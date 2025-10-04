Μαρούσι: Αιματηρή επίθεση σε 41χρονο- Τον χτύπησαν με σφυριά και εξαφανίστηκαν
Ο 41χρονος μετά την άγρια επίθεση στο Μαρούσι νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να βρουν τους δράστες.
Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ ( 03/10) στο Μαρούσι.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας 41χρονος δέχθηκε επίθεση στο Μαρούσι από δυο άτομα. Χωρίς λόγο όπως ο ίδιος καταγγέλλει δέχθηκε απρόκλητη επίθεση.
Τον χτύπησαν με σφυριά
Το σκηνικό όμως ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν οι δυο άνδρες έβγαλαν σφυριά και άρχισαν να τον χτυπούν σε όλο του το σώμα. Τα αίματα στο πεζοδρόμιο της οδού Φραγκοκλησιάς μαρτυρούν την βιαιότητα του περιστατικού.
Σημειώνεται πως ο άνδρας νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να βρουν τους δράστες.
