Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»

Πυρά στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας πως αφαιρεί δικαιώματα από τους εργαζόμενους με την επιβολή ευελιξίας στο ωράριο εργασίας, ενώ «προστατεύει» την εργοδοτική διαπραγματευτική θέση.

«Το 13ωρο είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

«Το 13ωρο δεν ήρθε από το πουθενά. Είναι ο επόμενος κρίκος στην αλυσίδα μιας μεθοδικής αποδόμησης των εργασιακών δικαιωμάτων», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και πρόσθεσε ότι «σιγά-σιγά, ξηλώνετε το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας, νήμα-νήμα, διάταξη-διάταξη.

«Το ίδιο κάνατε με:

Την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης και τη δυνατότητα των εργαζομένων να προσφεύγουν μονομερώς στη διαιτησία.

Την αντικατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με ατομικές συμφωνίες,

Τις κατά παραγγελία συμβάσεις εργασίας, με τις οποίες ο εργαζόμενος τίθεται σε εργασιακή ετοιμότητα για όποτε και όσο τον χρειάζεται η επιχείρηση», ανέφερε.

Συμπλήρωσε πως «το 13ωρο είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, καθώς από κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα αποδυνάμωσης των θεσμών της εργασίας, με αποτέλεσμα οι Έλληνες εργαζόμενοι να εργάζονται τις περισσότερες ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στους 27, ενώ τα πραγματικά τους εισοδήματα βρίσκονται σε διαρκή απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Εξαπέλυσε επίθεση στη κυβερνητική πλευρά τονίζοντας πως επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας συντελείται μια τεράστια αναδιανομή πλούτου κι αυτό «είναι προϊόν πολιτικών επιλογών, που σχετίζονται με την αδύναμη διαπραγματευτική ισχύ του κόσμου της εργασίας… κι έτσι είμαστε ουραγοί στην παραγωγικότητα της εργασίας, με ένα εργατικό δυναμικό που δεν διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία».

Υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο» επισημαίνοντας παράλληλα «έναν αδιόρατο κίνδυνο. Η μεγάλη κρίση που βιώσαμε την περασμένη δεκαετία, έχει αφήσει μια εξαιρετικά αρνητική κληρονομιά, πέρα από τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. Έχει παγιωθεί μια Ελλάδα χαμηλής αυτοπεποίθησης, χωρίς υψηλούς στόχους σύγκλισης όπως στο παρελθόν», όπως είπε.

Δέσμη πέντε μέτρων για αντιστροφή της πορείας προς την εργασιακή ζούγκλα

Επανέλαβε τη δέσμη πέντε εθνικών στόχων σύγκλισης με την Ευρώπη, που πρότεινε στη ΔΕΘ, ένας εκ των οποίων είναι η αξιοπρεπής εργασία για όλους και η δικαιότερη κατανομή του πλούτου.

Η δική μας δέσμευση δεν είναι απλώς διορθωτική· συνιστά αντιστροφή της πορείας προς την εργασιακή ζούγκλα. Αποτελεί το θεμέλιο για ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, με αξιοπρέπεια, διαφάνεια και δίκαιη ανάπτυξη», τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη που θεμελίωσε το Εργατικό Δίκαιο στον τόπο, γι’ αυτό δεσμευόμαστε, ως κυβέρνηση να καταργήσουμε τη νομοθεσία που θέτει σε ομηρία τον εργαζόμενο. Εγγυόμαστε ένα νέο πλαίσιο που θα προστατεύει και θα ενισχύει τον κόσμο της εργασίας, βάζοντας κανόνες για μια πιο ανθρώπινη ζωή και για δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Διότι για εμάς, η εργασία δεν είναι απλά κόστος, είναι η ψυχή της κοινωνίας», υπογράμμισε.