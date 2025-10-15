newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15 Οκτωβρίου 2025 | 10:04

Εκρηκτικό κλίμα στη Βουλή για το 13ωρο – Απόσυρση του νομοσχεδίου ζητεί η αντιπολίτευση

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για το 13ωρο που εισάγει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο - Η αντιπολίτευση ζητεί απόσυρση του νομοσχεδίου, κατάργηση υποσχέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης - Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που εισάγει ρυθμίσεις που επιτρέπουν 13ωρη απασχόληση ημερησίως.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που ζητούν την απόσυρσή του.

Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή:

Η αντιπολίτευση ζητεί απόσυρση του νομοσχεδίου – Δέσμευση για κατάργηση του 13ωρου από Ανδρουλάκη

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, δεσμεύτηκε από το βήμα της Βουλής σε κατάργηση της νομοθεσίας αν το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εκλεγεί στην κυβέρνηση. Όπως είπε, «δεσμευόμαστε ως κυβέρνηση, να καταργήσουμε αυτήν τη νομοθεσία που περιφρονεί τον ελληνικό λαό και θέτει σε ομηρία τον εργαζόμενο. Εγγυόμαστε ένα πλαίσιο που θα προστατεύει και θα ενισχύει τον κόσμο της εργασίας βάζοντας κανόνες για μια πιο ανθρώπινη ζωή και για δίκαιη αναδιανομή του πλούτου».

«Νομοσχέδιο εργασιακού μεσαίωνα» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. «Αυτή είναι η δεξιά πολιτική, δεν είναι νομοτέλεια ούτε ανεπάρκεια. Στηρίζουν την άδικη, ταξική πολιτική των ολιγαρχών», είπε, υπογραμμίζοντας πως αντίθετα, για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ «η εργασία είναι ο πυρήνας της ανάπτυξης και οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι είναι η δύναμη μιας οικονομίας».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας,  σημείωσε ότι «το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση και την υπουργό Εργασίας είναι να προσφέρετε τσάμπα εργασία σε μεγαλοεργοδότες, αφού τους απαλλάσσετε από την υπερωριακή αμοιβή έως και για 384 ώρες το χρόνο».

Για «νομιμοποίηση της εργασιακής εξάντλησης» και «εγχειρίδιο της φτηνής ανάπτυξης» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Η κυβέρνηση νομοθετεί με συνέπεια προς όφελος των λίγων και σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας», είπε αναφερόμενος στο σύνολο των «αντεργατικών νόμων» των Βρούτση, Χατζηδάκη, Γεωργιάδη και Κεραμέως, οι οποίοι «συγκροτούν ένα πλέγμα που καταλύει το εργατικό δίκαιο».

Σημειώνεται ότι τη χθεσινή μέρα, συνδικάτα και σωματεία απήργησαν μαζικά κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, πλημμυρίζοντας τους δρόμους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και δεκάδες άλλες πόλεις της χώρας.

Στιγμιότυπο από τη χθεσινή απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα

Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Απαντώντας στους αντιπολιτευτικούς μύδρους, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως έκανε λόγο «για δήθεν 13ωρο και για παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, «κάποιοι δολίως αφήνουν να εννοηθεί ότι ο κάθε εργαζόμενος θα δουλεύει 13 ώρες την ημέρα όλο το χρόνο, ενώ η αλήθεια είναι ότι όποιος θέλει, θα εργάζεται μέχρι 37 ημέρες το χρόνο, δηλαδή τρεις ημέρες το μήνα»

Σημειώνεται ότι η ονομαστική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης, 16 Οκτωβρίου, για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου. Το αίτημα ήρθε αρχικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την υπουργό Εργασίας να ζητά συνολική ονομαστική ψηφοφορία, υποστηρίζοντας πως η αντιπολίτευση εστιάζει στη διάταξη για το 13ωρο ενώ το νομοσχέδιο έχει σειρά άλλων θετικών για τους εργαζόμενους διατάξεις.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Business
Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Stream
Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών

Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους κατά της ΝΔ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τη «μάχη» για τα εργασιακά έρχεται σύγκρουση για την εξωτερική πολιτική. Οι διεργασίες για το συνέδριο και ο στόχος της «συστράτευσης»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός
Πολιτική 15.10.25

Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός

Το απόγευμα η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή μετά το καλοκαίρι στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη. Η αναφορά στο θέμα των θεσμών και της Δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της δυσπιστίας των πολιτών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί
in Confidential 15.10.25

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί

Η απορρύθμιση της εργασίας προχωρά αργά και σταθερά, όπως ξεσκεπάζεται και του ΟΠΕΚΕΠΕ η λαμογιά και ο Βορίδης για να διασωθεί στέλνει ραβασάκια πριν πάει στην Εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις – Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση «παίζει καθυστερήσεις»
Η ημερομηνία ορόσημο 15.10.25

Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις - Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση... «παίζει καθυστερήσεις»

Η αιφνιδιαστική έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εντείνει τις πιέσεις προς την Αθήνα να παρουσιάσει άμεσα σχέδιο δράσης για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διάχυτη οργή στους αγρότες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ο κίνδυνος να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ

Η επιλογή που έκανε ο Μάκης Βορίδης, να απευθυνθεί απευθείας ο ίδιος στους «γαλάζιους» βουλευτές για να επικοινωνήσει τη γραμμή άμυνάς του απέναντι στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση
Πολιτική 14.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση

Όσο προχωρά η εξεταστική τόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα για το ρόλο του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εταιρεία Neuropublic, αλλά και για την έτερη εταιρεία που εμπλέκεται στην υπόθεση, Γαία Επιχειρείν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»
Εργασιακό νομοσχέδιο 14.10.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»

Δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου
Πολιτική 14.10.25

Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου

Γραμμή άμυνας χτίζει ο Μάκης Βορίδης, που έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο μετά την κατάθεση Βάρρα. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση στέλνει ενημερωτικό σημείωμα στα emails των βουλευτών της ΝΔ, και σήματα προς το Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: «Πανηγυρίζετε για το νέο σας νομοσχέδιο που οδηγεί στην αποκτήνωση των εργαζομένων»
«Τι άνθρωποι είστε;» 14.10.25

«Πανηγυρίζετε για νομοσχέδιο που οδηγεί στην αποκτήνωση των εργαζομένων» - Πυρά Κουτσούμπα προς την κυβέρνηση

Ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για 13ωρο και Άγνωστο Στρατιώτη - «Οι χιλιάδες απεργοί επιβεβαιώνουν πως το αντεργατικό τερατούργημα έχει ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια»

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα

Μετά τις κυβερνητικές πληγές από την υπόθεση Ρούτσι, το Μαξίμου επενδύει στην πόλωση και στην ατζέντα του νόμου και της τάξης, ανασύρει τους «νοικοκυραίους», ετοιμάζεται να «καθαρίσει» τον Άγνωστο Στρατιώτη και βάζει στο στόχαστρο τον Δενδια. Το πρώτο σοβαρό «άδειασμα» Τασούλα στον πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά

Η Αγγλία η τελευταία χρονικά αλλά και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 - Άλλες 28 χώρες έχουν ήδη πάρει το «εισιτήριο».

Σύνταξη
Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Το «διπλό» χτύπημα Ανδρουλάκη και το «ζέσταμα» των κομματικών μηχανών

Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους κατά της ΝΔ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τη «μάχη» για τα εργασιακά έρχεται σύγκρουση για την εξωτερική πολιτική. Οι διεργασίες για το συνέδριο και ο στόχος της «συστράτευσης»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι
Κρίσιμη εβδομάδα 15.10.25

Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Πάνος Ρούτσι είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη - Μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, επέστρεψε σπίτι του για πλήρη ανάρρωση

Σύνταξη
Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)
Άλλα Αθλήματα 15.10.25

Θρίαμβος της ζωής: Η βολεϊμπολίστρια Αλίσια Όγκομς νίκησε τον καρκίνο και ευχαρίστησε τον ΑΟ Θήρας (pics)

Τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής της, απέναντι στον καρκίνο, πέτυχε η Καναδή βολεϊμπολίστρια, Αλίσια Όγκομς, η οποία ευχαρίστησε δημόσια την ομάδα της, τον ΑΟ Θήρας που «της έσωσε τη ζωή»! - Τι απάντησε ο σύλλογος της Σαντορίνης.

