπουργός. Χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει, το αν υπήρχαν οι αναγκαίες για αυτό εγγυήσεις διαφάνειας. Γιατί χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλε το σύμφωνο εξυγίανσης», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων:

«Το Γηροκομείο Αθηνών (σωματείο με τίτλο «Ελεήμων Εταιρία»), έχει συνδεθεί στο παρελθόν με μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, που οδήγησαν και στη φυλάκιση διοικήσεών του.

Ενώ όμως τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει η εξυγίανσή του, αιφνιδιαστικά -χωρίς καμία διαβούλευση- η κυβέρνηση παρεμβαίνει νομοθετικά για να το υπαγάγει στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Εδώ όμως δεν πρόκειται μόνο για τη γνωστή και απαράδεκτη πολιτική της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την αυτοδιοίκηση και τον δήμο της Αθήνας.

Η κίνηση αυτή -όπως ανερυθρίαστα  ομολόγησε η αρμόδια υπουργός στην Βουλή- αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου.

Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων σκανδάλων, προφανώς επιλέγει το να μην υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, να μην υποχρεούνται οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου να αιτιολογούν τις πωλήσεις, να μη γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις και οι άλλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων ευάλωτων συμπολιτών μας.

Έχει αργήσει ο δήμος στην εκποίηση των ακινήτων, μας είπε η κ. υπουργός. Χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει, το αν υπήρχαν οι αναγκαίες για αυτό εγγυήσεις διαφάνειας.

Γιατί χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλε το σύμφωνο εξυγίανσης.

Καταγγέλλουμε αυτή την επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια. Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν.

Η κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου».

Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, μέσω του Παύλου Γερουλάνου, ζήτησε χθες στη Βουλή την απόσυρση της τροπολογίας που προβλέπει τη μεταφορά της διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το αίτημα επανέφερε ο Δημήτρης Μάντζος στην έναρξη της σημερινής διαδικασίας.

Βιομηχανία
Αμυντικές δαπάνες: Μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη; 

Αμυντικές δαπάνες: Μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη; 

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου
Το ζητούμενο 15.10.25

Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου

Πραγματική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η αυτοδιοίκηση συμμετέχει πλήρως ως στρατηγικός εταίρος στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

Σύνταξη
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 14.10.25

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διοργάνωση του Δήμου Πειραιά με επίκεντρο το «Street basket». Ο Δήμος φέρνει τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Σύνταξη
Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Το αίτημα 14.10.25

Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζητάει την θέσπιση πρόνοιας για το ακατάσχετο των ενισχύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω του ακραίου φαινομένου στον Παγασητικό.

Σύνταξη
Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα
Σε συναγερμό 14.10.25

Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα

Τα Ιωάννινα συγκαταλέγονται πλέον στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ελλάδας σε επίπεδο αιωρούμενων σωματιδίων, όπως ειπώθηκε σε ημερίδα του δήμου Ιωαννιτών.

Σύνταξη
Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά
Αναγνώριση 13.10.25

Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Συλλόγων των Απανταχού εκ του Νομού Καρδίτσας καταγομένων, καθώς και του Συλλόγου Μαυρομματιανών Καρδίτσας «Ο Καραϊσκάκης».

Σύνταξη
Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των νέων – Αναδυόμενη υγειονομική κρίση
Έρευνα Lancet 15.10.25

Aυξήθηκε 40% η θνησιμότητα στους νέους - Αναδυόμενη υγειονομική κρίση

Στην ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και νέους 20-24 ετών αυξήθηκαν κατά 40% και 54% αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2023. Συγκλονιστική έρευνα της ιατρικής επιθεώρησης Lancet.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια
Στη Θεσσαλονίκη 15.10.25

Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο - «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη - Όταν ο πατέρας ζήτησε εξηγήσεις, του είπαν ότι ο γιος του «δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια»

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!
Τα Νέα της Αγοράς 15.10.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της στα χωριά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Γαλλία: Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό - Νέα δοκιμασία ο προϋπολογισμός

Η χείρα βοηθείας που έτειναν οι Σοσιαλιστές στον Λεκορνί δεν τον βγάζει από τη δύσκολη θέση καθώς πρέπει να καταφέρει να περάσει έναν προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ

«Πιστεύω στην ιστορική, κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος - «Η λύση πρέπει να προέλθει από τον προοδευτικό χώρο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου
Το ζητούμενο 15.10.25

Δικαιώματα των γυναικών: οι αυτοδιοικητικές Αρχές είναι καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου

Πραγματική πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η αυτοδιοίκηση συμμετέχει πλήρως ως στρατηγικός εταίρος στη διαμόρφωση και την υλοποίηση της νέας Στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να θέτει την ομαλή διεξαγωγή του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε κίνδυνο, αυτή τη φορά απειλώντας να αλλάξει την έδρα των προγραμματισμένων για τη Βοστώνη αγώνων, λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων της δημάρχου, Μισέλ Γου.

Σύνταξη
Μιλάνο: «Την σκοτώνει!» – Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι
Στο Μιλάνο 15.10.25

«Την σκοτώνει!» - Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο μπαλκόνι λίγο πριν μπουν οι αστυνομικοί στο σπίτι

Το 29χρονο μοντέλο από το Μιλάνο είχε αποφασίσει να τον χωρίσει - Φίλος της που του είχε πει νωρίτερα ότι φοβάται, κάλεσε την Αστυνομία - Ο 52χρονος αφού την μαχαίρωσε, επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το 13ωρο – Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπερασπίστηκαν την ένσταση για τη διάταξη που εμμέσως επιβάλλει στον εργαζόμενο 13ωρη εργασία για 37 ημέρες τον χρόνο, ωστόσο η υπουργός την απέρριψε.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
