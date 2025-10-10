Σε 18ετή φυλάκιση καταδικάστηκε ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς – Τι λέει στο in ο πατέρας της

Ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αμαλιάδας, ο 50χρονος πρώην σύντροφος της Γαρυφαλλιάς, που τον Νοέμβριο του 2024, την σκότωσε σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου στην Πάτρα.

Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, ο κατηγορούμενος μέσω των συνηγόρων του επιχείρησε την μετατροπή της κατηγορίας, από βαριά σκοπούμενη θανατηφόρα σωματική βλάβη σε απλή σωματική βλάβη, κάτι που το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του προσπάθησε να πείσει το δικαστήριο ότι «ήταν η κακιά στιγμή», και πως κατά τη διένεξή του με την Γαρυφαλλιά, υπήρξε πρόκληση από το θύμα.

«Βαρύνουσας σημασίας ήταν το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο είδαν με τα μάτια τους όλοι οι σύνεδροι. Τα πραγματικά περιστατικά της δολοφονίας, φαίνονται εκεί ξεκάθαρα. Η υπερασπιστική του γραμμή ήταν ότι υπήρχε πρόκληση από το θύμα κάτι το οποίο δεν ευσταθεί. Αυτό δεν προκύπτει. Η υποστήριξη κατηγορίας και η οικογένεια θεωρεί αστήριχτο αυτόν τον ισχυρισμό όπως αποδείχθεηκε. Η οικογένεια σέβεται την απόφαση της δικαιοσύνης και είναι πολύ ικανοποιημένη», δηλώνει στο in ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Τσίρης.

Στο in ο πατέρας της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς: «Δεν σεβάστηκαν τη μνήμη του παιδιού μας»

Το in επικοινώνησε με τον πατέρα της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς, λίγο μετά την έκδοση της απόφασης:

«Έφαγε 18 χρόνια ο δράστης. Αισθάνομαι δικαιωμένος όσο παίρνει γιατί το παιδί μου δεν γυρνάει πίσω. Η ψυχή της δικαιώθηκε αλλά εμένα μου λείπει. Πάντα θα μου λείπει. Ότι και να γίνει δεν γυρνάει πίσω. Ακούσαμε ξανά τα ψέματά του στο δικαστήριο, και προσπαθήσαμε να είμαστε ψύχραιμοι. Ακούσαμε τόσα πολλά ψέματα. Οι δικηγόροι του και ο ίδιος δεν σεβάστηκαν τη μνήμη του παιδιού μας», δήλωσε στο in ο κ. Κολλιόπουλος.