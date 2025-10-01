Διαμάχη με τους ενοικιαστές όσον αφορά την καταβολή των ενοικίων, φαίνεται ότι είχε ένας 31χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος που μαζί με έναν άγνωστο συνεργό εισέβαλαν στο διαμέρισμα και χρησιμοποιώντας ρόπαλο και αιχμηρό αντικείμενο επιτέθηκαν στην οικογένεια.

Η σοκαριστική επίθεση έγινε νωρίς το βράδυ της Τρίτης (30.09.2025) μέσα στο σπίτι της οικογένειας στην Άνοιξη.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 44χρονος, ο 86χρονος πατέρας του και η 74χρονη μητέρα του, ενώ στο διαμέρισμα βρισκόταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος εισέβαλε στο διαμέρισμα μαζί με τον άγνωστο συνεργό και, «οπλισμένοι» με ρόπαλα και μαχαίρια, επιτέθηκαν σε ολόκληρη την οικογένεια. Από την επίθεση τραυματίστηκε ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ η 74χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με σπασμένο πόδι.

Αγρια επίθεση δέχθηκε και ο 44χρονος γιο τους ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσωπο ενώ τον χτύπησαν και στα πόδια με ρόπαλο. Παρούσα στην επίθεση ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του η οποία δεν έφερε τραύματα. Ο γιος του ιδιοκτήτη συνελήφθη από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ ο ιδιοκτήτης του αναζητείται.