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας – Η «ειρήνη» Τραμπ θα δοκιμαστεί πίσω από τα φώτα
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη β' φάση εκεχειρίας - Μπορεί η «ειρήνη» Τραμπ να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μία φωτογραφία;

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί του μεσολαβητές είναι να διατηρηθεί η εκεχειρία στη Γάζα που όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραυστη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός
Εξομολογήσεις 15.10.25

Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός

Η 55χρονη ηθοποιός Χέδερ Γκράχαμ ήταν η καλεσμένη του podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Washington Post για Γάζα – Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;
Αντίστροφη μέτρηση 15.10.25

Washington Post για Γάζα - Ειρήνη χτισμένη στην άμμο;

Μπορεί πολλοί να έδωσαν τα εύσημα στον Τραμπ που κατάφερε να πείσει τον Νετανιάχου, αλλά ο Νετανιάχου μπορεί να ξαναβρεί τον «δρόμο» προς τη σύγκρουση, ενόψει των εκλογών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)

Ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου ανήκει αποκλειστικά πλέον στον Λιονέλ Μέσι... Όσον αφορά στους κορυφαίους σκόρερ με τις Εθνικές, ο Αργεντινός είναι δεύτερος με 114.

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)
Ενδοοικογενειακή βία 15.10.25

Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)

Οικονομικές διαφορές πίσω από τη σοκαριστική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο - Η κοπέλα κατέθεσε ότι λεκτική βία δέχεται εδώ και χρόνια από τον πατέρα της, αλλά πρώτη φορά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου

Σύνταξη
Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός
Πολιτική 15.10.25

Σήμερα η νέα παρέμβαση Καραμανλή στην Παλιά Βουλή – Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός

Το απόγευμα η πρώτη δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή μετά το καλοκαίρι στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη. Η αναφορά στο θέμα των θεσμών και της Δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της δυσπιστίας των πολιτών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»
Αγρίμια 15.10.25

Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»

Ήταν μια βίαιη σειρά δολοφονιών που συγκλόνισε την Ιταλία – όμως ακόμα λίγα είναι γνωστά. Γιατί δολοφονήθηκαν οι εραστές της Φλωρεντίας μέσα στα αυτοκίνητά τους; Γιατί συχνά στοχεύονταν τα γεννητικά τους όργανα; Ο συγγραφέας Τόμπιας Τζόουνς εξετάζει τα στοιχεία και το Netflix τα κάνει μίνι σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αττική Οδός: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Μεγάλες καθυστερήσεις 15.10.25

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου

Η Αττική Οδός ενημερώνει το κοινό ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από 15' έως 25' από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας και από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας

Σύνταξη
Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό στη Δάφνη – Παραμένει κρατούμενος
Επίθεση στην Ηλιουπόλεως 15.10.25

Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό - Παραμένει κρατούμενος

Ο κατηγορούμενος ζήτησε την Τρίτη αναβολή της δίκης ώστε να ορίσει δικηγόρο - Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή για την επίθεση στη Δάφνη

Σύνταξη
Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί
in Confidential 15.10.25

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνηθούν το 13ωρο, οι Παλαιστίνιοι δεν τρώνε από επιλογή, πόση υποκρισία και θράσος αντέχουν άραγε οι λαοί

Η απορρύθμιση της εργασίας προχωρά αργά και σταθερά, όπως ξεσκεπάζεται και του ΟΠΕΚΕΠΕ η λαμογιά και ο Βορίδης για να διασωθεί στέλνει ραβασάκια πριν πάει στην Εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
