Την πρώτη ήσυχη νύχτα μετά από μήνες πέρασε η Γάζα καθώς έπαψε το διαρκές βουητό των drones και ο τρομακτικός ήχος των βομβών που έχουν ισοπεδώσει το παλαιστινιακό έδαφος στη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων.

«Το μόνο πράγμα που αιωρείται πάνω από τη Γάζα απόψε είναι η ελπίδα. Χωρίς drones. Χωρίς βόμβες. Χωρίς πορτοκαλί ουρανό. Μόνο σιωπή, ένας ήχος τόσο σπάνιος εδώ, που σχεδόν φαίνεται παράξενος», είπε η Hind Khoudary ανταποκρίτρια του Al Jazeera, προσθέτοντας ότι ήταν η πρώτη νύχτα μετά από μήνες χωρίς αεροπορικές επιδρομές ή ασθενοφόρα να τρέχουν στους κατεστραμμένους δρόμους.

«Σήμερα, τα drones έχουν σταματήσει και δεν υπάρχει πλέον βουητό. Είμαστε ασφαλείς, τα παιδιά μας είναι ασφαλή. Είμαστε μαζεμένοι με τους γιους και τις κόρες μας σε ειρήνη, είναι ωραία», δήλωσε ένας άνδρας στο Al Jazeera.

Στους γεμάτους κόσμο πρόχειρους καταυλισμούς σε όλη τη νότια Γάζα, οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί ξανά και ξανά βρίσκουν επιτέλους μια στιγμή ηρεμίας.

«Παρά τον πόνο και τα πράγματα που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια, είμαι χαρούμενη για την κατάπαυση του πυρός», ανέφερε μια άλλη γυναίκα.

«Ο φόβος έχει φύγει από μέσα μας και τώρα μπορούμε να δούμε τους αγαπημένους μας, τις οικογένειές μας, τους γείτονες και τους φίλους μας που είναι ακόμα ζωντανοί. Από τότε που σταμάτησαν οι μάχες, είμαι πραγματικά ευτυχισμένη. Σήμερα, πήγα στην αγορά και επισκέφτηκα την αδελφή μου, την οποία δεν είχα δει εδώ και δύο χρόνια. Νιώθω πραγματική χαρά στην καρδιά μου επειδή την είδα».

Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε η είδηση για την επίτευξη συμφωνίας, εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι από τη βόρεια Γάζα άρχισαν να συγκεντρώνονται στον παραλιακό δρόμο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ένα ποτάμι με χιλιάδες κόσμου διασχίζει για άλλη μια φορά την οδό αλ-Ρασίντ καθώς επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα. Γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι κουβαλώντας τα λιγοστά υπάρχοντά τους προσπαθούν να φτάσουν στις εστίες τους με φορτηγάκια, αυτοκίνητα, κάρα, γαϊδουράκια ή με τα πόδια.

Ελπίζουν ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί να διασχίσουν φορτωμένοι με πράγματα την οδό Αλ Ρασίντ που έχει καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς και τις ισραηλινές μπουλντόζες.

Πολλοί από τα καραβάνια που φτάνουν στο Βορρά κατευθύνονται στην πόλη της Γάζας. Έφυγαν από εκεί λίγες ημέρες νωρίτερα μετά την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού να καταλάβει την περιοχή και τώρα ελπίζουν να βρουν το σπίτι τους όρθιο.

Παλαιστινιακή σημαία στα χαλάσματα

Οι περισσότεροι αντικρύζουν απλώς συντρίμμια και ισοπεδωμένες τις γειτονιές τους. Έχουν φέρει μαζί τους τις σκηνές τους που δεν βρήκαν χώρο να στήσουν στα νότια του θύλακα όταν εκτοπίστηκαν και είναι αποφασισμένοι να τις τοποθετήσουν τώρα πάνω στα ερείπια των σπιτιών τους.

Η επιστροφή αυτή θεωρείται ιστορική, δείγμα της ακλόνητης αντοχής του παλαιστινιακού λαού να παραμείνει στη γη του παρά την καταστροφή.

Την ίδια στιγμή είναι επείγουσα ανάγκη να στηθούν καταλύματα και πρόχειρα σπίτια για να στεγαστούν χιλιάδες άνθρωποι

Παλαιστίνιοι που επέστρεψαν στη βόρεια Γάζα από τον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσεϊράτ μίλησαν στο Al Jazeera.

