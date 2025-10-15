Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που εισάγει ρυθμίσεις που επιτρέπουν 13ωρη απασχόληση ημερησίως.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που ζητούν την απόσυρσή του.

Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή:

Η αντιπολίτευση ζητεί απόσυρση του νομοσχεδίου – Δέσμευση για κατάργηση του 13ωρου από Ανδρουλάκη

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, δεσμεύτηκε από το βήμα της Βουλής σε κατάργηση της νομοθεσίας αν το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εκλεγεί στην κυβέρνηση. Όπως είπε, «δεσμευόμαστε ως κυβέρνηση, να καταργήσουμε αυτήν τη νομοθεσία που περιφρονεί τον ελληνικό λαό και θέτει σε ομηρία τον εργαζόμενο. Εγγυόμαστε ένα πλαίσιο που θα προστατεύει και θα ενισχύει τον κόσμο της εργασίας βάζοντας κανόνες για μια πιο ανθρώπινη ζωή και για δίκαιη αναδιανομή του πλούτου».

«Νομοσχέδιο εργασιακού μεσαίωνα» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. «Αυτή είναι η δεξιά πολιτική, δεν είναι νομοτέλεια ούτε ανεπάρκεια. Στηρίζουν την άδικη, ταξική πολιτική των ολιγαρχών», είπε, υπογραμμίζοντας πως αντίθετα, για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ «η εργασία είναι ο πυρήνας της ανάπτυξης και οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι είναι η δύναμη μιας οικονομίας».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση και την υπουργό Εργασίας είναι να προσφέρετε τσάμπα εργασία σε μεγαλοεργοδότες, αφού τους απαλλάσσετε από την υπερωριακή αμοιβή έως και για 384 ώρες το χρόνο».

Για «νομιμοποίηση της εργασιακής εξάντλησης» και «εγχειρίδιο της φτηνής ανάπτυξης» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Η κυβέρνηση νομοθετεί με συνέπεια προς όφελος των λίγων και σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας», είπε αναφερόμενος στο σύνολο των «αντεργατικών νόμων» των Βρούτση, Χατζηδάκη, Γεωργιάδη και Κεραμέως, οι οποίοι «συγκροτούν ένα πλέγμα που καταλύει το εργατικό δίκαιο».

Σημειώνεται ότι τη χθεσινή μέρα, συνδικάτα και σωματεία απήργησαν μαζικά κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, πλημμυρίζοντας τους δρόμους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και δεκάδες άλλες πόλεις της χώρας.

Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Απαντώντας στους αντιπολιτευτικούς μύδρους, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως έκανε λόγο «για δήθεν 13ωρο και για παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, «κάποιοι δολίως αφήνουν να εννοηθεί ότι ο κάθε εργαζόμενος θα δουλεύει 13 ώρες την ημέρα όλο το χρόνο, ενώ η αλήθεια είναι ότι όποιος θέλει, θα εργάζεται μέχρι 37 ημέρες το χρόνο, δηλαδή τρεις ημέρες το μήνα»

Σημειώνεται ότι η ονομαστική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης, 16 Οκτωβρίου, για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου. Το αίτημα ήρθε αρχικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την υπουργό Εργασίας να ζητά συνολική ονομαστική ψηφοφορία, υποστηρίζοντας πως η αντιπολίτευση εστιάζει στη διάταξη για το 13ωρο ενώ το νομοσχέδιο έχει σειρά άλλων θετικών για τους εργαζόμενους διατάξεις.