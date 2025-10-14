Σ. Φάμελλος: Δεν θα νομιμοποιήσουμε τον εργασιακό Μεσαίωνα που φέρνει ο κ. Μητσοτάκης

«Νομοσχέδιο εργασιακού Μεσαίωνα» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Από το βήμα της Βουλής, ο επικεφαλής του κόμματος της αντιπολίτευσης, επέρριψε στην κυβέρνηση την ευθύνη της σημερινής κατάστασης των εργαζομένων στη χώρα που παρόλο που δουλεύουν περισσότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πληρώνονται λιγότερο και «δεν τα βγάζουν πέρα».

Τα στοιχεία, είπε «αποκαλύπτουν ότι οι εργαζόμενοι ζουν για να δουλεύουν και να πλουτίζουν άλλοι, οι λίγοι και οι ισχυροί φίλοι του κ. Μητσοτάκη και της κ. Κεραμέως».

«Επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα τα τελευταία έξι χρόνια»

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα τελευταία έξι χρόνια έχει εξαπολύσει «επίθεση» στα εργασιακά δικαιώματα, από τη «νομιμοποίηση των απλήρωτων υπερωριών» και την «κατάργηση βάσιμου λόγου και αιτιολόγησης των απολύσεων», μέχρι την διάλυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την υποβάθμιση του ΣΕΠΕ και του ΟΜΕΔ.

Όπως τόνισε, το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής δεν είναι μόνο η «φτωχοποίηση των εργαζομένων», αλλά και «η ασυδοσία της εργοδοσίας», που έχουν «τραγικό αποτύπωμα» και στα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Όλα αυτά τα απέδωσε στην «βαθιά αντεργατική και άδικη δεξιά πολιτική» που αντιλαμβάνεται την εργασία «μόνο ως κόστος».

Όσον αφορά το σημερινό νομοσχέδιο τόνισε πως «είναι συνέχεια των επιλογών του κ. Μητσοτάκη. Φέρνει έναν εργασιακό μεσαίωνα, με δουλειά 13ωρών, από τα ξημερώματα μέχρι το βράδυ, νύχτα με νύχτα» ενώ ξεκαθάρισε πως «δε συμμαζεύεται» και μόνη λύση είναι η απόσυρσή του.

Ανησυχία για το δημογραφικό

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ικανοποίησε ένα αίτημα των εργοδοτών οι οποίοι αντί να κάνουν προσλήψεις, θα εξαντλήσουν το υπάρχον προσωπικό, που θα καλύπτει δύο θέσεις εργασίας», κάνοντας το 13ωρο «καθεστώς». Χαρακτήρισε, δε, «προσβολή» ότι ανάμεσα σε δεκάδες «απαράδεκτα» άρθρα, υπάρχουν και δέκα «ενδιαφέροντα», με σκοπό να εκβιαστεί η αντιπολίτευση.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε πως οι εν λόγω ρυθμίσεις θα εντείνουν περαιτέρω το δημογραφικό, ενώ παράλληλα θα οδηγήσουν και σε περισσότερα εργασιακά ατυχήματα.

Συνοψίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για ένα νομοσχέδιο που οδηγεί σε «δουλειές χαμηλής εργασιακής ασφαλείας και σταθερότητας, χαμηλών μισθών και υψηλών εργάσιμων ωρών και υψηλών κινδύνων».

Παρουσίασε τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ που περιλαμβάνουν την κάλυψη του 80% των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κάλεσε, δε, τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να δεσμευτούν για την «κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της Ν.Δ. την πρώτη μέρα της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης».