Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
InShorts 10 Οκτωβρίου 2025 | 14:17
Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία τη Γαρυφαλλιάς – Τη χτυπά στο κεφάλι και πέφτει αναίσθητη

Η δολοφονία της 41χρονης είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο - Η εκδίκαση της υπόθεσης, με βασικό κατηγορούμενο τον 50χρονο σύντροφό της, ξεκίνησε στην Αμαλιάδα

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Βίντεο ντοκουμέντο, που καταγράφει τη δολοφονία της 41χρονης Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα τον Νοέμβριο του 2024, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σήμερα, Παρασκευή (10/10/), και μετά από αναβολή που είχε δοθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε στο δικαστικό μέγαρο Αμαλιάδας η δίκη του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος την ξυλοκόπησε, τραυματίζοντας την θανάσιμα.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε η ΕΡΤ, φαίνεται η Γαρυφαλλιά να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο, στο προαύλιο του οποίου εκτυλίχθηκε το έγκλημα το μοιραίο εκείνο βράδυ.

Το χρονικό της επίθεσης στη Γαρυφαλλιά

Στις 00:07 καταφθάνει η 41χρονη και λίγη ώρα αργότερα και ο σύντροφός της. Μετά από λίγα λεπτά αποχωρεί πρώτος ο άνδρας και στη συνέχεια το θύμα της επίθεσης.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Γαρυφαλλιά βγαίνει από το ξενοδοχείο. Κοντοστέκεται, κοιτάζει γύρω της, ενδεχομένως φοβούμενη ότι κάποιος την παρακολουθεί, και διστακτικά κατευθύνεται προς την έξοδο του πάρκινγκ. Εκεί, εμφανίζεται ο σύντροφός της και οι δύο συζητούν για λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια, χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, με την κάμερα να χάνει την οπτική επαφή για λίγο και να μην καταγράφει τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Γαρυφαλλιά εμφανίζεται ξανά στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο, και πέφτει αναίσθητη στο έδαφος.

Η κάμερα καταγράφει τον σύντροφό της να προσπαθεί να τη συνεφέρει. Τη σηκώνει και την ταρακουνάει με βίαιες κινήσεις, προσπαθώντας να την επαναφέρει. Λίγη ώρα αργότερα, περνάει ένας πεζός από το σημείο, και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Τι ισχυρίστηκε ο δράστης

Ο 50χρονος αρχικά ισχυρίστηκε στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Γαρυφαλλιά είχε έναν διαπληκτισμό με τον 50χρονο και πήγε στο ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ.

Εκείνος την ακολούθησε. Φαίνεται ότι την παραμόνευε και, όταν τη συνάντησε, άρχισαν να συζητούν έντονα. Με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δυστυχώς απεβίωσε. Η οικογένειά της πήρε την απόφαση να δωρίσει τα όργανά της.

«Περιμένουμε να δικαιωθεί η αδερφή μας»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της αδερφής του θύματος στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», η οποία ζητά από το Δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του.

«Περιμένουμε αρχικά να δικαιωθεί η αδερφή μας. Να παραδεχθεί ο δράστης το τι ακριβώς της έκανε και τι σκοπό είχε. Οταν πήγε να τη βρει στο ξενοδοχείο, φαίνεται ξεκάθαρα ο σκοπός του. Θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση αυτού του ανθρώπου, τονίζει.

Απαντώντας στο ερώτημα τι θα ήθελε να πει στον κατηγορούμενο, η αδελφή της 41χρονης δεν κρύβει την οδύνη της: «Ένα μεγάλο γιατί. Γιατί ενώ η Γαρυφαλλιά επέλεξε να φύγει, να πάει στο ξενοδοχείο να ηρεμήσει, εκείνος πήγε και την κατέβασε με δόλο από το δωμάτιο; Γιατί δεν την άφησε να φύγει; Είναι ξεκάθαρο ότι πήγε μόνο για να της επιτεθεί. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να τον καταδικάσει όσο πιο αυστηρά γίνεται».

Business
Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς
Χαλαρή, ανεπίσημη, άτακτη 10.10.25

Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν μπορεί να έχει αφήσει για τα καλά πίσω της τον κόσμο της πολιτικής, αλλά δεν έχει χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν – Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα
Ελλάς-Γαλλία 10.10.25

Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν - Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα

«Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα, Τάκη» - Η ερωτική επιστολη της Εντίθ Πιάφ (έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου 1963) στον Δημήτρη Χορν κι ένας έρωτας που δεν πρόλαβε να ανθίσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αιτωλοακαρνανία: Οι οικισμoί που πατάνε στον γύψο και οι ξαφνικές καθιζήσεις – Τι λέει το πόρισμα της ΕΑΓΜΕ
Καταβόθρα στις Φυτείες 10.10.25

Αιτωλοακαρνανία: Οι οικισμoί που πατάνε στον γύψο και οι ξαφνικές καθιζήσεις – Τι λέει το πόρισμα της ΕΑΓΜΕ

Τι λέει το πόρισμα της Ομάδας Αμεσης Παρέμβασης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και τι ενέργειες δρομολογεί ο δήμαρχος Ξηρομέρου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρίβεια: Νέα αύξηση των τιμών στο κρέας – Θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για μείωση;
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 10.10.25

Καλπάζει η ακρίβεια - Νέα αύξηση των τιμών στο κρέας - Θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για μείωση;

Συνεχίζεται η ακρίβεια με ράλι τιμών - Αύξηση 8,4% στο κρέας, στα νωπά ψάρια 6,2%, στα γαλακτοκομικά και στα αυγά 3,9%, στα φρούτα 2,9%, ενώ τεράστια αύξηση 22,2% σημειώθηκε στις σοκολάτες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κώστας Βλάσης: «Πέναλτι» 2 ετών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία
Ελλάδα 10.10.25

«Πέναλτι» 2 ετών για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία

Ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, μίλησε για τα εκπαιδευτικά κενά αλλά και την «τιμωρία» που επιβάλλεται σε αναπληρωτές που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, μην έχοντας συγκεκριμένο λόγο

Σύνταξη
Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση
On Field 10.10.25

Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που στο ποδόσφαιρο «σκεπάζει» τα πάντα όμως η Εθνική μας και στην Γλασκώβη έδειξε πως έχει αλλάξει – Τα δύο λεπτά που μας στοίχισαν και η εμφάνιση που δεν πρέπει να «σκεπαστεί» από την ήττα

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας
Βίντεο 10.10.25

Για να προλάβουμε την αυτοκτονία πρέπει να μιλάμε γι’ αυτήν: Συγκινεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο μιας συνέντευξης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «λύγισε» καθώς συνομιλούσε με μια μητέρα για την τραγική απώλεια του γιου και του συζύγου της

Σύνταξη
