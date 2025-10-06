Στο επίκεντρο της περιφέρειας Αττικής οι υποδομές του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Η υλοποίηση τριών έργων βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης που πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού. Η επίσκεψη του Νίκου Χαρδαλιά εντάσσεται στο πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιεί και στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου προκειμένου να διαπιστώσει διά ζώσης την πρόοδο των 281 έργων που έχουν δρομολογηθεί σε όλη την Αττική με χρηματοδότηση της Περιφέρειας.

Η περιοδεία ξεκίνησε από το δημαρχιακό μέγαρο όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας με τον Δήμαρχο Δάφνης – Υμηττού Νίκο Τσιλίφη. Ακολούθως οι δύο άνδρες επισκέφθηκαν από κοινού:

Το Πάρκο Πέτρου και Παύλου στη Δάφνη, η αναβάθμιση του οποίου αποτελεί μία από τις άμεσες προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής στην περιοχή, με στόχο να αναδειχθεί σε έναν νέο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής για την πόλη, αλλά και σε χώρο ακόμη μαζικότερου αθλητισμού, πολιτισμού και παιχνιδιού για νήπια και παιδιά δημοτικού. Το εν λόγω έργο θα λάβει χρηματοδότηση από την Περιφέρεια καθώς αναμένεται να προστεθεί στο σύνολο των 281 που έχουν ήδη δρομολογηθεί σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Το παλαιό κτήριο του παιδικού σταθμού Δάφνης (πρώην ΠΙΚΠΑ), όπου θα προχωρήσει άμεσα η ριζική ανακαίνιση και μετατροπή του σε πρότυπο βρεφονηπιακό σταθμό δυναμικότητας άνω των 80 θέσεων (31 βρέφη – 50 νήπια). Στο έργο περιλαμβάνονται εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις, αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προσθήκη ανελκυστήρα ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης προσβασιμότητα για ΑμεΑ, διαμόρφωση του αύλειου χώρου με παιδική χαρά, αντικατάσταση κουφωμάτων και δαπέδων καθώς και πλήρεις εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς (βαψίματα).

«Επενδύουμε σε υποδομές με αντοχή στον χρόνο»

Κατά την επίσκεψη του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε μεταξύ άλλων: «Σημασία για εμάς έχει τα έργα που ξεκινούν, να ολοκληρώνονται και να παραδίδονται προς χρήση στους συμπολίτες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας παρέχει πολύτιμους πόρους ώστε να τα υλοποιήσουμε, όμως το βασικό που απαιτεί, και που εγγυόμαστε – είναι η διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και συντήρησής τους. Επενδύουμε σε υποδομές με αντοχή στον χρόνο, που σέβονται το περιβάλλον, υπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Η Αττική μας αξίζει τα καλύτερα και εμείς δεσμευόμαστε να τη δούμε να αλλάζει πρόσωπο, βήμα – βήμα».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού Νίκος Τσιλίφης δήλωσε ότι:

«Με την Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά μας ενώνουν κοινοί στόχοι και κοινοί αγώνες. Εντείνουμε την εποικοδομητική συνεργασία μαζί του, μέσω έργων που δίνουν προστιθέμενη αξία στις γειτονιές και στις ζωές των δημοτών μας».