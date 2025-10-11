Συνελήφθησαν στον σταθμό μετρό «Μοναστηράκι» από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Αστυνομικοί, οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, ακινητοποίησαν τους δράστες

Σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησαν έναν 18χρονο και του άρπαξαν την αλυσίδα λαιμού, το μεσημέρι της 8ης Οκτωβρίου. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, προσέγγισαν τον 18χρονο στις κυλιόμενες σκάλες και αφού τον ακινητοποίησαν με χρήση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν το αξεσουάρ.

Σχηματίστηκε δικογραφία

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, άμεσα συνέλαβαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.