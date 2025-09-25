Πάτρα: Ντοκουμέντα με τον άγριο ξυλοδαρμό της Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της – Πέθανε λίγες μέρες μετά

Οι σκληρές εικόνες σε αντιδιαστολή με τα λόγια του 50χρονου, προκαλούν οργή στους στενούς συγγενείς της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς.

Οι βασικοί ισχυρισμοί του συντρόφου της κατόπιν των ντοκουμέντων καταρρίπτονται και δείχνουν ένα μέρος μόνο από τα όσα έγιναν, πριν από περίπου ένα χρόνο στην Πάτρα.

Ο κατηγορούμενος που έλεγε τότε πως ποτέ δεν άσκησε βία, καταγράφεται εδώ να χτυπάει στο κεφάλι την 41χρονη.

Άγριος ξυλοδαρμός

Στη συνέχεια να την κλωτσάει στη μέση και αμέσως μετά να την έχει πιάσει από τα μαλλιά και στο τέλος να στέκεται από πάνω της, με παγερό ύφος, όσο εκείνη ψυχορραγούσε.

Η επίθεση σημειώθηκε σε πάρκινγκ ξενοδοχείου της Πάτρας, με τον κατηγορούμενο να έχει στήσει καρτέρι θανάτου και να της επιτίθεται με πρωτοφανή και ασυγκράτητη αγριότητα.

Το χρονικό

«Δεν την χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Την συνάντησα και τσακωθήκαμε. Κάποια στιγμή την έσπρωξα και έπεσε κάτω», είχε ισχυριστεί.

Ήταν η εποχή που ο 50χρονος επέμενε πως δεν χτύπησε και δεν ήθελε να κάνει κακό στην Γαρυφαλλιά. Οι μέρες που το θύμα του έδινε άνιση μάχη στην εντατική. Τα 24ωρα που μια ολόκληρη χώρα μάθαινε νέα για τις απέλπιδες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή. Η Γαρυφαλλιά όμως ήταν αδύνατον να τα καταφέρει.

Εκείνο το βράδυ, στις 3 του περασμένου Νοέμβρη, ο 50χρονος σήμερα κατηγορούμενος είδε τη γυναίκα που ορκιζόταν ότι αγαπούσε, να καταρρέει μπροστά του, από τα δικά του χτυπήματα. Στο νοσοκομείο που την μετέφερε, είπε το πρώτο ψέμα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Υποστήριξε πως την βρήκε τραυματισμένη και ευαισθητοποιήθηκε.

«Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα φύγει από το σπίτι και θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να την βρω, χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα τσακωθούμε. Μου επιτέθηκε πρώτη και την έσπρωξα».

Της έστησε καρτέρι

Η Γαρυφαλλιά ήταν αδύνατον να αποφύγει τον κατηγορούμενο. Της είχε στήσει καρτέρι και όταν κάποια στιγμή βγήκε από το ξενοδοχείο, έπεσε στα χέρια του.

Εννιά μέρες μετά την επίθεση, η Γαρυφαλλιά που είχε μεταφερθεί από την Πάτρα στο ΚΑΤ της Αθήνας, υπέκυψε στα τραύματα που της προκάλεσε το μίσος του. Η οικογένεια μέσα στον πόνο της, πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων της, για να σωθούν ζωές.

Η αδερφή της Γαρυφαλλιάς είναι σίγουρη, όπως λέει, πως αν όλοι εκείνοι που είχαν δει την κακοποίηση και με παθητικότητα προσποιούνταν ότι δεν ήξεραν τα όσα περνούσε η Γαρυφαλλιά, μένοντας απαθείς, αδιάφοροι και απλοί παρατηρητές, είχαν μιλήσει έγκαιρα σήμερα η αδερφή της, θα ζούσε.

Η Γαρυφαλλιά, εγκλωβισμένη από κάποιο σημείο και μετά σε μια σειρά από αδιέξοδα δεν ζήτησε βοήθεια από κανέναν. Μόνη και φοβισμένη, σε ένα σπίτι που για την ίδια όπως φαίνεται, είχε εξελιχθεί σε κολαστήριο.

Χτυπούσε και την πρώην σύντροφό του

Ελάχιστοι γνώριζαν πως ο 50χρονος σήμερα κατηγορούμενος είχε κατηγορηθεί για επιθέσεις και ξυλοδαρμούς από την πρώην σύντροφό του. Όταν χώρισαν μάλιστα, υποχρεώθηκε να βλέπει το παιδί, πάντα μπροστά σε τρίτους.

Ο κατηγορούμενος έκανε σχέση με τη Γαρυφαλλιά, με τους καυγάδες και τα σοβαρά επεισόδια να πληθαίνουν στο πέρασμα του χρόνου.

Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και το όνομα της Γαρυφαλλιάς προστέθηκε στη μαύρη λίστα γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια του κακοποιητή τους.

Σε λίγες μέρες η γυναικοκτονία θα αναβιώσει στις δικαστικές αίθουσες και ο κατηγορούμενος που παραμένει στις φυλακές Κορυδαλλού θα έρθει αντιμέτωπος με τις πράξεις του.

Κανείς από τους στενούς συγγενείς και τους φίλους της Γαρυφαλλιάς δεν έχει ξεχάσει. Με αυτές τις εικόνες να ξύνουν μια πληγή που για τους ίδιους παραμένει ανοιχτή. Το ίδιο βασανιστική.