«Επιστρέψαμε από το νότο στον βορρά. Το ταξίδι ήταν πολύ δύσκολο, υποφέραμε πολύ, δεν είχαμε αρκετό χώρο και κυριολεκτικά δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε», είπε ο Αχμέντ Αμπού Σανάμπ.

Al Jalaa: Συντρίμμια μία από τις ομορφότερες γειτονιές της πόλης της Γάζας

«Επιστρέψαμε στο άγνωστο και δεν ξέρουμε αν τα σπίτια μας υπάρχουν ακόμα. Ελπίζουμε στον Θεό ότι το σπίτι μας είναι ακόμα όρθιο», είπε από τη μεριά της η Μαριάμ Αμπού Τζαμπάλ.

Ο Μοχάμεντ Σαράφ δεν μπορεί να αψηφήσει την αβεβαιότητα που γεννά η νέα κατάσταση: «Όλα έχουν αλλάξει, επιστρέψαμε σε μια καταστροφή που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τώρα. Νομίζαμε ότι θα φύγουμε για λίγες μέρες, τώρα επιστρέψαμε και δεν βρήκαμε τίποτα».

Και ενώ οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους έχοντας μπροστά τους ένα αβέβαιο μέλλον, το Ισραήλ δεν σταματά τις επιθέσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας επιδρομές του ισραηλινού στρατού και εποίκων έσπειραν τον τρόμο σε περιοχές της Δυτικής Όχθης.

Επιθέσεις στον Λίβανο

Στον Λίβανο ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε επίσης περιοχή νότια της χώρας. Ένας άνθρωπος, Σύρος υπήκοος, σκοτώθηκε και ακόμα επτά τραυματίστηκαν ενώ διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία σε έναν αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βηρυτό με περιοχές του νοτίου Λιβάνου.

Ειδικότερα, οι αεροπορικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την αυγή στο χωριό Msayleh έπληξαν ένα κατάστημα πώλησης βαρέων μηχανημάτων, καταστρέφοντας μεγάλο αριθμό οχημάτων.

Ένα όχημα που μετέφερε λαχανικά και που τυχαία περνούσε από το σημείο κατά τη στιγμή των επιθέσεων χτυπήθηκε επίσης με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Σύρος οδηγός του.

Το Ισραήλ αρνείται να απελευθερώσει τον Μπαργούτι

Στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων και παρά τους πανηγυρισμούς του Τραμπ που ετοιμάζεται να επισκεφθεί τη Δευτέρα το Ισραήλ και στη συνέχεια την Αίγυπτο, τα εμπόδια παραμένουν.

Η ανταλλαγή ομήρων – κρατουμένων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα αλλά το Ισραήλ δεν σκοπεύει να απελευθερώσει τις ηγετικές μορφές του παλαιστινιακού κινήματος. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ το Τελ Αβίβ δεν θα απελευθερώσει τον Μαρουάν Μπαργούτι, γνωστό με τον χαρακτηρισμό Παλαιστίνιος Μαντέλα, αλλά ούτε και τους δύο γιατρούς που απήχθησαν από ισραηλινές δυνάμεις από τη Γάζα καθώς αρνιόταν να εγκαταλείψουν τους ασθενείς τους.

Πρόκειται για τον γιατρό Χουσάμ Αμπού Σαφίγια που απήχθη κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιδρομής στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν τον Δεκέμβριο. Χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, το Ισραήλ τον κατηγόρησε ότι ήταν μέλος της Χαμάς.

Ο δεύτερος είναι ο Μαρουάν Αλ Χαμς, διευθυντής νοσοκομείων εκστρατείας στη Γάζα, που απήχθη από τη νότια Γάζα τον Ιούλιο από μυστική ισραηλινή δύναμη.

Αρνείται η Χαμάς τον αφοπλισμό της

Το Ισραήλ, σύμφωνα με όλες τις επίσημες δηλώσεις των εκπροσώπων του, επιμένει να ζητά τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας για να προχωρήσει στην επόμενη φάση της συμφωνίας.

Η παλαιστινιακή οργάνωση επανέλαβε σήμερα μέσω του αξιωματούχου της Μπασέμ Νάιμ, που μίλησε στο Sky News, ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί πλήρως.

Τα όπλα θα παραδοθούν στο στρατό ενός παλαιστινιακού κράτους στο οποίο θα συμμετέχουν μέλη της οργάνωσης, είπε.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας αρνηθεί το δικαίωμα να αντισταθούμε στην κατοχή», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Haaretz, CNN