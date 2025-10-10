Βίντεο ντοκουμέντο, που καταγράφει τη δολοφονία της 41χρονης Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα τον Νοέμβριο του 2024, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σήμερα, Παρασκευή (10/10/), και μετά από αναβολή που είχε δοθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε στο δικαστικό μέγαρο Αμαλιάδας η δίκη του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος την ξυλοκόπησε, τραυματίζοντας την θανάσιμα.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε η ΕΡΤ, φαίνεται η Γαρυφαλλιά να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο, στο προαύλιο του οποίου εκτυλίχθηκε το έγκλημα το μοιραίο εκείνο βράδυ.

Το χρονικό της επίθεσης στη Γαρυφαλλιά

Στις 00:07 καταφθάνει η 41χρονη και λίγη ώρα αργότερα και ο σύντροφός της. Μετά από λίγα λεπτά αποχωρεί πρώτος ο άνδρας και στη συνέχεια το θύμα της επίθεσης.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Γαρυφαλλιά βγαίνει από το ξενοδοχείο. Κοντοστέκεται, κοιτάζει γύρω της, ενδεχομένως φοβούμενη ότι κάποιος την παρακολουθεί, και διστακτικά κατευθύνεται προς την έξοδο του πάρκινγκ. Εκεί, εμφανίζεται ο σύντροφός της και οι δύο συζητούν για λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια, χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, με την κάμερα να χάνει την οπτική επαφή για λίγο και να μην καταγράφει τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Γαρυφαλλιά εμφανίζεται ξανά στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο, και πέφτει αναίσθητη στο έδαφος.

Η κάμερα καταγράφει τον σύντροφό της να προσπαθεί να τη συνεφέρει. Τη σηκώνει και την ταρακουνάει με βίαιες κινήσεις, προσπαθώντας να την επαναφέρει. Λίγη ώρα αργότερα, περνάει ένας πεζός από το σημείο, και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Τι ισχυρίστηκε ο δράστης

Ο 50χρονος αρχικά ισχυρίστηκε στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Γαρυφαλλιά είχε έναν διαπληκτισμό με τον 50χρονο και πήγε στο ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ.

Εκείνος την ακολούθησε. Φαίνεται ότι την παραμόνευε και, όταν τη συνάντησε, άρχισαν να συζητούν έντονα. Με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δυστυχώς απεβίωσε. Η οικογένειά της πήρε την απόφαση να δωρίσει τα όργανά της.

«Περιμένουμε να δικαιωθεί η αδερφή μας»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της αδερφής του θύματος στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», η οποία ζητά από το Δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του.

«Περιμένουμε αρχικά να δικαιωθεί η αδερφή μας. Να παραδεχθεί ο δράστης το τι ακριβώς της έκανε και τι σκοπό είχε. Οταν πήγε να τη βρει στο ξενοδοχείο, φαίνεται ξεκάθαρα ο σκοπός του. Θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση αυτού του ανθρώπου, τονίζει.

Απαντώντας στο ερώτημα τι θα ήθελε να πει στον κατηγορούμενο, η αδελφή της 41χρονης δεν κρύβει την οδύνη της: «Ένα μεγάλο γιατί. Γιατί ενώ η Γαρυφαλλιά επέλεξε να φύγει, να πάει στο ξενοδοχείο να ηρεμήσει, εκείνος πήγε και την κατέβασε με δόλο από το δωμάτιο; Γιατί δεν την άφησε να φύγει; Είναι ξεκάθαρο ότι πήγε μόνο για να της επιτεθεί. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να τον καταδικάσει όσο πιο αυστηρά γίνεται».