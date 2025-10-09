Ανησυχία των τοπικών και περιφερειακών ηγετών για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2027

Μια συζήτηση σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2027, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), ανέδειξε σημαντικές ανησυχίες μεταξύ των περιφερειών και των πόλεων σχετικά με την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Ιουλίου. Η ανταλλαγή απόψεων, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής για την Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και τον Προϋπολογισμό της ΕΕ ( COTER ) στις 7 Οκτωβρίου, συγκέντρωσε εκπροσώπους της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να συζητήσουν τον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Η δημοκρατία και η ευρωπαϊκή ενότητα κινδυνεύουν να τεθούν σε κίνδυνο εάν εγκριθεί η τρέχουσα πρόταση για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, προειδοποίησαν οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες κατά τη διάρκεια συζήτησης στην επιτροπή COTER, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕτΠ. Η ​​ανταλλαγή απόψεων έδωσε το έναυσμα για τις εργασίες σχετικά με τη γνωμοδότηση για το επόμενο ΠΔΠ, υπό την ηγεσία του εισηγητή. Η Sari Rautio (FI/EPP), μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Hämeenlinna και πρόεδρος της ομάδας του ΕΛΚ στην ΕτΠ. Η κα Rautio υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ «δεν αφορά μόνο τα χρήματα, αλλά τη δημοκρατία και την ευρωπαϊκή ενότητα».

Σε αμφισβήτηση η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση;

Όπως προσθέτει η επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, «η νέα δομή του ΠΔΠ θα συγχωνεύσει διάφορους τομείς – από την Πολιτική Συνοχής έως την Κοινή Γεωργική Πολιτική – σε ένα ενιαίο, μεγάλο ταμείο, ενώ παράλληλα θα επικεντρώνει τη διαχείριση των πόρων και των προγραμμάτων στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων. Ο εισηγητής προειδοποίησε ότι η μετάβαση από τα περιφερειακά προγράμματα σε κεντρικά εθνικά σχέδια θα μπορούσε να υπονομεύσει τη συνοχή, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την εμπιστοσύνη των πολιτών, ζητώντας αντ’ αυτού ένα πλαίσιο που να διατηρεί την εταιρική σχέση, την ευελιξία, την ευελιξία και μια προσέγγιση με επίκεντρο τον τόπο.

Τα μέλη της COTER αναγνώρισαν την ανάγκη εκσυγχρονισμού της Πολιτικής Συνοχής και ευθυγράμμισης του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ με επείγουσες προτεραιότητες όπως η ασφάλεια και η άμυνα – ιδίως για τις περιοχές κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της ΕΕ. Ωστόσο, προειδοποίησαν ότι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να αποδειχθούν αντιπαραγωγικές εάν οι περιφέρειες και οι πόλεις αποκλειστούν από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εδαφικών επενδύσεων.

«Ακόμα κι αν αυτή δεν ήταν η πρόθεση, το αποτέλεσμα θα ήταν ότι το ΠΔΠ θα αποσπάσει την ΕΕ από την περιφερειακή και τοπική της διάσταση. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό », δήλωσε ο πρόεδρος της COTER. Βάσκο Άλβες Κορδέιρο (PES/PT), συνοψίζοντας παράλληλα τις ανησυχίες που εξέφρασαν τα μέλη της επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η δανική Προεδρία αναγνώρισε ότι η αξιολόγηση της πρότασης για το ΠΔΠ από το Συμβούλιο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και εξέφρασε τη φιλοδοξία της να παρουσιάσει ένα σχέδιο διαπραγματευτικού πλαισίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο.

Το σχέδιο γνωμοδότησης της κας Rautio έχει προγραμματιστεί για ψηφοφορία στην επιτροπή COTER στις 1-2 Δεκεμβρίου και θα υποβληθεί στην ολομέλεια της ΕτΠ τον Μάρτιο του 2026.

*πηγή https://cor.europa.eu/en/news/eu-budget-post-2027-democracy-and-european-unity-risk-under-current-proposal-local-and-regional