Μοναστηράκι: Χτύπησαν 18χρονο και άρπαξαν την αλυσίδα του – Συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ένας 19χρονος
Αστυνομικοί, οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, στο Μοναστηράκι, ακινητοποίησαν τους δράστες.
Συνελήφθησαν στον σταθμό μετρό «Μοναστηράκι» από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.
Αστυνομικοί, οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, ακινητοποίησαν τους δράστες
Σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησαν έναν 18χρονο και του άρπαξαν την αλυσίδα λαιμού, το μεσημέρι της 8ης Οκτωβρίου. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, προσέγγισαν τον 18χρονο στις κυλιόμενες σκάλες και αφού τον ακινητοποίησαν με χρήση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν το αξεσουάρ.
Σχηματίστηκε δικογραφία
Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, άμεσα συνέλαβαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.
Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ
- Τhe Freak: Το ανέκδοτο, κύκνειο άσμα του Τσάρλι Τσάπλιν στη δημοσιότητα – «Τελευταία κληρονομιά»
- Λ. Συγγρού: Επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
- Μοναστηράκι: Χτύπησαν 18χρονο και άρπαξαν την αλυσίδα του – Συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ένας 19χρονος
- Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές
- Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 93-88: Νικητές οι Πατρινοί με ΜακΚάλουμ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις