Ευρώπη: Δήμοι και Περιφέρειες ζητούν μεγαλύτερη στήριξη για την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης βρέθηκε στο επίκεντρο συνεδρίασης της επιτροπής «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC) στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες συζήτησαν σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις, τον επικείμενο χάρτη πορείας για τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, το πιλοτικό έργο «Μηδενική μακροπρόθεσμη ανεργία», το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και την εαρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2025.

Τα μέλη ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με έγγραφο εργασίας για τη στρατηγική της ΕΕ για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις. Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2025, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Τόνισαν τον καίριο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην επιτυχία της στρατηγικής, ως το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πλησιέστερα στην επιχειρηματικότητα και ζήτησαν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ταλέντα, αγορές, συνεργατικά δίκτυα και υποδομές για την ενίσχυση των περιφερειακών οικοσυστημάτων, τη μείωση των ανισοτήτων και τη διασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης με γνώμονα την καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Χάρτης πορείας

Ο εισηγητής Jozef Viskupič (SK/Renew Europe), πρόεδρος της αυτοδιοικούμενης περιφέρειας Trnava, δήλωσε: «Η έμφαση στη στήριξη των νεοφυών και των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων είναι ευπρόσδεκτη ως εργαλείο για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα υψηλής τεχνολογίας, αλλά θα πρέπει να αναγνωριστεί καλύτερα ο ρόλος των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας στην προσέγγιση των εταίρων και στον συνδυασμό κονδυλίων.

Στόχος της ΕτΠ είναι να συμβάλει στις μελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής που εξαγγέλθηκαν στη στρατηγική για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως στον νόμο για την καινοτομία, και παραμένει στη διάθεση της δανικής και της κυπριακής Προεδρίας για εποικοδομητικό διάλογο.»

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέλη της επιτροπής SEDEC συζήτησαν τον χάρτη πορείας για την ποιότητα των θέσεων εργασίας, ο οποίος αναμένεται να δρομολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών εργασίας, στην προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και δίκαιων συνθηκών εργασίας, στην τόνωση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Ωστόσο, υπογράμμισαν ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές δεν θα πρέπει να είναι μόνο φορείς υλοποίησης αλλά και πραγματικοί αρχιτέκτονες αυτού του μετασχηματισμού και τόνισαν ότι η επένδυση στις δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας. Τόνισαν ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να παρουσιάζει ένα σαφές όραμα για το μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών, διασφαλίζοντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και μειώνοντας την αβεβαιότητα.

Δοκιμαστικό σχέδιο «Μηδενική μακροχρόνια ανεργία»

Μετά την επίσημη δρομολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του πιλοτικού έργου μηδενικής μακροχρόνιας ανεργίας τον Απρίλιο του 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε πρόσκληση που διατυπώθηκε στη γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα «Μηδενική μακροχρόνια ανεργία», οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες, οι εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου συζήτησαν, κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής SEDEC, τα πρώτα βήματα και τα αρχικά αποτελέσματα, καθώς και τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της υλοποίησης των εννέα επιτυχημένων έργων του πιλοτικού έργου, στα οποία συμμετείχαν ενεργά οι τοπικοί φορείς.

Τα μέλη τονίζουν τον καίριο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην αντιμετώπιση των επιτόπιων αναγκών και τονίζουν τις ειδικές προκλήσεις της ανεργίας στις αγροτικές περιοχές. Υπογράμμισαν επίσης ότι η διασφάλιση βιώσιμων μηχανισμών χρηματοδότησης είναι ζωτικής σημασίας, ώστε τα έργα αυτά, τα οποία θέτουν τους πολίτες και τις ανάγκες τους στο επίκεντρο, να μπορούν να συνεχίσουν να καταπολεμούν τη μακροχρόνια ανεργία.

