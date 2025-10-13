Νέο περιστατικό βανδαλισμού με απειλητικά συνθήματα κατά του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη σημειώθηκε στην παιδική χαρά στην πλατεία Καλλιθέας, στην Άνω Πόλη, στη Θεσσαλονίκη.

«Με ενημέρωσαν πριν από λίγο ότι στη νέα παιδική χαρά, που είναι η γειτονιά μου λίγο παραπάνω, κάποιοι ανέγραψαν απειλητικά συνθήματα. Προφανώς ενοχλήθηκαν από το ότι ο χώρος αυτός ζήτησαν να είναι ειρηνικής συμβίωσης για οικογένειες και διάφορα άλλα άτομα, που μπορούν να τον χρησιμοποιούν από κοινού κι έτσι υπήρξαν απειλητικά συνθήματα, ότι γνωρίζουν τη διεύθυνση κατοικίας μου», ανέφερε από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Αγγελούδης, σύμφωνα με το voria.gr. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε ότι «δεν πρόκειται να με φοβίσουν τέτοιου είδους απειλές».

«Θα συνεχίσω να πηγαινοέρχομαι στη δουλειά μου και στο γραφείο μου μόνος μου»

Συνέχισε λέγοντας πως «θα συνεχίσει να είναι πολλά χρόνια ίδια η διεύθυνση κατοικίας μου και θα συνεχίσω να πηγαινοέρχομαι στη δουλειά μου και στο γραφείο μου μόνος μου».

Ξεκαθάρισε ότι δεν αντιδικεί με κανένας πολίτη, αλλά σε ό,τι αφορά την προστασία του δημόσιου χώρου, θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του όσες απειλές και αν υπάρξουν. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης, ο δημόσιος χώρος θα προστατευτεί, ανακοινώνοντας ότι αύριο θα σβηστούν αυτά τα συνθήματα.

Ο κ. Αγγελούδης έκανε αναφορά στον βανδαλισμό στο μικρό όχημα που είχε τοποθετηθεί στην Νέα Παραλία και το εικαστικό δημιούργημα των Δημητρίων που και αυτό καταστράφηκε. «Όσες φορές και να βανδαλιστούν θα ξανατοποθετούνται.», τόνισε ο δήμαρχος.

«Είναι προφανές ότι όλο το δημοτικό συμβούλιο συμφωνεί να καταδικαστούν τέτοιους είδους παρεμβάσεις», σημείωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρους Βούγιας.