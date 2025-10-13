Θεσσαλονίκη: Απειλητικά συνθήματα κατά του δημάρχου σε παιδική χαρά – «Δεν με φοβίζουν»
«Θα συνεχίσω να πηγαινοέρχομαι στη δουλειά μου και στο γραφείο μου μόνος μου», επισήμανε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης
Νέο περιστατικό βανδαλισμού με απειλητικά συνθήματα κατά του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη σημειώθηκε στην παιδική χαρά στην πλατεία Καλλιθέας, στην Άνω Πόλη, στη Θεσσαλονίκη.
«Με ενημέρωσαν πριν από λίγο ότι στη νέα παιδική χαρά, που είναι η γειτονιά μου λίγο παραπάνω, κάποιοι ανέγραψαν απειλητικά συνθήματα. Προφανώς ενοχλήθηκαν από το ότι ο χώρος αυτός ζήτησαν να είναι ειρηνικής συμβίωσης για οικογένειες και διάφορα άλλα άτομα, που μπορούν να τον χρησιμοποιούν από κοινού κι έτσι υπήρξαν απειλητικά συνθήματα, ότι γνωρίζουν τη διεύθυνση κατοικίας μου», ανέφερε από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Αγγελούδης, σύμφωνα με το voria.gr. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε ότι «δεν πρόκειται να με φοβίσουν τέτοιου είδους απειλές».
«Θα συνεχίσω να πηγαινοέρχομαι στη δουλειά μου και στο γραφείο μου μόνος μου»
Συνέχισε λέγοντας πως «θα συνεχίσει να είναι πολλά χρόνια ίδια η διεύθυνση κατοικίας μου και θα συνεχίσω να πηγαινοέρχομαι στη δουλειά μου και στο γραφείο μου μόνος μου».
Ξεκαθάρισε ότι δεν αντιδικεί με κανένας πολίτη, αλλά σε ό,τι αφορά την προστασία του δημόσιου χώρου, θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του όσες απειλές και αν υπάρξουν. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης, ο δημόσιος χώρος θα προστατευτεί, ανακοινώνοντας ότι αύριο θα σβηστούν αυτά τα συνθήματα.
Ο κ. Αγγελούδης έκανε αναφορά στον βανδαλισμό στο μικρό όχημα που είχε τοποθετηθεί στην Νέα Παραλία και το εικαστικό δημιούργημα των Δημητρίων που και αυτό καταστράφηκε. «Όσες φορές και να βανδαλιστούν θα ξανατοποθετούνται.», τόνισε ο δήμαρχος.
«Είναι προφανές ότι όλο το δημοτικό συμβούλιο συμφωνεί να καταδικαστούν τέτοιους είδους παρεμβάσεις», σημείωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρους Βούγιας.
- Αlpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το επενδυτικό τοπίο
- Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
- Σεισμός στη Λέσβο – Κοντά στο Σιγρί το επίκεντρο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 14.10.2025]
- Χάρκοβο: Στο σκοτάδι συνοικίες της πόλης «φρούριο» – Σφυροκόπημα από ρωσικές δυνάμεις
- Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις