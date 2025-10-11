newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 10:22
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων - Εντοπίστηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: Η πρώτη ήσυχη νύχτα χωρίς drones και βόμβες – Παλαιστίνιοι στήνουν σκηνές στα συντρίμμια των σπιτιών τους
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 12:35

Γάζα: Η πρώτη ήσυχη νύχτα χωρίς drones και βόμβες – Παλαιστίνιοι στήνουν σκηνές στα συντρίμμια των σπιτιών τους

Ανάσα ελπίδας στη Γάζα - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Δυτική Όχθη και Λίβανο

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Spotlight

Την πρώτη ήσυχη νύχτα μετά από μήνες πέρασε η Γάζα καθώς έπαψε το διαρκές βουητό των drones και ο τρομακτικός ήχος των βομβών που έχουν ισοπεδώσει το παλαιστινιακό έδαφος στη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων.

«Το μόνο πράγμα που αιωρείται πάνω από τη Γάζα απόψε είναι η ελπίδα. Χωρίς drones. Χωρίς βόμβες. Χωρίς πορτοκαλί ουρανό. Μόνο σιωπή, ένας ήχος τόσο σπάνιος εδώ, που σχεδόν φαίνεται παράξενος», είπε η Hind Khoudary ανταποκρίτρια του Al Jazeera, προσθέτοντας ότι ήταν η πρώτη νύχτα μετά από μήνες χωρίς αεροπορικές επιδρομές ή ασθενοφόρα να τρέχουν στους κατεστραμμένους δρόμους.

«Σήμερα, τα drones έχουν σταματήσει και δεν υπάρχει πλέον βουητό. Είμαστε ασφαλείς, τα παιδιά μας είναι ασφαλή. Είμαστε μαζεμένοι με τους γιους και τις κόρες μας σε ειρήνη, είναι ωραία», δήλωσε ένας άνδρας στο Al Jazeera.

Στους γεμάτους κόσμο πρόχειρους καταυλισμούς σε όλη τη νότια Γάζα, οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί ξανά και ξανά βρίσκουν επιτέλους μια στιγμή ηρεμίας.

«Παρά τον πόνο και τα πράγματα που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια, είμαι χαρούμενη για την κατάπαυση του πυρός», ανέφερε μια άλλη γυναίκα.

«Ο φόβος έχει φύγει από μέσα μας και τώρα μπορούμε να δούμε τους αγαπημένους μας, τις οικογένειές μας, τους γείτονες και τους φίλους μας που είναι ακόμα ζωντανοί. Από τότε που σταμάτησαν οι μάχες, είμαι πραγματικά ευτυχισμένη. Σήμερα, πήγα στην αγορά και επισκέφτηκα την αδελφή μου, την οποία δεν είχα δει εδώ και δύο χρόνια. Νιώθω πραγματική χαρά στην καρδιά μου επειδή την είδα».

Επιστροφή

Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε η είδηση για την επίτευξη συμφωνίας, εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι από τη βόρεια Γάζα άρχισαν να συγκεντρώνονται στον παραλιακό δρόμο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ένα ποτάμι με χιλιάδες κόσμου διασχίζει για άλλη μια φορά την οδό αλ-Ρασίντ καθώς επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα. Γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι κουβαλώντας τα λιγοστά υπάρχοντά τους προσπαθούν να φτάσουν στις εστίες τους με φορτηγάκια, αυτοκίνητα, κάρα, γαϊδουράκια ή με τα πόδια.

Ελπίζουν ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί να διασχίσουν φορτωμένοι με πράγματα την οδό Αλ Ρασίντ που έχει καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς και τις ισραηλινές μπουλντόζες.

Πολλοί από τα καραβάνια που φτάνουν στο Βορρά κατευθύνονται στην πόλη της Γάζας. Έφυγαν από εκεί λίγες ημέρες νωρίτερα μετά την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού να καταλάβει την περιοχή και τώρα ελπίζουν να βρουν το σπίτι τους όρθιο.

Παλαιστινιακή σημαία στα χαλάσματα

Οι περισσότεροι αντικρύζουν απλώς συντρίμμια και ισοπεδωμένες τις γειτονιές τους. Έχουν φέρει μαζί τους τις σκηνές τους που δεν βρήκαν χώρο να στήσουν στα νότια του θύλακα όταν εκτοπίστηκαν και είναι αποφασισμένοι να τις τοποθετήσουν τώρα πάνω στα ερείπια των σπιτιών τους.

Η επιστροφή αυτή θεωρείται ιστορική, δείγμα της ακλόνητης αντοχής του παλαιστινιακού λαού να παραμείνει στη γη του παρά την καταστροφή.

Στους γεμάτους κόσμο πρόχειρους καταυλισμούς σε όλη τη νότια Γάζα, οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί ξανά και ξανά βρίσκουν επιτέλους μια στιγμή ηρεμίας

Την ίδια στιγμή είναι επείγουσα ανάγκη να στηθούν καταλύματα και πρόχειρα σπίτια για να στεγαστούν χιλιάδες άνθρωποι

Παλαιστίνιοι που επέστρεψαν στη βόρεια Γάζα από τον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσεϊράτ μίλησαν στο Al Jazeera.

«Επιστρέψαμε από το νότο στον βορρά. Το ταξίδι ήταν πολύ δύσκολο, υποφέραμε πολύ, δεν είχαμε αρκετό χώρο και κυριολεκτικά δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε», είπε ο Αχμέντ Αμπού Σανάμπ.

Al Jalaa: Συντρίμμια μία από τις ομορφότερες γειτονιές της πόλης της Γάζας

«Επιστρέψαμε στο άγνωστο και δεν ξέρουμε αν τα σπίτια μας υπάρχουν ακόμα. Ελπίζουμε στον Θεό ότι το σπίτι μας είναι ακόμα όρθιο», είπε από τη μεριά της η Μαριάμ Αμπού Τζαμπάλ.

Ο Μοχάμεντ Σαράφ δεν μπορεί να αψηφήσει την αβεβαιότητα που γεννά η νέα κατάσταση: «Όλα έχουν αλλάξει, επιστρέψαμε σε μια καταστροφή που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τώρα. Νομίζαμε ότι θα φύγουμε για λίγες μέρες, τώρα επιστρέψαμε και δεν βρήκαμε τίποτα».

Και ενώ οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους έχοντας μπροστά τους ένα αβέβαιο μέλλον, το Ισραήλ δεν σταματά τις επιθέσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας επιδρομές του ισραηλινού στρατού και εποίκων έσπειραν τον τρόμο σε περιοχές της Δυτικής Όχθης.

Επιθέσεις στον Λίβανο

Στον Λίβανο ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε επίσης περιοχή νότια της χώρας. Ένας άνθρωπος, Σύρος υπήκοος, σκοτώθηκε και ακόμα επτά τραυματίστηκαν ενώ διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία σε  έναν αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βηρυτό με περιοχές του νοτίου Λιβάνου.

Ειδικότερα, οι αεροπορικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την αυγή στο χωριό Msayleh έπληξαν ένα κατάστημα πώλησης βαρέων μηχανημάτων, καταστρέφοντας μεγάλο αριθμό οχημάτων.

Ένα όχημα που μετέφερε λαχανικά και που τυχαία περνούσε από το σημείο κατά τη στιγμή των επιθέσεων χτυπήθηκε επίσης με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Σύρος οδηγός του.

Το Ισραήλ αρνείται να απελευθερώσει τον Μπαργούτι

Στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων και παρά τους πανηγυρισμούς του Τραμπ που ετοιμάζεται να επισκεφθεί τη Δευτέρα το Ισραήλ και στη συνέχεια την Αίγυπτο, τα εμπόδια παραμένουν.

Η ανταλλαγή ομήρων – κρατουμένων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα αλλά το Ισραήλ δεν σκοπεύει να απελευθερώσει τις ηγετικές μορφές του παλαιστινιακού κινήματος. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ το Τελ Αβίβ δεν θα απελευθερώσει τον Μαρουάν Μπαργούτι, γνωστό με τον χαρακτηρισμό Παλαιστίνιος Μαντέλα, αλλά ούτε και τους δύο γιατρούς που απήχθησαν από ισραηλινές δυνάμεις από τη Γάζα καθώς αρνιόταν να εγκαταλείψουν τους ασθενείς τους.

Πρόκειται για τον γιατρό Χουσάμ Αμπού Σαφίγια που απήχθη κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιδρομής στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν τον Δεκέμβριο. Χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, το Ισραήλ τον κατηγόρησε ότι ήταν μέλος της Χαμάς.

Ο δεύτερος είναι ο Μαρουάν Αλ Χαμς, διευθυντής νοσοκομείων εκστρατείας στη Γάζα, που απήχθη από τη νότια Γάζα τον Ιούλιο από μυστική ισραηλινή δύναμη.

Αρνείται η Χαμάς τον αφοπλισμό της

Το Ισραήλ, σύμφωνα με όλες τις επίσημες δηλώσεις των εκπροσώπων του, επιμένει να ζητά τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας για να προχωρήσει στην επόμενη φάση της συμφωνίας.

Η παλαιστινιακή οργάνωση επανέλαβε σήμερα μέσω του αξιωματούχου της Μπασέμ Νάιμ, που μίλησε στο Sky News, ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί πλήρως.

Τα όπλα θα παραδοθούν στο στρατό ενός παλαιστινιακού κράτους στο οποίο θα συμμετέχουν μέλη της οργάνωσης, είπε.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας αρνηθεί το δικαίωμα να αντισταθούμε στην κατοχή», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Haaretz, CNN

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Superfood alert! Έρχεται από την Κορέα και έχει αξιοσημείωτα οφέλη

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γαλλία: Σαπουνόπερα από το Ελιζέ ως το Μαντινιόν – Αντιμέτωπος με πρόταση μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες ο Λεκορνί
Σαπουνόπερα 11.10.25

Πρώην, απερχόμενος και νυν - Ο Λεκορνί επιστρέφει αντιμέτωπος με προτάσεις μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες

Σαν τα πουκάμισα αλλάζουν οι πρωθυπουργοί στη Γαλλία τον τελευταίο χρόνο, αλλά η περίπτωση του Λεκορνί που επέστρεψε αφού παραιτήθηκε φανερώνει τα αδιέξοδα στα οποία έχει παρασυρθεί ο Μακρόν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;
4 εμπόδια 11.10.25

Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;

«Υπάρχει τεράστιος αριθμός πιθανών σημείων τριβής που θα καθορίσουν πραγματικά αν αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει την απαρχή της ειρήνης ή απλώς άλλη μία στροφή στον κύκλο της βίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως αυτό πρέπει να μας ανησυχεί;
Τεχνητή «υπερ-νοημοσύνη» 11.10.25

Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως πρέπει αυτό να μας ανησυχεί;

Οι φόβοι για μια επερχόμενη τεχνολογική «Αποκάλυψη» ωθούν ολοένα και περισσότερους δισεκατομμυριούχους να επενδύουν σε καταφύγια, ενώ παράλληλα πρωτοστατούν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πρόεδρος έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»
Κόσμος 11.10.25

Ο Τραμπ έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η «καρδιακή ηλικία» του είναι «περίπου 14 χρόνια μικρότερη από τη βιολογική ηλικία του», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα
WCNSF 11.10.25

Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των WCNSF στη Γάζα – «τραυματισμένα παιδιά χωρίς επιζώντες συγγενείς» – οι φιλανθρωπικές οργανώσεις αγωνίζονται να βρουν ενήλικες που θα τα φροντίσουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας
Κόσμος 11.10.25

ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος από τη Βενεζουέλα για τις θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των «εμπόρων ναρκωτικών» του Καράκας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας
Κόσμος 11.10.25

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Η Τουρκία ζητάει από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
«Ανθρωπιστές της χρονιάς» 11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για οδηγό ταξί – 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα
Στη Θεσσαλονίκη 11.10.25

Εφιάλτης για οδηγό ταξί - 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα

Ο δράστης κατάφερε να αρπάξει χρήματα από τον άτυχο ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη, προτού βγει από το όχημα και διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση - Τέσσερις συλλήψεις από την Αστυνομία σε ένα 24ωρο

Σύνταξη
Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα

Στην ίδια δοκιμασμένη, αν και πλέον αμφίβολης επιτυχίας, συνταγή του «καταστροφικού 2015» κατέφυγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, προδίδοντας ένδεια επιχειρημάτων. Δεν δίστασε να μιλήσει για «αυτόκλητους σωτήρες», αλλά και για «προσωπολατρία» για να συνεχίσει με τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης καταλήγοντας για άλλη μια φορά εμμέσως πλην σαφώς στο «Μητσοτάκης ή χάος».

Σύνταξη
«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ
The Pink Marine 11.10.25

«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ

Με χιούμορ και ευαισθησία, το «Boots» του Netflix αφηγείται την ιστορία ενός ομοφυλόφιλου εφήβου στους Πεζοναύτες, φωτίζοντας δεκαετίες φόβου και αγώνα για ισότητα στον στρατό

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» – Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια
Τέμπη 11.10.25

«Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» - Ο Νίκος Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια

«Αν ακούσω στο δικαστήριο παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω ‘θα σας δικάσουν τα παιδιά μου» λέει ο πατέρας των διδύμων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…
Πολιτική 11.10.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στην νέα εποχή, τονίζει με αιχμές στην προοδευτική αντιπολίτευση και μιλά για την ανάγκη ενός σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Το βιβλίο είναι ένα χρέος μου απέναντι στην ιστορία, λέει, ενάντια στη «δολοφονία της αλήθειας από τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γαλλία: Σαπουνόπερα από το Ελιζέ ως το Μαντινιόν – Αντιμέτωπος με πρόταση μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες ο Λεκορνί
Σαπουνόπερα 11.10.25

Πρώην, απερχόμενος και νυν - Ο Λεκορνί επιστρέφει αντιμέτωπος με προτάσεις μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες

Σαν τα πουκάμισα αλλάζουν οι πρωθυπουργοί στη Γαλλία τον τελευταίο χρόνο, αλλά η περίπτωση του Λεκορνί που επέστρεψε αφού παραιτήθηκε φανερώνει τα αδιέξοδα στα οποία έχει παρασυρθεί ο Μακρόν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Καταγγελίες 11.10.25

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της έξαρσης ευλογιάς των προβάτων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια αιγοπροβάτων - Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

Σύνταξη
Βιώσιμη κινητικότητα: Ο γολγοθάς των ΑμεΑ, οι μελέτες για κτίρια στάθμευσης και τα δημοτικά mini buses που έρχονται
Απροσπέλαστη Αθήνα 11.10.25

Βιώσιμη κινητικότητα: Ο γολγοθάς των ΑμεΑ, οι μελέτες για κτίρια στάθμευσης και τα δημοτικά mini buses που έρχονται

Η Αθήνα μέσα από τα βιώματα των εμποδιζόμενων κατοίκων της: «Νιώθουμε πιο ασφαλείς όταν κινούμαστε στον δρόμο» - «Οι ήχοι της πόλης με πονάνε»- Οι πληγές της Αθήνας στο θέμα της κινητικότητας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο